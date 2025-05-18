19 Mayıs'ta Eczaneler Açık mı? 19 Mayıs'ta Hastaneler, Sağlık Ocakları Çalışıyor mu?

Resmi ve dini bayramlar, ülkemizde tatildir. Dolayısıyla resmi kurumlar kapalıdır. Eczaneler de resmi tatil günlerinde kapalı olur. Fakat vatandaşlara hizmet veren nöbetçi eczanaler vardır. Bu eczanelerden ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Nöbetçi eczaneler, bölgelerine göre belirlenir ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu bölgelerde, örneğin hastane çevresinde nöbetçi eczaneler her zaman bulunur. Nöbetçi eczaneler, nöbetçi oldukları gün 24 saat hizmet verir.

Peki nöbetçi eczane nasıl bulunur? Eczacı Odası'nın tüm Türkiye'de verdiği bir hizmet vardır. Yaşadığınız şehrin nöbetçi eczanelerini bulmak için: 'Ankara Nöbetçi Eczaneler' araması yapıp Eczacı Odası'nın sayfasına gitmeniz yeterlidir.