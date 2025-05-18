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19 Mayıs Etkinlikleri 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir 19 Mayıs Ücretsiz Konserleri ve Etkinlikleri

19 Mayıs Etkinlikleri 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir 19 Mayıs Ücretsiz Konserleri ve Etkinlikleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.05.2025 - 11:57

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yine büyük bir coşkuyla kutlanacak. Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu özel günde düzenlenen etkinliklerde gençler ön planda olacak. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya ve diğer şehirlerde birçok etkinlik düzenleniyor. Gençlerin katılabileceği etkinlikler, workshoplar ve ücretsiz konserler merak ediliyor. 19 Mayıs'ta İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı sanatçılar sahne alacak. İstanbul ücretsiz 19 Mayıs konserleri de özellikle gençler tarafından araştırılıyor.

Peki 19 Mayıs'ta kimin konseri var?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 19 Mayıs etkinlikleri, konserleri hakkında merak edilenler.

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İstanbul 19 Mayıs 2025 Etkinlikleri

İstanbul 19 Mayıs 2025 Etkinlikleri

2025 yılında 19 Mayıs'ı kutlamak için yine birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. İstanbul'un farklı noktalarında düzenlenen etkinliklere ücretsiz katılım sağlanabiliyor. 

19 Mayıs İstanbul etkinlikleri aşağıdaki gibidir:

  • Dolmabahçe Sarayı

Mustafa Kemal Yürüyüşü

Redd Konseri

İBB Kent Orkestrası Konseri

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sanatçıları ve Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi: 19 Mayıs 20.00

  • Saraçhane

Genç Grupların konserleri: 18-19 Mayıs'ta Saraçhane Parkı'nda (16.0-18.00) 24-25 Mayıs’ta Maçka Demokrasi Parkı (18.00-22.00) ve Caddebostan Sahili’nde (18.00-22.00)

Etkinlikler: mini basket alanı, dijital oyun salanları, stan-up gösterileri, masa tenisi, cross fit parkur

  • İBB Şehir Tiyatroları

Genç Günler'e bu sene 54 üniversite katılıyor. 20 konservatuvar, 28 tiyatro kulübü, Şehir Tiyatroları iç yapımlarından 5 genç tiyatro toplam 87 seans tiyatro sergileyecek.

İBB Kültür AŞ'ye bağlı müzeler, 19 Mayıs’ta 15-25 yaş arası Türk vatandaşlarına 09.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.

  • Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi

14:00- HIPHOP DANS WORKSHOP

15:00- ZUMBA

16:00- ZEYBEK WORKSHOP

  • Panorama 1453 Tarih Müzesi

12.00 – DUO-KONSER: ViyolArt Duo

  • Şerefiye Sarnıcı

13.00- KORO-KONSER: Boğaziçi Üniversitesi Caz Kulübü Korosu

  • Yerebatan Sarnıcı

15.00 – KORO-KONSER: Koro İstanbul

  • Müze Gazhane

Yapay zeka konuşmaları

Start-up sunumları

AI destekli sanat ve kodlama

Canlı müzik ve yaratıcı atölyeler

İstanbul 19 Mayıs 2025 Ücretsiz Konserler Nerede, Saat Kaçta?

İstanbul 19 Mayıs 2025 Ücretsiz Konserler Nerede, Saat Kaçta?

19 Mayıs İstanbul ücretsiz konserlere dair detaylar aşağıdaki gibidir:

  • Beşiktaş Meydanı: Redd (19 Mayıs 19.30)

  • Üsküdar: Mor ve Ötesi (18 Mayıs 18.30 - Harem Etkinlik Alanı)

  • Çekmeköy: Pera (19 Mayıs 21.00 Kent Park)

  • Kadıköy: Gençlik ve Spor Şöleni, çeşitli etkinlikler (Kalamış Atatürk Parkı)

  • Eyüpsultan: Gençlik Festivali, konserler, fener alayı, oyun grupları (14.00-22.00 , Osmanlı Park)

  • Avcılar: Kortej (Marmara Caddesi Atatürk Heykeli, 19.19)

19 Mayıs İzmir Ücretsiz Konser ve Etkinlikler

19 Mayıs İzmir Ücretsiz Konser ve Etkinlikler

19 Mayıs coşkusu İzmir'de yaşanacak. Her sene büyük bir kutlamaya imza atan İzmir, bu sene de birbirinden eğlenceli etkinliklerle bayramın tadına varacak. İzmir'in çeşitli noktalarından birbirinden farklı kutlamalar yapılacak. Peki İzmir'de kim konser verecek?

İzmir'de 19 Mayıs'ta Duman grubu sahne alacak. Konserin detayları ise şu şekilde:

  • Duman: İzmir Gündoğdu Meydanı (saat 21.30)

Ankara 19 Mayıs Ücretsiz Konserler

Ankara 19 Mayıs Ücretsiz Konserler

Ankara'da kutlamalar 18 Mayıs'ta başlayacak. Ankara'daki ücretsiz konserler ise aşağıdaki gibidir:

  • Duman: 18 Mayıs Cumartesi Türk Beyleri Kent Meydanı (20.30)

  • Madrigal: 18 Mayıs Cumartesi Yenimahalle (20.30)

  • Kıraç: 18 Mayıs Kahramankazan (20.00)

  • Bengü: 19 Mayıs Arasta AVM (20.30)

19 Mayıs Türkiye Genelindeki Konserler

19 Mayıs Türkiye Genelindeki Konserler

  • Bursa, Karacabey: Pera (18 Mayıs, 21.00)

  • Antalya, Alanya: Gökhan Özen (19 Mayıs, 21.00)

  • Antalya, Kepez: Gazapizm (18 Mayıs, 21.00)

  • Bursa, Kestel: Emre Aydın (19 Mayıs, 20.30)

  • Antalya, Muratpaşa: Ceza (19 Mayıs, 21.00)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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