13 Nisan Pazar Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün aradığın macerayı bulacaksın. Ancak sandığın gibi özgürlükte değil, bağlılıkta... Terazi burcunda meydana gelen Dolunayın enerjisiyle aşkı bulmak, hatta sırılsıklam aşık olmak üzeresin.

Kalbinin sahibini gördüğünde tanıyacaksın! Sadece bu aşka inanman ve olduğun yerde kök salmaya hazır olman gerek. Bunu sen de biliyorsun, sadece Güneş'le karşıt açı oluşturan Chiron kulağına fısıldadığında belki kabul etmen de kolaylaşır, ne dersin?

Atıldığın duygusal maceranın yanında bir de alman gereken kararlar var! Eğitim ve kişisel gelişim konularında bir yol çizmen gerekiyor kendine. Çalışacağın alanı, yapacağın araştırmayı veya geliştireceğin projeyi seçebilirsin bugün. Ufkunu açacak ve biraz da hedeflerini yükseltecek bir karar vereceğin ise aşikar. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...