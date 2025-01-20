14 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
14 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Hacı Sabancı’nın kaybettiği babalık davasının sonucunda yeni bir çocuğu olduğu ortaya çıkması sadece Sabancı ailesinde değil Türkiye’nin de magazin gündemine oturdu. Haberi ilk olarak Sabah gazetesinden Bülent Cankurtaran gündeme getirmiş Hacı Sabancı da yalanlayarak ‘Sizinle görüşeceğim’ mesajı vermişti. Haber mahkeme kararı ile doğrulandı ve Hacı Sabancı Uzay’ın babası çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası da Sabancı ailesi karıştı! İşte bir çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı olayının ardından Sabancı ailesinde yaşananlar…
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2. Birkaç gündür uzun bir süre boyunca magazin skandallarında listenin en başında yer alacak o haberi konuşuyoruz. Aylar önce F.D. isimli kadın tarafından ortaya atılan 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğu iddiası dün sabah saatlerinde resmi olarak tescillendi. Sabancılarda kaos gittikçe büyürken Nazlı da Hacı da keyfimiz yerinde ve iyiyiz mesajı vermeyi tercih etti fakat keyifleri yerine gelen bir tek onlar olmadı. Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi, Nazlı'nın eski best'i, Nazlı ve Hacı aşkının mimarı Aslışah Alkoçlar'dan oldukça manidar bir hamle geldi! Gelin, neler yaşanmış beraber inceleyelim...
3. 18 Ocak gecesi Riyad'da düzenlenen Joy Awards töreninde resmen Türk rüzgarı esmişti. Hande Erçel, Barış Arduç Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Tuba Büyüküstün ve Özge Özpirinçci'nin katıldığı ve kiminin ödül verdiği gecede bir detay daha dikkat çekti. En İyi Kadın Sanatçı adayı Lübnanlı popçu Elissa talihsiz bir kaza atlattı! Gecenin ortasında göğsündeki silikonları patlayan Elissa, apar topar arabaya bindirilerek hastaneye götürüldü...
4. Geçtiğimiz günlerde Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına konsepte uygun olarak zombi kılığında katılan Bülent Ersoy hem kıyafet seçimi hem de makyajıyla sosyal medyada viral olmuştu. Gala gecesinin görüntülerini televizyondan izleyen Armağan Çağlayan başrollerinde Bülent Ersoy ve Show TV'nin olduğu olay bir detaya dikkat çekti! Gelin, X'e bu sefer dedikoduya gelen Armağan Çağlayan nasıl bir aydınlanma yaşamış beraber görelim!
5. Geçtiğimiz gün, aylar önce Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan skandal iddia gerçek çıktı. Birkaç ay evvel, F.D. isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın çocuğu olduğunu iddia etmişti fakat iddialar jet hızıyla kapatılmış ve yalanlanmıştı. Babalık davasından vazgeçmeyen F.D. haklı çıktı. Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın öz oğlu olduğu tescillendi. Sosyal medyada yaşananlara tepkiler çığ gibi büyürken bir yorum da Ahmet Hakan'dan geldi. Gelin, Ahmet Hakan konuyu nasıl analiz etmiş beraber görelim!
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6. Oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu, oğlu Ali'yi götürdüğü çocuk oyununda sahnede kara para aklama ve suç örgütü üyeliğinden cezaevine girip çıkan Nihal Candan’ı görünce neye uğradığını şaşırdı ve salonu terk etti. Mihre Mutlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bütün anneler şoktayız. Alanı terk ettik" dedi.
7. Günlerdir gündemden düşmeyen dizi sektöründeki "tekelleşme" iddialarının sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Ocak'ta Serenay Sarıkaya'ya kadar uzanan bir soruşturma başlatılmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ünlü menajer Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'nın da ifadesinin alındığı soruşturma ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Yaşananların masum olmadığını dile getiren Şahin, Disney'in Atatürk filmi döneminde yaşananlar ve meselenin magazinselleşmesi hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.
8. Prof. Dr. İlber Ortaylı ile yaptığı programlar ile konuşulan Prof. Dr. Celal Şengör, bu kez yeni açıklamalarıyla gündemde. Şengör, Özlem Gürses'in programında türkü dinlemediğini ve Neşet Ertaş'ı tanımadığını söyledi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan açıklamanın detaylarına gelin birlikte bakalım.
9. 18 Ocak gecesi Suudi Arabistan'ın başkentinde düzenlenen Riyad'daki Joy Awards törenine katılan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit birçok farklı detayla tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu detaylardan biri de kameralara yansıyan ve kavga ediyorlar gibi gözüken anlardı. Fahriye Evcen, "kavga ettiler" iddialarının dolaştığını gördüğü an hızlı bir hamlede bulunarak "iyiyiz" mesajı veren bir poz paylaşmıştı. Burak Özçivit de geçtiğimiz saatlerde konuyla ilgili Magazin Burada muhabirlerine konuştu. Eşini azarlıyormuş gibi gözüken görüntüler sorulan Özçivit, duruma açıklık getirdi.
10. Aylardır boşanma sürecine ciddi anlamda nasıl ve ne zaman giriş yapacaklarını beklediğimiz Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve Wanda Nara, nihayet yolun sonuna gelmiş durumda. Birkaç ay önce Wanda'nın radikal kararıyla başlayan sürece birçok çirkin detay ve üçüncü kişi eşlik etmişti hatırlarsanız. Şimdilerde yeni aşkı China Suarez'le keyfi pek yerinde olan Icardi, bu sefer de Wanda Nara'nın mahkemede aldırdığı acımasız karar sebebiyle gündem oldu. Kızının doğum gününü yalnızca bir sliüetle kutlayabilen Icardi'nin paylaşımı yürek burktu, çocuklarıyla babaları arasına neden böyle bir engel koyulduğu da merak konusu oldu.
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11. En son Kirli Sepeti dizisinde izlediğimiz, uzunca bir süredir dünya tatlısı çekirdek ailesiyle gündeme gelen Pelin Karahan, bu sefer bir kira polemiği haberiyle dikkat çekti. Pelin Karahan'ın annesi için tuttuğu evin sahibi olduğunu iddia eden ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına canlı yayında bağlanan Batuhan bey, Pelin Karahan'ın kendisini aylardır mağdur ettiğini söyledi. Gelin, neler yaşanmış beraber bakalım...
12. 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden Fatma D.'nin açtığı davayı kazanması ve DNA testinde Uzay'ın %99 oran ile Hacı Sabancı'nın oğlu çıkmasının ardından magazin gündemi epey karışmıştı. Bu durumun ardından oyuncu Özlem Savaş, sosyal medyadan konuya ilişkin yorumunu dile getirirken Fatma D.'ye epey sert çıkıştı.
13. Eski futbolcu ve eski teknik direktör Sinan Engin, 'Beyaz Futbol' isimli programdaki eğlenceli yorumculuğuyla son yıllarda adından sıkça bahsettiren bir isim. Engin, geçtiğimiz akşam bir babanın hayatında yaşayabileceği en özel anlardan birini yaşadı. Kızı Avukat Elif Engin ile Ahlatçı Holding'in veliahtı Ahmet Emin Ahlatçı nişanlandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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