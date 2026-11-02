article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
2 - 8 Kasım 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 2 - 8 Kasım 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.11.2026 - 19:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2-8 Kasım 2026 haftası, gökyüzünün kilit açıcı etkileriyle hayatlarımızda köklü dönüşümlerin ve kritik karar anlarının kapısını aralıyor. İlişkilerden kariyere, finansal dengelerden bireysel özgürlüklere kadar pek çok alanda ezberler bozulurken; cesaret edenler için yeni bir devir başlıyor. Bu hafta gökyüzü bizlere tek bir şeyi hatırlatıyor: Sorumluluk al, sınırlarını çiz ve kendi hikayenin başrolü ol!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: ARTIK HERKESİN YÜKÜNÜ TAŞIMAK ZORUNDA DEĞİLSİN! KENDİNİ SEÇTİĞİNDE KAYBETMEYECEK, GÜÇLENECEKSİN!

Sevgili Koçlar, bu hafta hayatınızın kontrolünü yeniden elinize almak isteyebilirsiniz. Satürn ve Neptün'ün birinci evinizdeki retro hareketleri kimliğinizi, dış görünüşünüzü, sorumluluklarınızı ve hayattan beklentilerinizi sorgulatıyor. Artık eskisi gibi davranmak, herkesi memnun etmek ya da istemediğiniz sorumlulukları üstlenmek istemeyebilirsiniz.

Güneş sekizinci evinizde ilerlerken ortak paralar, borçlar, krediler, miras, vergiler ve eşinizin maddi durumu gündeme gelebilir. Özellikle mali konularda geçmişten kalan bir meseleyi çözmek isteyebilirsiniz.

Venüs ve Mars dokuzuncu evinizde. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, akademik çalışmalar, hukuki süreçler ve uzak mesafe ilişkileri hareketleniyor. Bekâr Koçlar farklı şehirlerden veya kültürlerden insanlarla tanışabilir. İlişkisi olanlar gelecek planlarını konuşabilir.

Merkür yedinci evinizde Satürn'e karşıt açı yaparken evlilik ve ortaklıklarda ciddi konuşmalar gündeme gelebilir. Eşinizin beklentileriyle kendi ihtiyaçlarınız arasında denge kurmanız önemli.

Jüpiter altıncı evinizde iş ortamınızı geliştirmek, yeni beceriler kazanmak ve günlük düzeninizi iyileştirmek için fırsatlar sunuyor. Ancak fazla çalışmak, uykusuzluk ve yorgunluğu ihmal etmek doğru olmaz.

6 Kasım İlk Dördün on birinci evinizde gerçekleşiyor. Arkadaşlıklar, sosyal çevre, ekip çalışmaları ve gelecek hedeflerinizde önemli bir karar verebilirsiniz.

8 Kasım Venüs–Uranüs karşıtlığı üçüncü ve dokuzuncu evlerinizi hareketlendiriyor. Beklenmedik haberler, seyahat planlarında değişiklikler veya eğitimle ilgili yeni fikirler ortaya çıkabilir.

KOÇLARIN HAFTALIK MESAJI: HER YOLA HERKESLE ÇIKILMAZ! KİMİN SENİNLE AYNI HEDEFE YÜRÜDÜĞÜNE DİKKAT ET!

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: SENİ SEVDİĞİNİ SÖYLEYENLER DEĞİL, ZOR ZAMANINDA YANINDA DURANLAR GERÇEKTEN HAYATINDA OLMAYI HAK EDİYOR!

Sevgili Boğalar, bu haftanın en önemli konusu ilişkileriniz ve maddi güvenliğiniz. Güneş yedinci evinizde ilerliyor. Evlilik, ciddi ilişkiler, iş ortaklıkları ve sözleşmeler hayatınızın merkezine yerleşiyor.

Uzun süredir konuşulmayan konular gündeme gelebilir. Evli Boğalar eşleriyle ortak sorumluluklarını yeniden düzenlemek isteyebilir. Bekâr Boğalar ise bir ilişkinin gerçekten geleceği olup olmadığını sorgulayabilir.

Venüs ve Mars sekizinci evinizde. Ortak kazançlar, eşin geliri, bankalar, krediler, borçlar, miras ve yatırımlar ön plana çıkıyor. Özellikle finansal bağımlılıklarla duygusal bağlılıkları birbirine karıştırmamak gerekiyor.

Jüpiter beşinci evinizde ilerlediği için aşk, yaratıcılık, çocuklar, hobiler ve yeteneklerinizi geliştirmek açısından destekleyici bir dönemdesiniz. Eğitim alanında yaratıcı çalışmalar ve kişisel projeler de gelişebilir.

Satürn ve Neptün on ikinci evinizde geçmiş korkularınızı, bilinçaltı kalıplarınızı ve dinlenme ihtiyacınızı gündeme taşıyor. Ruhsal olarak yorulduğunuz konularda sınır koymak faydalı olabilir.

6 Kasım Kova İlk Dördün'ü onuncu evinizde gerçekleşiyor. Kariyer, yöneticiler, mesleki itibar ve toplumsal konumunuzla ilgili bir karar gündeme gelebilir. İş değiştirmek, terfi görüşmesi yapmak veya yeni bir hedef belirlemek isteyebilirsiniz.

8 Kasım Venüs–Uranüs karşıtlığı ikinci ve sekizinci evlerinizi etkiliyor. Kendi paranız ile ortak kaynaklar arasında beklenmedik gelişmeler olabilir. Ani harcamalara ve riskli yatırımlara dikkat edin.

BOĞALARIN HAFTALIK MESAJI: SEVGİDE DE PARADA DA KENDİ DEĞERİNİ BİL! GÜVEN VERMEYEN HİÇBİR ŞEYE GELECEĞİNİ TESLİM ETME!

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: AŞKTA VE EVLİLİKTE EZBERLER BOZULUYOR! BU KEZ SORU KİMİN SENİ SEVDİĞİ DEĞİL, SENİN KİMİN YANINDA KENDİN OLABİLDİĞİN!

Sevgili İkizler, haftanın en dikkat çekici burçlarından birisiniz. Uranüs birinci evinizde retro hareket ederken hayatınızı değiştirme, bağımsızlaşma ve kendi kararlarınızı alma isteğiniz güçleniyor.

Venüs ve Mars yedinci evinizde ilerliyor. Aşk, evlilik, ciddi ilişkiler, sözleşmeler ve ortaklıklar oldukça hareketli. Bekâr İkizler yeni bir tanışmayla heyecan yaşayabilir. Evli İkizler eşleriyle hem yakınlaşma hem de özgürlük ihtiyacı arasında denge kurmak zorunda kalabilir.

8 Kasım Venüs–Uranüs karşıtlığı doğrudan birinci ve yedinci evlerinizi etkiliyor. İlişkilerde ani kararlar, beklenmedik açıklamalar, sürpriz karşılaşmalar veya mevcut düzeni değiştirme isteği ortaya çıkabilir. Ancak bu görünüm tek başına ayrılık ya da boşanma anlamına gelmez.

Güneş altıncı evinizde iş düzeninizi, çalışma arkadaşlarınızı, sağlığınızı ve günlük sorumluluklarınızı vurguluyor. Yoğun çalışma temposunu dengeli yönetmek önemli.

Merkür beşinci evinizde ilerliyor. Aşk konuşmaları, çocuklarla iletişim, yaratıcı projeler, sınavlar ve yeteneklerinizi ortaya koyma konuları öne çıkabilir. Satürn karşıtlığı nedeniyle bir arkadaşınızla veya sosyal çevrenizle ilgili hayal kırıklığı yaşamamak için beklentilerinizi açık ifade edin.

Jüpiter dördüncü evinizde ev, aile, taşınma, gayrimenkul ve yaşam alanınızı geliştirme konusunda destekleyici fırsatlar sunabilir.

6 Kasım İlk Dördün dokuzuncu evinizde. Yurt dışı, yükseköğrenim, hukuki konular, yayıncılık ve uzak yolculuklarla ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir.

İKİZLERİN HAFTALIK MESAJI: BİR İLİŞKİDE KENDİN OLAMIYORSAN, ORADA NEYİ KORUMAYA ÇALIŞTIĞINI SORGULAMA ZAMANI!

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: KALBİNİ KAPATMA AMA HER GELENE DE AÇMA! BU HAFTA AŞKTA SÖZLERDEN ÇOK DAVRANIŞLARIN KIYMETİNİ GÖRECEKSİN!

Sevgili Yengeçler, Güneş beşinci evinizde ilerlerken aşk, romantizm, çocuklar, yaratıcılık ve hayattan keyif alma ihtiyacınız ön plana çıkıyor.

Bekâr Yengeçler duygusal hayatlarında yeni bir başlangıca açık olabilir. İlişkisi olanlar daha fazla ilgi ve samimiyet bekleyebilir. Çocuk sahibi olanlar çocuklarının eğitimi veya geleceğiyle ilgili konulara yoğunlaşabilir.

Venüs ve Mars altıncı evinizde. İş ortamında yeni görevler, çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler ve günlük düzeniniz hareketleniyor. İş değiştirmek veya yeni bir çalışma sistemi kurmak isteyenler için farklı seçenekler gündeme gelebilir.

Satürn ve Neptün onuncu evinizde retro hareket ediyor. Kariyerinizde sorumluluklarınızı, yöneticilerle ilişkilerinizi ve uzun vadeli hedeflerinizi yeniden değerlendiriyorsunuz. Belirsiz vaatler yerine somut anlaşmalara önem verin.

Jüpiter üçüncü evinizde eğitim, yazılı ve sözlü iletişim, kısa yolculuklar, ticaret, kardeşler ve yakın çevre konularında gelişim imkânları sunuyor. Özellikle kurslar, sınav hazırlıkları ve iletişim temelli işler destekleniyor.

6 Kasım İlk Dördün sekizinci evinizde. Ortak para, kredi, borç, vergi, miras veya eşin maddi sorumluluklarıyla ilgili bir karar alabilirsiniz.

8 Kasım Venüs–Uranüs karşıtlığı altıncı ve on ikinci evlerinizi etkiliyor. İş hayatında sürpriz değişiklikler, çalışma düzeninde beklenmedik gelişmeler veya dinlenme ihtiyacının artması söz konusu olabilir. Stresi yönetmeye özen gösterin.

YENGEÇLERİN HAFTALIK MESAJI: HERKESİN HUZURUNU DÜŞÜNÜRKEN KENDİ HUZURUNDAN VAZGEÇME!

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: AŞKTA KALBİN, EVLİLİKTE SABRIN, HAYATTA CESARETİN SINANIYOR! BU HAFTA KENDİNE ŞUNU SOR: BEN GERÇEKTEN NE İSTİYORUM?

Sevgili Aslanlar, Güneş dördüncü evinizde ilerlerken eviniz, aileniz, ebeveynleriniz, gayrimenkul ve geçmişten gelen aile meseleleri ön plana çıkıyor.

Ev değiştirmek, tadilat yapmak, aile içinde önemli bir konuyu konuşmak veya yaşam düzeninizi yeniden oluşturmak isteyebilirsiniz.

Venüs ve Mars beşinci evinizde. Aşk, romantizm, çocuklar, sahne, sanat, yaratıcılık ve kişisel yetenekleriniz açısından oldukça hareketli bir hafta. Bekâr Aslanlar yeni tanışmalara daha açık olabilir. İlişkisi olanlar aşk hayatlarını canlandırmak isteyebilir.

Jüpiter ikinci evinizde kazançlarınızı artırmak, yeteneklerinizi gelire dönüştürmek ve maddi güvenliğinizi güçlendirmek açısından fırsatlar sunuyor. Ancak gelir artışı beklentisiyle gereksiz harcamalara yönelmeyin.

Satürn dokuzuncu evinizde yurt dışı, üniversite, akademik eğitim, hukuki meseleler ve uzun vadeli planlarda sorumlulukları artırıyor.

6 Kasım Kova İlk Dördün'ü doğrudan yedinci evinizde gerçekleşiyor. Evlilik, ciddi ilişkiler ve iş ortaklıklarında karar verme ihtiyacı güçlenebilir. İlişkide kimin ne kadar sorumluluk aldığı sorgulanabilir.

Plüton'un yedinci evinizdeki uzun vadeli hareketi de ilişkilerde güç dengelerini dönüştürüyor. Sağlıklı sınırlar kurmak önemli.

8 Kasım Venüs–Uranüs karşıtlığı beşinci ve on birinci evlerinizi etkiliyor. Arkadaş çevresinden sürpriz bir tanışma, sosyal ilişkilerde beklenmedik gelişmeler veya aşk hayatınızla gelecek planlarınız arasında bir tercih gündeme gelebilir.

ASLANLARIN HAFTALIK MESAJI: SENİ GERÇEKTEN SEVEN, IŞIĞINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞMAZ!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: YILLARDIR VERDİĞİN EMEĞİN KARŞILIĞINI SORGULAMA ZAMANI! HERKESİN HAYATINI DÜZENE KOYARKEN KENDİ HAYALLERİNİ ERTELEME!

Sevgili Başaklar, Jüpiter birinci evinizde ilerliyor. Bu transit, kişisel gelişim, özgüven, yeni başlangıçlar ve hayatınızı büyütme isteği açısından önemli. Kendinizi daha görünür kılmak, yeni bir işe başlamak veya uzun zamandır ertelediğiniz bir hedefe yönelmek isteyebilirsiniz.

Güneş üçüncü evinizde. Eğitim, sınavlar, ticaret, yazışmalar, kardeşler, yakın çevre ve önemli görüşmeler gündeme geliyor. Özellikle eğitim verenler, danışmanlık yapanlar, satış ve iletişim sektöründe çalışanlar için yeni fikirler doğabilir.

Venüs ve Mars dördüncü evinizde. Ev, aile, gayrimenkul, taşınma, tadilat ve aile içindeki ilişkiler hareketleniyor. Evinizi güzelleştirmek, yeni bir yaşam alanı oluşturmak veya aile bireyleriyle önemli bir karar almak isteyebilirsiniz. Ancak Mars'ın etkisiyle ev içindeki anlaşmazlıkları büyütmemeye dikkat edin.

Merkür ikinci evinizde ilerlerken Satürn sekizinci evinizde karşıtlık oluşturuyor. Kendi kazancınızla ortak paralar, krediler, borçlar ve eşinizin mali sorumlulukları arasında denge kurmanız gerekebilir.

Satürn ve Neptün'ün sekizinci evinizdeki retro hareketleri finansal belirsizlikleri gidermek, borçları yapılandırmak ve ortak kaynakları daha gerçekçi değerlendirmek için bir hatırlatma niteliğinde.

6 Kasım Kova İlk Dördün'ü altıncı evinizde gerçekleşiyor. İş ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük sorumluluklarınız ve sağlık alışkanlıklarınızla ilgili bir düzen değişikliği gündeme gelebilir.

8 Kasım Venüs–Uranüs karşıtlığı dördüncü ve onuncu evlerinizi etkiliyor. Ev ve kariyer arasında beklenmedik bir gelişme, iş nedeniyle taşınma düşüncesi veya aile sorumluluklarıyla mesleki hedefleriniz arasında karar verme ihtiyacı ortaya çıkabilir.

Aşk ve evlilikte ise eşinizin veya partnerinizin kariyerinizle ilgili beklentilerini konuşmak gerekebilir. Bekâr Başaklar, iş ve aile hayatındaki yoğunluk nedeniyle ilişkilerine ne kadar zaman ayırdıklarını sorgulayabilir.

BAŞAKLARIN HAFTALIK MESAJI: SEN HERKESİN HAYATINI KURTARMAK ZORUNDA DEĞİLSİN! BU KEZ KENDİ GELECEĞİNE YATIRIM YAP!

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: ARTIK HERKESİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞMA! SENİN DE BİR KALBİN, SINIRLARIN VE HAK ETTİĞİN BİR HAYAT VAR!

Sevgili Teraziler, bu hafta hayatınızın en önemli gündemlerinden biri ilişkilerde denge kurmak ve kendi değerinizi yeniden hatırlamak.

Merkür birinci evinizde ilerlerken yedinci evinizde retro hareket eden Satürn'e karşıt açı oluşturuyor. Bu görünüm evlilik, ciddi ilişkiler, sözleşmeler ve iş ortaklıklarında sorumlulukların daha fazla konuşulabileceğini gösteriyor.

Evli Teraziler eşleriyle gelecek planlarını, maddi sorumluluklarını ve ilişkideki beklentilerini yeniden değerlendirebilir. Bekâr Teraziler ise yeni tanıştıkları kişilerin sözlerinden çok davranışlarına dikkat etmek isteyebilir.

Satürn ve Neptün yedinci evinizde ilerliyor. Bu uzun vadeli transitler ilişkilerde gerçekçilik, sınır koyma ve beklentileri netleştirme ihtiyacını artırıyor. Bir ilişkiyi yalnızca umutlarla değil, karşılıklı emek ve güvenle değerlendirmek önemli.

Güneş ikinci evinizde. Para, kazançlar, birikimler, maaş görüşmeleri ve maddi güvenlik ön plana çıkıyor. İş hayatında emeğinizin karşılığını almak isteyebilirsiniz.

Venüs ve Mars üçüncü evinizde. Eğitim, iletişim, kısa seyahatler, ticaret, sosyal medya, reklamcılık ve yakın çevre ilişkileri hareketleniyor. Özellikle iletişim üzerinden kazanç sağlayanlar için yeni bağlantılar kurulabilir.

Jüpiter on ikinci evinizde. Perde arkasında yürüttüğünüz çalışmalar, araştırmalar, ruhsal gelişim ve hazırlık aşamasındaki projeler açısından destekleyici bir dönemdesiniz.

6 Kasım Kova İlk Dördün'ü beşinci evinizde gerçekleşiyor. Aşk, çocuklar, yaratıcılık ve kişisel mutluluğunuzla ilgili kararlar gündeme gelebilir.

8 Kasım Venüs–Uranüs karşıtlığı üçüncü ve dokuzuncu evlerinizi etkiliyor. Yurt dışından beklenmedik haberler, eğitim planlarında değişiklikler, seyahat fırsatları veya uzak mesafeli ilişkilerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

TERAZİLERİN HAFTALIK MESAJI: HUZURUNU KAYBETMEMEK İÇİN SUSTUĞUN HER ŞEYİ ARTIK DAHA AÇIK KONUŞMAN GEREKEBİLİR!

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: HAYATININ YENİ BİR SAYFASINI AÇIYORSUN! BU KEZ KİMSEYE KENDİNİ İSPATLAMAK ZORUNDA DEĞİLSİN! GÜCÜNÜ HATIRLA!

Sevgili Akrepler, Güneş birinci evinizde ilerliyor. Bu hafta kişisel hedefleriniz, kimliğiniz, özgüveniniz ve hayattan beklentileriniz ön plana çıkıyor. Kendinizi yenilemek, önemli bir karar almak veya uzun zamandır ertelediğiniz bir başlangıcı gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Venüs ve Mars ikinci evinizde. Kazançlar, maaş, ticaret, kişisel yatırımlar ve maddi güvenlik konuları hareketleniyor. Para kazanma motivasyonunuz artabilir ancak harcamalarda ölçülü olmak önemli.

Jüpiter on birinci evinizde. Arkadaşlar, sosyal çevre, organizasyonlar, ekip çalışmaları ve geleceğe yönelik projeler konusunda destekleyici fırsatlar bulunabilir. İş hayatında doğru insanlarla bağlantı kurmak yeni kapılar açabilir.

Satürn ve Neptün altıncı evinizde retro hareket ediyor. İş düzeniniz, çalışma koşullarınız, günlük sorumluluklarınız ve sağlık alışkanlıklarınız yeniden yapılandırılmak isteniyor. Özellikle fazla yük üstlenmekten kaçınmanız, dinlenmeye zaman ayırmanız önemli.

Merkür on ikinci evinizde Satürn'e karşıt açı yapıyor. İş ortamında konuşulmayan meseleleri, ertelenmiş görevleri veya perde arkasında yürütülen projeleri gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak kanıt olmadan kimse hakkında olumsuz sonuçlara varmayın.

6 Kasım Kova İlk Dördün'ü dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Ev, aile, ebeveynler, taşınma ve gayrimenkul konularında önemli bir karar gündeme gelebilir.

Plüton'un dördüncü evinizdeki uzun vadeli hareketi aile düzeninizi ve aidiyet duygunuzu dönüştürüyor.

8 Kasım Venüs–Uranüs karşıtlığı ikinci ve sekizinci evlerinizi etkiliyor. Kendi geliriniz, ortak paralar, eşinizin kazancı, kredi ve borçlar konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Aşk ve evlilikte maddi konuların ilişki üzerindeki etkisini fark edebilirsiniz. Ortak bütçe konusunda açık konuşmak faydalı olacaktır.

AKREPLERİN HAFTALIK MESAJI: GÜCÜNÜ HERKESİ KONTROL ETMEYE DEĞİL, KENDİ HAYATINI YENİDEN KURMAYA HARCA!

YAY VE YÜKSELEN YAY

YAY VE YÜKSELEN YAY

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: AŞKTA SÜRPRİZLER, EVLİLİKTE KARARLAR, HAYATTA YENİ BAŞLANGIÇLAR! BU HAFTA KALBİNLE ÖZGÜRLÜĞÜN ARASINDA BİR DENGE KURMAN GEREKEBİLİR!

Sevgili Yaylar, bu haftanın en hareketli burçlarından birisiniz. Venüs ve Mars birinci evinizde ilerliyor. Çekiciliğiniz, enerjiniz, cesaretiniz ve kendinizi ortaya koyma isteğiniz artabilir.

Özellikle aşk hayatında yeni tanışmalar, romantik yakınlaşmalar ve ilişkilerde heyecan arayışı gündeme gelebilir.

Ancak Uranüs yedinci evinizde retro hareket ediyor. Evlilik, ciddi ilişkiler ve ortaklıklarda özgürlük ihtiyacı güçleniyor. Uzun süredir devam eden bir ilişkide alışılmış düzeni değiştirmek isteyebilirsiniz.

8 Kasım Venüs–Uranüs karşıtlığı doğrudan birinci ve yedinci evlerinizi etkiliyor. Bu görünüm sürpriz tanışmaları, ani çekimleri, ilişkilerde beklenmedik konuşmaları ve bireysel ihtiyaçlarla ortak kararlar arasındaki gerilimi temsil ediyor.

Evli Yaylar eşleriyle gelecek planlarını yeniden konuşabilir. Bekâr Yaylar ise farklı karakterdeki insanlara ilgi duyabilir. Ani duygularla kesin kararlar vermemek önemli.

Güneş on ikinci evinizde. Geçmiş meseleler, iç dünyanız, dinlenme ihtiyacınız ve tamamlanmamış işler gündeme gelebilir. Her planınızı hemen paylaşmak yerine hazırlık yapmak isteyebilirsiniz.

Jüpiter onuncu evinizde ilerliyor. Kariyer, mesleki başarı, yöneticilerle ilişkiler ve toplumsal görünürlük açısından destekleyici bir dönemdesiniz. Yeni iş teklifleri, terfi görüşmeleri veya mesleki büyüme fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

Satürn ve Neptün beşinci evinizde retro hareket ediyor. Aşk, çocuklar, yaratıcılık ve riskli yatırımlar konusunda daha gerçekçi davranmanız gerekebilir.

Merkür on birinci evinizde Satürn'e karşıt açı yaparken arkadaş çevresiyle aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili sorumluluklarınız arasında bir gerilim ortaya çıkabilir.

6 Kasım Kova İlk Dördün'ü üçüncü evinizde. Eğitim, ticaret, iletişim, kısa yolculuklar ve önemli haberlerle ilgili kararlar gündeme gelebilir.

YAYLARIN HAFTALIK MESAJI: ÖZGÜRLÜK İSTEMEK SEVGİDEN VAZGEÇMEK DEĞİLDİR! AMA GERÇEK SEVGİ DE SORUMLULUKTAN KAÇMAK DEĞİLDİR!

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: HER ŞEYİ KONTROL ETMEYE ÇALIŞIRKEN HAYATIN GÜZELLİKLERİNİ KAÇIRMA! BAZEN EN BÜYÜK BAŞARI, HUZURLU BİR HAYAT KURABİLMEKTİR!

Sevgili Oğlaklar, bu hafta kariyeriniz, aile sorumluluklarınız ve maddi güvenliğiniz arasında önemli bir denge kurmanız gerekebilir.

Merkür onuncu evinizde ilerlerken dördüncü evinizdeki retro Satürn'e karşıt açı oluşturuyor. İş hayatında üstlendiğiniz görevlerle aile içindeki sorumluluklarınız arasında gerilim hissedebilirsiniz.

Yöneticilerle önemli görüşmeler, iş sözleşmeleri, terfi beklentileri veya mesleki kararlar gündeme gelebilir. Ancak aceleci davranmak yerine bütün koşulları dikkatle değerlendirin.

Satürn ve Neptün dördüncü evinizde retro hareket ediyor. Ev, aile, ebeveynler, gayrimenkul ve yaşam düzeninizle ilgili geçmişten gelen konuları yeniden ele almak isteyebilirsiniz.

Güneş on birinci evinizde. Arkadaşlar, sosyal çevre, ekip çalışmaları, dernekler, organizasyonlar ve geleceğe yönelik hedefleriniz ön plana çıkıyor. Yeni insanlarla bağlantı kurmak iş hayatınızda faydalı olabilir.

Jüpiter dokuzuncu evinizde ilerliyor. Yurt dışı, akademik eğitim, üniversite, hukuki konular, yayıncılık ve uluslararası ticaret açısından gelişim fırsatları bulunabilir. Özellikle mesleki eğitim veya yabancı dil öğrenmek isteyenler için destekleyici bir dönem.

Venüs ve Mars on ikinci evinizde. Aşk hayatınızda geçmiş duyguları sorgulayabilir, özel alanınıza daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Gizli yürütülen veya belirsiz ilişkilerde beklentileri netleştirmek önemli.

6 Kasım Kova İlk Dördün'ü ikinci evinizde gerçekleşiyor. Maaş, gelir, harcamalar, birikimler ve maddi güvenliğinizle ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir.

Plüton'un ikinci evinizdeki uzun vadeli hareketi para kazanma biçiminizi ve maddi değerlerinizi dönüştürüyor.

8 Kasım Venüs–Uranüs karşıtlığı altıncı ve on ikinci evlerinizi etkiliyor. İş düzeninde beklenmedik değişiklikler, çalışma saatlerinde farklılaşmalar veya dinlenme ihtiyacının artması söz konusu olabilir.

OĞLAKLARIN HAFTALIK MESAJI: BAŞARI SADECE DAHA FAZLA KAZANMAK DEĞİL, KAZANDIKLARININ TADINI ÇIKARABİLMEKTİR!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KOVA VE YÜKSELEN KOVA

KOVA VE YÜKSELEN KOVA

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: ARTIK BAŞKALARININ SENİN İÇİN ÇİZDİĞİ HAYATI YAŞAMAK İSTEMİYORSUN! BU HAFTA KENDİ GELECEĞİN İÇİN ÖNEMLİ BİR KARAR VEREBİLİRSİN!

Sevgili Kovalar, 6 Kasım'daki İlk Dördün doğrudan birinci evinizde gerçekleşiyor. Bu nedenle haftanın en dikkat çekici burçlarından birisiniz.

Kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, hayattan beklentileriniz, kişisel hedefleriniz ve ilişkilerdeki sınırlarınız ön plana çıkıyor. Uzun süredir düşündüğünüz bir değişimi hayata geçirmek isteyebilirsiniz.

Plüton birinci evinizde ilerliyor. Bu uzun vadeli transit kimliğinizi, özgüveninizi, hayata yaklaşımınızı ve kişisel gücünüzü yeniden tanımlama sürecini temsil ediyor.

Güneş onuncu evinizde. Kariyer, mesleki itibar, yöneticilerle ilişkiler, terfi, yeni iş fırsatları ve toplumsal görünürlük açısından hareketli bir dönemdesiniz.

Jüpiter sekizinci evinizde ilerliyor. Ortak kazançlar, eşin maddi kaynakları, krediler, miras, sigorta ve finansal yapılandırmalarla ilgili fırsatlar gündeme gelebilir. Ancak borçlanma kararlarında gerçekçi hesaplar yapmak önemli.

Venüs ve Mars on birinci evinizde. Arkadaş çevresi, sosyal organizasyonlar, ekip projeleri ve geleceğe yönelik hedefler hareketleniyor. Bekâr Kovalar arkadaş ortamında yeni biriyle tanışabilir.

Uranüs beşinci evinizde retro hareket ediyor. Aşk hayatında alışılmışın dışında deneyimler, yaratıcı projelerde yeni fikirler ve çocuklarla ilgili konularda değişim ihtiyacı ortaya çıkabilir.

8 Kasım Venüs–Uranüs karşıtlığı beşinci ve on birinci evlerinizi etkiliyor. Arkadaşlık ile aşk arasındaki sınırlar değişebilir. Sosyal çevrenizden gelen sürpriz bir haber duygusal hayatınızı hareketlendirebilir.

Merkür dokuzuncu evinizde Satürn üçüncü evinizle karşıt açı yapıyor. Eğitim, sınavlar, yurt dışı başvuruları, hukuki konular ve önemli belgelerde dikkatli olmanız gerekebilir.

Sağlık açısından zihinsel yorgunluğu azaltmak, günlük rutininizi düzenlemek ve kendinize zaman ayırmak faydalı olacaktır.

KOVALARIN HAFTALIK MESAJI: HERKES SENİN DEĞİŞİMİNİ ANLAMAK ZORUNDA DEĞİL! ÖNEMLİ OLAN SENİN NEREYE GİTMEK İSTEDİĞİNİ BİLMEN!

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: HAYATINDA YENİ BİR KAPI AÇILABİLİR! AMA BU KEZ HAYALLERİNLE GERÇEKLERİ BİRBİRİNDEN AYIRMAYI UNUTMA!

Sevgili Balıklar, bu hafta kariyer, evlilik, aile ve maddi güvenlik konuları hayatınızın merkezine yerleşiyor.

Jüpiter yedinci evinizde ilerliyor. Evlilik, ciddi ilişkiler, ortaklıklar ve danışmanlık ilişkileri açısından destekleyici bir transit. Bekâr Balıklar uzun vadeli ilişki arayışlarını daha fazla önemseyebilir. Evli Balıklar eşleriyle ortak hedeflerini geliştirmek isteyebilir.

Venüs ve Mars onuncu evinizde. Kariyerinizde daha görünür olabilir, yeni iş görüşmeleri yapabilir veya mesleki hedeflerinize daha fazla enerji ayırabilirsiniz. Yöneticilerle ilişkiler ve iş ortaklıkları açısından hareketli bir dönem.

Güneş dokuzuncu evinizde ilerliyor. Yurt dışı, yükseköğrenim, akademik çalışmalar, hukuki konular, seyahatler ve kişisel gelişim gündeme geliyor. Özellikle yabancı ülkelerle bağlantılı işler veya eğitim planları için araştırma yapmak isteyebilirsiniz.

Satürn ve Neptün ikinci evinizde retro hareket ediyor. Para, kazançlar, birikimler ve maddi güvenlik konusunda gerçekçi bir düzen kurmanız gerekiyor. Belirsiz vaatlere dayanarak harcama veya yatırım kararı vermemeye dikkat edin.

Merkür sekizinci evinizde Satürn'e karşıt açı yapıyor. Eşinizin geliri, ortak bütçe, krediler, borçlar, vergiler ve finansal sözleşmelerle ilgili ciddi görüşmeler gündeme gelebilir.

6 Kasım Kova İlk Dördün'ü on ikinci evinizde gerçekleşiyor. İç dünyanız, geçmişten gelen duygular, dinlenme ihtiyacınız ve tamamlanmamış meseleler ön plana çıkıyor. Kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

8 Kasım Venüs–Uranüs karşıtlığı dördüncü ve onuncu evlerinizi etkiliyor. Ev ve kariyer arasında beklenmedik bir gelişme, taşınma düşüncesi, iş değişikliği veya aile içindeki düzeni yeniden oluşturma ihtiyacı ortaya çıkabilir.

Sağlık açısından özellikle stres yönetimi, yeterli uyku ve günlük alışkanlıklarınızı düzenlemek önemli. Süregelen şikâyetleri astrolojik etkilere bağlamak yerine tıbbi değerlendirmeyi esas alın.

Aşk ve evlilikte ise partnerinizin desteğiyle gelecek planlarınızı daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. Ancak iş hayatındaki yoğunluğun ilişkinize yansımasına dikkat edin.

BALIKLARIN HAFTALIK MESAJI: HER GÜZEL SÖZE DEĞİL, HAYATINDA GERÇEKTEN YER AÇAN İNSANLARA İNAN!

12 BURÇ VE YÜKSELENLER İÇİN HAFTANIN SON MESAJI

12 BURÇ VE YÜKSELENLER İÇİN HAFTANIN SON MESAJI

2–8 KASIM 2027: BAZILARI AŞKTA, BAZILARI PARADA, BAZILARI KARİYERDE, BAZILARI İSE HAYATININ TAMAMINDA YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTEYECEK!

4 KASIM'DA SÖZLER VE SORUMLULUKLAR, 5 KASIM'DA AŞK VE GÜVEN, 6 KASIM'DA DEĞİŞİM KARARLARI, 8 KASIM'DA İSE ÖZGÜRLÜK İHTİYACI ÖNE ÇIKIYOR!

UNUTMAYIN! HER GİDEN KAYIP, HER GELEN KISMET DEĞİLDİR. BAZEN EN BÜYÜK ŞANS, NEYİ ARTIK HAYATINIZDA İSTEMEDİĞİNİZİ ANLAMAKTIR!

PEKİ SİZİN BURCUNUZ VE YÜKSELENİNİZ NE? BU HAFTA EN ÇOK HANGİ ALANDA DEĞİŞİM BEKLİYORSUNUZ: AŞK, EVLİLİK, İŞ, PARA, AİLE YOKSA YURT DIŞI? YORUMLARA YAZIN!

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam