'İki Medeni İnsan' Şarkısında Murat Boz'un Enis Arıkan'ın Arkasında Yaptığı Hareketler Kahkaha Tufanı Koparttı

Pop müziğin sevilen isimlerinen biri olan Murat Boz'u artık çapkınlıklarıyla konuşuyor olsak da kendisi bir döneme şarkılarıyla damga vurmuştu. Müzik listelerinden eksik olmayan, genç kızların kalbinde taht kuran isim aynı zamanda sevilen magazin figürlerinden. Bundan yıllar önce yayınladığı şarkılarıyla da şimdilerde popülaritesini sürdüren Boz geçmişinden kaçamadı!

Soner Sarıkabadayı ile birlikte çıkarttıları 'İki Medeni İnsan' şarkısına 2021 senesinde Enis Arıkan'la yeniden klip çeken Murat Boz'un bundan 11 yıl önceki görüntülerini tiye alarak yaptığı hareketler yeniden gündem oldu. Klipte Sarıkabadayı kılığına giren Enis Arıkan'ın arkasında bir hayli tuhaf hareketler yapan, hatta yerinde duramayan şarkıcıya X halkından gelen yorumlar ise kahkaha tufanı koparttı!