19 Mayıs Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün meydana gelecek olan Ay ile Mars karşıtlığı, içsel çatışmaları ve güç mücadelelerini tetikleyebilir. Öte yandan, Güneş'in Akrep burcuna etkisi ve asteroidlerle olan etkileşimi, özellikle günü ikinci yarısında hayata dair derinlemesine analizler yapmanı sağlayabilir. İçsel bir yolculuğa hazırsın. Fakat ailevi meselelere ilişkin güç mücadelelerini geride bırakmalısın. Ancak bu sayede özgür olabilirsin. Oysa bugün, aynı anda hem tutkularına hem de aile bağlarına olan hassasiyetine kapılarak hayatını rayına oturtabilirsin.

İşte tam da bu noktada ilk adımın, tutkuların ve kontrol ihtiyacın yüzeye çıkarmak olacaktır. Bu durumda, soğukkanlılık ve strateji ile hareket etmeye özen göster. Önce kendin de dahil herkese adil ol, sonra duygularını da işin içine katarak istediğin düzeni kurmak için harekete geç. Bu düzenin içinde evlilik ve yeni bir iş kurma heyecanı da yer alabilir. İç dünyanda ve sosyal ilişkilerinde de dengeleri sağlamak için çaba harika bir gün seni bekliyor. Öyleyse kendi yolundaki tüm Akreplere, bol şans ve güç dileriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...