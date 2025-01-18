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'İki Medeni İnsan' Şarkısında Murat Boz'un Enis Arıkan'ın Arkasında Yaptığı Hareketler Kahkaha Tufanı Koparttı

'İki Medeni İnsan' Şarkısında Murat Boz'un Enis Arıkan'ın Arkasında Yaptığı Hareketler Kahkaha Tufanı Koparttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.01.2025 - 16:57

Pop müziğin sevilen isimlerinen biri olan Murat Boz'u artık çapkınlıklarıyla konuşuyor olsak da kendisi bir döneme şarkılarıyla damga vurmuştu. Müzik listelerinden eksik olmayan, genç kızların kalbinde taht kuran isim aynı zamanda sevilen magazin figürlerinden. Bundan yıllar önce yayınladığı şarkılarıyla da şimdilerde popülaritesini sürdüren Boz geçmişinden kaçamadı! 

Soner Sarıkabadayı ile birlikte çıkarttıları 'İki Medeni İnsan' şarkısına 2021 senesinde Enis Arıkan'la yeniden klip çeken Murat Boz'un bundan 11 yıl önceki görüntülerini tiye alarak yaptığı hareketler yeniden gündem oldu. Klipte Sarıkabadayı kılığına giren Enis Arıkan'ın arkasında bir hayli tuhaf hareketler yapan, hatta yerinde duramayan şarkıcıya X halkından gelen yorumlar ise kahkaha tufanı koparttı!

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Pop müziğin en popüler isimlerinden biri olduğu kadar gecelerin ve magazinin de sevilen isimlerinden olan Murat Boz 'u kabarık aşk defteriyle sık sık anıyoruz.

Pop müziğin en popüler isimlerinden biri olduğu kadar gecelerin ve magazinin de sevilen isimlerinden olan Murat Boz 'u kabarık aşk defteriyle sık sık anıyoruz.

Flörtöz tavırlarıyla nam salan Boz'u izleyicilerle dolan sahneleriyle ve hit olan şarkılarıyla duymaya alışsak da kendisi de pek çok ünlü gibi geçmişinden kaçamıyor.

Flörtöz tavırlarıyla nam salan Boz'u izleyicilerle dolan sahneleriyle ve hit olan şarkılarıyla duymaya alışsak da kendisi de pek çok ünlü gibi geçmişinden kaçamıyor.

Öyle ki bugün kendisini bundan tam 11 sene önce Soner Sarıkabadayı ile çıkarttığı 'İki Medeni İnsanız' klibine Enis Arıkan'la yaptığı parodi ile konuşacağız!

Öyle ki bugün kendisini bundan tam 11 sene önce Soner Sarıkabadayı ile çıkarttığı 'İki Medeni İnsanız' klibine Enis Arıkan'la yaptığı parodi ile konuşacağız!

İkili hem dillerden düşmeyen hem de toplamda 28 milyon izlenme alan bu şarkıyla o dönem listelerin altını üstüne getirmişti.

2021 senesinde Enis Arıkan Soner Sarıkabadayı kılığına girmiş ve Murat Boz'la o klibi tiye aldıkları başka bir klip çekmişlerdi. Geçtiğimiz saatlerde klipten paylaşılan bir kesitin X'e düşmesiyle goygoyseverlerin başlattığı kahkaha tufanı bitmek bilmedi. Enis Arıkan'ın şarkıya playback yaptığı anlarda arkaplanda dans eden, hoplayıp zıplayan hatta şınav çeken Murat Boz'un halleri ve yapılan yorumlar gülmekten yerlere yatırdı!

2021 senesinde Enis Arıkan Soner Sarıkabadayı kılığına girmiş ve Murat Boz'la o klibi tiye aldıkları başka bir klip çekmişlerdi. Geçtiğimiz saatlerde klipten paylaşılan bir kesitin X'e düşmesiyle goygoyseverlerin başlattığı kahkaha tufanı bitmek bilmedi. Enis Arıkan'ın şarkıya playback yaptığı anlarda arkaplanda dans eden, hoplayıp zıplayan hatta şınav çeken Murat Boz'un halleri ve yapılan yorumlar gülmekten yerlere yatırdı!

Gelin önce klibin o kesitini birlikte izleyelim!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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mdalga

Enis Arıkan’ı Soner sananlar yüzünden anksiyetem bi ufak titredi