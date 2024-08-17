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18 Ağustos İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Ağustos İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 19:01

Uranüs, ihtiyacınız olan tüm gerçekleri açığa çıkaracak! Peki, 18 Ağustos Pazar gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya çıkaracaksın. Sözlerinin keskinliği kimilerini rahatsız etse de söyleyeceklerin bir hayli önemli olacak! Özellikle aile arasındaki gerginliğe ilişkin nokta atışı tespitlerle sorunları çözüme ulaştıracaksın. Hak edene hak ettiği cevabı verecek kimsenin üstünlüğünü kabul etmeyeceksin. Çünkü bugün Merkür ile Uranüs arasındaki kare açı seni cesaretlendirecek. 

Özel hayatında olduğu gibi iş hayatında da net bir tavır takılacaksın. Özellikle üstler tarafından yok sayılan hakları savunacak ya da ezilen çalışanların yanında yer alacaksın. Bu sayede düzeni kuran kişi sen olacaksın. Belki kendin içinde bir şeyler yapıp, hak ettiğin tarifi ya da zam üzerine konuşabilirsin. Ayrıca bu süreçte proje tanıtımları ve sunumlarda da ön planda yer almalısın. İletişim yeteneklerini kullanmalı ve dikkatleri üzerine çekmelisin. 

Biraz da sağlığında söz edelim! Bedensel anlamda kendini bitkin hissedebilirsin. Biraz dinlenmeye ve doğru egzersizlerle yenilenmeye ihtiyaç duyabilirsin. Vücudunun sesine kulak ver, sağlığın için doğru adımlar at. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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