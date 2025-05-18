19 Mayıs'ta Eczaneler Açık mı? 19 Mayıs'ta Hastaneler, Sağlık Ocakları Çalışıyor mu?
Pazartesi günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdumuzun birçok noktasında kutlamalar yapılacak. Her bayramda olduğu gibi bu sene 19 Mayıs'ta da resmi tatil yapılacak. Vatandaşların gözü ise eczanelere, hastanelere ve aile hekimliklerine çevrildi. Eczaneler ve sağlık kuruluşları dini ve milli bayramlarda hizmet veriyor mu?
Peki 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?
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19 Mayıs'ta Eczaneler Açık mı?
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19 Mayıs'ta Aile Hekimleri Çalışıyor mu?
Hastaneler 19 Mayıs'ta Açık mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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