2 - 8 Kasım 2026 Haftalık Burç Yorumları

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: HAYATINDA YENİ BİR KAPI AÇILABİLİR! AMA BU KEZ HAYALLERİNLE GERÇEKLERİ BİRBİRİNDEN AYIRMAYI UNUTMA!

Sevgili Balıklar, bu hafta kariyer, evlilik, aile ve maddi güvenlik konuları hayatınızın merkezine yerleşiyor.

Jüpiter yedinci evinizde ilerliyor. Evlilik, ciddi ilişkiler, ortaklıklar ve danışmanlık ilişkileri açısından destekleyici bir transit. Bekâr Balıklar uzun vadeli ilişki arayışlarını daha fazla önemseyebilir. Evli Balıklar eşleriyle ortak hedeflerini geliştirmek isteyebilir.

Venüs ve Mars onuncu evinizde. Kariyerinizde daha görünür olabilir, yeni iş görüşmeleri yapabilir veya mesleki hedeflerinize daha fazla enerji ayırabilirsiniz. Yöneticilerle ilişkiler ve iş ortaklıkları açısından hareketli bir dönem.

Güneş dokuzuncu evinizde ilerliyor. Yurt dışı, yükseköğrenim, akademik çalışmalar, hukuki konular, seyahatler ve kişisel gelişim gündeme geliyor. Özellikle yabancı ülkelerle bağlantılı işler veya eğitim planları için araştırma yapmak isteyebilirsiniz.

Satürn ve Neptün ikinci evinizde retro hareket ediyor. Para, kazançlar, birikimler ve maddi güvenlik konusunda gerçekçi bir düzen kurmanız gerekiyor. Belirsiz vaatlere dayanarak harcama veya yatırım kararı vermemeye dikkat edin.

Merkür sekizinci evinizde Satürn'e karşıt açı yapıyor. Eşinizin geliri, ortak bütçe, krediler, borçlar, vergiler ve finansal sözleşmelerle ilgili ciddi görüşmeler gündeme gelebilir.

6 Kasım Kova İlk Dördün'ü on ikinci evinizde gerçekleşiyor. İç dünyanız, geçmişten gelen duygular, dinlenme ihtiyacınız ve tamamlanmamış meseleler ön plana çıkıyor. Kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

8 Kasım Venüs–Uranüs karşıtlığı dördüncü ve onuncu evlerinizi etkiliyor. Ev ve kariyer arasında beklenmedik bir gelişme, taşınma düşüncesi, iş değişikliği veya aile içindeki düzeni yeniden oluşturma ihtiyacı ortaya çıkabilir.

Sağlık açısından özellikle stres yönetimi, yeterli uyku ve günlük alışkanlıklarınızı düzenlemek önemli. Süregelen şikâyetleri astrolojik etkilere bağlamak yerine tıbbi değerlendirmeyi esas alın.

Aşk ve evlilikte ise partnerinizin desteğiyle gelecek planlarınızı daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. Ancak iş hayatındaki yoğunluğun ilişkinize yansımasına dikkat edin.

BALIKLARIN HAFTALIK MESAJI: HER GÜZEL SÖZE DEĞİL, HAYATINDA GERÇEKTEN YER AÇAN İNSANLARA İNAN!