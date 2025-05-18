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19 Mayıs'ta Eczaneler Açık mı? 19 Mayıs'ta Hastaneler, Sağlık Ocakları Çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta Eczaneler Açık mı? 19 Mayıs'ta Hastaneler, Sağlık Ocakları Çalışıyor mu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.05.2025 - 10:38

Pazartesi günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdumuzun birçok noktasında kutlamalar yapılacak. Her bayramda olduğu gibi bu sene 19 Mayıs'ta da resmi tatil yapılacak. Vatandaşların gözü ise eczanelere, hastanelere ve aile hekimliklerine çevrildi. Eczaneler ve sağlık kuruluşları dini ve milli bayramlarda hizmet veriyor mu?

Peki 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?

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19 Mayıs'ta Eczaneler Açık mı?

19 Mayıs'ta Eczaneler Açık mı?

19 Mayıs'ta eczaneler açık değildir. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi olan eczaneler hizmet verir. Bu karara AVM gibi toplu alanlarda bulunan eczanaler de dahildir. 19 Mayıs 2025 tarihinde nöbetçi eczaneler hariç, eczaneler kapalıdır. 

Eczaneler, resmi tatillerdeki kararlara uymak zorundadır. Eczaneler başta olmak üzere sağlık kuruluşları milli ve dini bayramlarda tatil yaparlar.

19 Mayıs'ta Aile Hekimleri Çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta Aile Hekimleri Çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta aile hekimleri çalışmıyor. 19 Mayıs 2025'te sağlık ocakları kapalı olacak ve aile hekimleri hizmet vermeyecek. Hastalığı nedeniyle aile hekimlerine gitmek isteyenlerin, hastenelerin 'acil' bölümüne başvurması gerekiyor. 

Aile Hekimleri 20 Mayıs Salı günü açık olacak.

Hastaneler 19 Mayıs'ta Açık mı?

Hastaneler 19 Mayıs'ta Açık mı?

Hastaneler 19 Mayıs'ta kapalıdır. Ancak hastanelerin acil bölümleri, dini ve resmi bayramlar da dahil olmak üzere 7/24 hizmet verir. Hastanelerin poliklinik hizmetlerinden faydalanamazsınız ancak acil hizmetlerinden her zaman yardım alabilirsiniz.

Nöbetçi Eczane Nasıl Bulunur?

Nöbetçi Eczane Nasıl Bulunur?

Resmi ve dini bayramlar, ülkemizde tatildir. Dolayısıyla resmi kurumlar kapalıdır. Eczaneler de resmi tatil günlerinde kapalı olur. Fakat vatandaşlara hizmet veren nöbetçi eczanaler vardır. Bu eczanelerden ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Nöbetçi eczaneler, bölgelerine göre belirlenir ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu bölgelerde, örneğin hastane çevresinde nöbetçi eczaneler her zaman bulunur. Nöbetçi eczaneler, nöbetçi oldukları gün 24 saat hizmet verir.

Peki nöbetçi eczane nasıl bulunur? Eczacı Odası'nın tüm Türkiye'de verdiği bir hizmet vardır. Yaşadığınız şehrin nöbetçi eczanelerini bulmak için: 'Ankara Nöbetçi Eczaneler' araması yapıp Eczacı Odası'nın sayfasına gitmeniz yeterlidir.

İSTANBUL 19 MAYIS NÖBETÇİ ECZANELER

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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