14 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
14 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Kanye West ve Bianca Censori hakkında boşanma iddiaları gündemde. Ancak bu iddiaların tamamen asılsız olduğu yönünde de haberler var. Grammy gecesinde yaşananların ardından çiftin ilişkisini sonlandırdığı öne sürülüyor. Ancak çiftin temsilcileri bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Peki boşanma haberleri gerçek mi, yoksa sadece magazin dedikodusu mu? Gelin birlikte bakalım.
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Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sadıç, bir süredir boşanma iddialarıyla gündemde. Mosso’nun, eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırması dedikoduları alevlendirmişti. Geceye yalnız katılan şarkıcı muhabirlerin sorularını yanıtladı. “Gayet iyiyiz, boşanmıyoruz” diyen Mosso, sosyal medya hamlesiyle ilgili de “Gaflete düştüm” açıklamasını yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht’i 3-0 mağlup etti. Fanatikliği ile bildiğimiz Fenerbahçeli oyuncu Bade İşçil, bu galibiyeti dans ederek kutladı. Sosyal medyada paylaştığı dans videosu kısa sürede gündem oldu. Sarı taytıyla sahneye çıkan İşçil’in neşesi dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
Magazin manşetlerine aşk haberleriyle resmen oturan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ikilisi son zamanlarda ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. Birliktelikleriyle ve pozlarıyla gündeme damga vuran Sarıkaya ve Demir çiftinin her paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görüyordu. Aralık ayında önce ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ardından da tek başlarına görüntülenen çiftimiz son olarak kameralara arabada yakalanmıştı. Sevgililer gününe özel paylaşımıyla gündeme oturan Mert Demir sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı öpmelere doyamadı.
Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla adından bahsettiren Hande Erçel'in Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı film Sevgililer Günü'nde vizyona girdi! Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikili hakkında ayrılık iddiaları çıkmaya başlamıştı. 14 Şubat'ta vizyona giren film yüzünden Hakan Sabancı'yla doğum gününde ayrı kalan Hande Erçel aile arasında yapılan doğum günü kutlamasının paylaşımlarının ardından merak uyandırmıştı. Hakan Sabancı'nın doğum gününde paylaşımlara hız kesmeden devam eden Arzu Sabancı oğluyla aşka geldi! Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Dizi setinde başlayan ve yıllardır bir barış bir ayrıl sürdürdükleri aşklarıyla gündeme gelen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ikilisine daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. İlişkilerini sosyal medya hesaplarında paylaşmamaya adeta yemin etmiş çiftlerimizden biri olan Pusat ve Andıç 2019 senesinden beri magazinin konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Birbirlerini paylaşmadıkları için magazin kameralarına ne zaman ayrı yakalansalar ilişkilerinin bittiği iddia edilen, zaman zaman da aşk dolu anlarla yakalanan çift bir de ihanet iddialarıyla konuşuluyordu. Son olarak geçtiğimiz hafta Furkan Andıç'ın bir gece kulübünde yakalanmasıyla gündeme gelen çiftin ayrıldığı düşünülmüştü. İddiaları Sevgililer Gününde bitirme kararı alan Andıç ve Pusat çiftinden seneler sonra ilk sosyal medya paylaşımı geldi!
2014 yılında Los Angeles'da gerçekleştirdikleri düğünlerinden bu yana magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen ünlü ikililerimizden. 14 Şubat Sevgililer gününe özel paylaşım ise Kenan Doğulu'dan geldi. Biricik sevgilisine olan aşkını anlatmalara doyamayan Doğulu'nun romantik sözleri takipçilerinden büyük beğeni topladı.
Ala Tokel, YouTube'a ürettiği vlog içerikleriyle ünlenmiş ardından da Instagram gibi sosyal medya platformlarında içerik üreticiliğine devam ettirmiş bir isim. Kendisini son yıllarda magazin gündeminde de yaşadığı aşklarla epey gördük. Ala Tokel, ''Sober'' isimli bir dijital derginin konuğu oldu. Tokel, özel yaşantısından tutun da arkadaşlık ilişkilerine kadar kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.
Türkiye'de arabesk müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan değerli sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile üyelerinin arasındaki sular bir türlü durulmadı. 'Tayfur' soyadını kullanması üzerinden kızıyla küs ayrılan Ferdi Tayfur'un mirasını hayır kurumlarına ve aileden 11 kişiye dağıtılmasının ardından Tuğçe Tayfur, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Tuğçe Tayfur, en son paylaşımında soy isim davası davası ile ilgili Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha ve kızı Tuğba Turanbayburt'a seslendi. Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un menajeri Cuma Ali Tayfur ile birlikte çalıştığını da aynı paylaşım üzerinden duyurdu.
27 yıllık eşi Arzum Onan ile evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ, yeni bir aşka yelken açtı. Psikolog Canan Şahin ile ilişki yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Sevgilisi hakkında konuşmaktan kaçınan Aslantuğ, “Yakında yanımda görürsünüz” diyerek ilişkisiyle ilgili açıklama yaptı. 14 Şubat hediyesiyle ilgili soruya verdiği yanıt ise güldürdü. İşte detaylar.
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Bugün Hakan Sabancı’nın doğum günü. Ailesi, Arzu Sabancı, Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı ve diğer Sabancı üyeleri sosyal medyada paylaşımlarıyla genç Sabancı'nın yeni yaşını kutladı. Ancak üç yıldır aşk yaşadığı oyuncu Hande Erçel’in bu kutlamalara dahil olmaması dikkat çekti. Sosyal medyada gözler Erçel’i ararken, ünlü oyuncunun herhangi bir paylaşım yapmaması ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Peki bu sessizlik ne anlama geliyor? İşte detaylar…
14 Şubat Sevgililer Günü, ünlü isimlerin romantik paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta aşk kokan bir atmosfere çevirdi. Televizyon ve müzik dünyasının sevilen isimleri, sevgililerine olan aşklarını ve mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Tarkan’dan Esra Erol’a, İcardi’nin sevgilisi China Suarez'den Aydilge’ye kadar birçok ünlü isim, duygusal mesajlar ve fotoğraflar ile Sevgililer Günü’nü kutladı. Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.
Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı gerginlikler bitmek bilmiyor. Ünlü sanatçının annesi ve kız kardeşiyle arasının bozuk olduğu, hatta kardeşi Ercan Deniz ile mahkemelik oldukları iddia edilmişti. Şimdi ise ortada çok daha büyük bir iddia var! Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın anlattığına göre, Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, kayınvalidesi ve görümcesinden fiziki şiddet gördü. Peki Özcan Deniz ve ailesi arasındaki kriz gerçekten kontrolden mi çıktı? İşte olayın detayları…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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