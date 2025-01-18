18 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
18 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bir süredir gündeme sağlık sorunlarıyla gelen Zerrin Özer'i unutulmaz şarkılarıyla yakından tanıyoruz. Türk müzik dünyasının güçlü seslerinden biri olan isim senelerce sektördeki yerini korumayı başarmış sanatçılardan. Son olarak katıldığı programda hayatına dair açıklamalarda bulunan Özer gündeme itirafıyla düştü. Hayata dair en büyük pişmanlığı sorulan Zerrin Özer'in evlilik ve çocuk cevabı manşetlere yerleşti.
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Kara para aklama ve dolandırıcılık çetesine üye olma gibi suçlarla yargılanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye olmuştu. Cezaevinde kaldığı süreçte gündeme yaptığı sessiz sedasız evlilikle de gelen Nihal Candan'ın adı boşanma iddialarına karışmıştı. Faruk Çiçek'in kendisine boşanma davası açtığı öğrenilirken, Hürriyet'in haberine göre, dün ilk duruşma gerçekleşti. Çiçek hakkında “Zengin bildiğim eşim boşanma davası için yapılan araştırmada benden fakir çıktı." şeklinde konuşan Candan'ın o açıklamalarına gelin birlikte bakalım!
Bitter Dergisi'nin ortaya çıkarttığı görüntülere göre Reza Zarrab Dilara Altıntop'la evlendi. Geçtiğimiz günlerde Reza Zarrab'ın evleneceğine dair iddialar magazin manşetlerime yerleşmeye başlamıştı. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın Dilara Altıntop'la Miami de evleneceği söylenmişti. Bitter Dergisi'nin ortaya çıkarttığı düğün kareleri evlilik iddialarını doğrulamış oldu! Gelin detaylara birlikte bakalım...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse dizisiyle ekranlara başrol olarak geri dönen Halit Ergenç yayınlanan fragmanla birlikte adından bahsettirmişti. Dizide peruk taktığı ortaya çıkan Ergenç'in o halleri gündeme oturmuştu. Gençlik yıllarında omuzlarına değen saçlara sahip olan Ergenç'in o pozu sosyal medyaya damga vurdu! Gelin Ergenç'in yıllar önceki haline ve gelen yorumlara birlikte bakalım...
Pop müziğin sevilen isimlerinen biri olan Murat Boz'u artık çapkınlıklarıyla konuşuyor olsak da kendisi bir döneme şarkılarıyla damga vurmuştu. Müzik listelerinden eksik olmayan, genç kızların kalbinde taht kuran isim aynı zamanda sevilen magazin figürlerinden. Bundan yıllar önce yayınladığı şarkılarıyla da şimdilerde popülaritesini sürdüren Boz geçmişinden kaçamadı! Soner Sarıkabadayı ile birlikte çıkarttıları "İki Medeni İnsan" şarkısına 2021 senesinde Enis Arıkan'la yeniden klip çeken Murat Boz'un bundan 11 yıl önceki görüntülerini tiye alarak yaptığı hareketler yeniden gündem oldu. Klipte Sarıkabadayı kılığına giren Enis Arıkan'ın arkasında bir hayli tuhaf hareketler yapan, hatta yerinde duramayan şarkıcıya X halkından gelen yorumlar ise kahkaha tufanı koparttı!
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Ünlü iş insanı Reza Zarrab'ın yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik. Kendisi geçtiğimiz akşam Miami'de Dilara Altıntop ile nikah masasına oturdu. Bundan günler önce üç gün sürecek düğün için Türkiye'den de ünlülerin yola çıktığı iddia edilmişti. İbrahim Tatlıses, Derya Tuna gibi isimlerin dışında bir de Demet Akalın olduğu ileri sürülmüştü. Hadise olaylarından sonra "Kıblem" dediği Ebru Gündeş'in eski eşinin düğününe gittiği söylenen Demet Akalın geçtiğimiz saatlerde iddialara sert bir şekilde cevap verdi.
Bir dönemin genç kızlarının hayran olduğu, hala da hayranlıklarının devam ettiği Hepsi grubu çoğumuz gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Her şarkıları ve klipleriyle hafızalarımıza kazınan grubun dağılması da bizleri yıkmıştı adeta. O günden sonra kendi hayatlarına bakan üyelerden Cemre Kemer mutlu aile tablosuyla içimizi sıcacık eden kişi olmuştu. İki çocuk annesi olan Cemre'nin ilk göz ağrı Kayra'yla verdiği pozlar ise bambaşka! Ünlü şarkıcı bugün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kızıyla anne-kız turuna çıkan Cemre'nin minik kızı Kayra'nın ne kadar büyüdüğünü görenler biraz da olsa duygulanmadan edemedi!
Şarkıcı Ebru Gündeş'le 2021 yılında boşanan Reza Zarrab son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Ünlü iş insanının genç sevgilisiyle nikah masasına oturacağı öne sürülmüştü. İddialar bugün doğruluk kazandı; Reza Zarrab ve Dilara Altıntop evlendi. Bitter Dergisi'nin paylaştığı düğün fotoğraflarıyla detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; üç gün boyunca süren düğünün after party'sinde özel tasarım bir model tercih eden Dilara gelinin elbisenin fiyatı fakirliğimizi bir kez daha yüzümüze vurdu!
Bu akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a ülkemizden pek çok ünlü isim katıldı. Sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin dağıtılacağı gecenin kırmızı halısı da epey dikkat çekti. Törende boy gösterenler arasında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti vardı. Her halleriyle ayrı bir olay olan oyuncu çift bu sefer de duyanları ufaktan şaşırtan İngilizce performanslarıyla dikkat çekti.
Arap dünyasının en önde gelen eğlence ödülleri arasında yer alan Joy Awards bu gece düzenlendi. Pek çok ünlü ismin katıldığı gecede Türk esintisi de vardı. Bizden de tanıdık simaların katıldığı, çeşitli sanat ve medya alanlarında ödülleri dağıltıldığı geceye damga vuranlardan biri de Hande Erçel oldu. Ödül törenine kombiniyle damga vuran Erçel'in Zuhair Murad imzalı tasarım elbisesi kullanıcıları ikiye böldü.
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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bu akşam düzenlenen Joy Awards kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok Türk oyuncunun da boy gösterdiği gecenin kırmızı halısı oldukça dikkat çekiciydi. 16 dalda ödüllerin dağıtıldığı geceye damga vuranlardan bir tanesi de Afra Saraçoğlu oldu. Yeşil ve derin dekolteli bir elbise tercih eden ünlü oyununun kombini bir yandan "plaj elbisesi" eleştirileri alırken bir yandan da çok beğenildi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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