Kral Kaybederse'de Taktığı Perukla Dillere Düşen Halit Ergenç'in Gençlik Yıllarındaki Saçlarını Görmelisiniz!
Kral Kaybederse'de Taktığı Perukla Dillere Düşen Halit Ergenç'in Gençlik Yıllarındaki Saçlarını Görmelisiniz!
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse dizisiyle ekranlara başrol olarak geri dönen Halit Ergenç yayınlanan fragmanla birlikte adından bahsettirmişti. Dizide peruk taktığı ortaya çıkan Ergenç'in o halleri gündeme oturmuştu.
Gençlik yıllarında omuzlarına değen saçlara sahip olan Ergenç'in o pozu sosyal medyaya damga vurdu! Gelin Ergenç'in yıllar önceki haline ve gelen yorumlara birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanat yıllarını anlatan Muhteşem Yıldız dizisinde gösterdiği yeteneklerle adını dizi sektörüne altın harflerle yazan Halit Ergenç'i yer aldığı başarılı yapımlarla yakından takip ediyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde ekranlara Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse ile geri dönen Halit Ergenç dizinin fragmanıyla bile gündeme oturmayı başarmıştı.
Adsız Aşıklar filminin galasının ardından yayınlanan Kral Kaybederse'nin fragmanında peruk taktığı anlaşılan Ergenç'in o hali sosyal medyaya damga vurmuştu.
Kenan karakterini canlandıran Ergenç'in rol icabı taktığı peruk X'te dillere düşerken başarılı oyuncunun gençlik yılların ait bir fotoğraf ortaya çıktı.
1994-1996 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Gülşen Abi isimli dizide yer alan ve o zamanlar daha 24 yaşında olan Ergenç'in omzundaki saçları kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın