16 Nisan Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün yaratıcı başlangıçlar yapabilirsin. Zihinsel anlamda enerji patlamaları yaşayarak parlak fikirlerinle anlık heveslere kapılabilirsin. Tam da bu noktada bir anda motivasyonunu kaybedebilirsin, dikkatli ol. Zira, iyi olduğunu düşündüğün fikirlerin peşinden giderken yanıldığını hissedebilirsin. Yanılmasan bile anlık hevesler olduğu için bu duygu geçişleri seni yorabilir.

Merkür'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte yaşadığın bu iniş çıkışları dengelemek için sakin olmalısın. Harekete geçmek için de vazgeçmek için de acele etmemelisin. Önce durup uzun uzun düşünerek hareket etmen gereken bir gündesin.

Benzer bir durumdan aşk hayatında da söz etmek mümkün! Bir anlık heveslerle seni ve ilişkini yoran tartışmalara neden olabilirsin. Stabil bir düzen kurarak sakin bir yol izlemelisin. Belki de bugün partnerinle biraz ayrı kalmayı da düşünmeli, kendine vakit ayırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...