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14-15-16 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

14-15-16 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.06.2025 - 00:34

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı'nın Babalar Günü'nü Sürpriz Bir Pastayla Kutladı!

Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı'nın Babalar Günü'nü Sürpriz Bir Pastayla Kutladı!

Hacı Sabancı'nın Uzay'ın babası olduğu %99.99'luk DNA raporuyla kanıtlanmasının ardından 'mutluyuz' paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Babalar Günü'nde paylaştı.

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Gökhan Özen Kızlarını Paylaştı!

Gökhan Özen Kızlarını Paylaştı!

Türkiye'de kariyerin en güzel yıllarını yaşarken radikal bir kararla Amerika'ya taşınan ünlü şarkıcı Gökhan Özen Babalar Günü'nde kızlarıyla eğlenceli bir video paylaştı.

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Pelin Akil boşanma sürecine girdiği Anıl Altan'la Şaşırtan Bir Paylaşım Yaptı!

Pelin Akil boşanma sürecine girdiği Anıl Altan'la Şaşırtan Bir Paylaşım Yaptı!

Ünlü oyuncu Pelin Akil ve 2 çocuğunun babası Anıl Altan boşanmaya hazırlanıyor. Akil son olarak dostça ayrıldıklarını gösteren bir paylaşımda bulundu.

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Nihal Candan'ın Durumu Kritik!

Nihal Candan'ın Durumu Kritik!

29 kiloya kadar düşen Nihal Candan hakkında açıklama yapan Pınar Kerimoğlu, 'Durumu çok kritik. Acil vasi atanması gerekiyor aileden, annesinin. Hemen Adalet Bakanlığı'na hatta Hande Yener yazmış. Acil hem de çok acil vasi atanıp bir tedavi uygulanması gerekiyor. Yani zaman kaybı olmadan bir şey yapılması gerekiyor. Çok, çok kritik durumu.' açıklamasında bulundu.

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Survivor ile tanınan Berkan Karabulut Nişanlandı!

Survivor ile tanınan Berkan Karabulut Nişanlandı!

Survivor'un en sempatik yarışmacılarından Berkan Karabulut bir süredir birliktelik yaşadığı Lale Onuk ile nişan yüzüklerini taktı.

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Burcu Biricik Kızı Luna'yı İlk Kez Gösterdi!

Burcu Biricik Kızı Luna'yı İlk Kez Gösterdi!

Ünlü oyuncu Burcu Biricik Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla kızı Luna'nın yüzünü de ilk kez gösterdi.

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Pınar Deniz'den Heyecanlandıran Paylaşım!

Pınar Deniz'den Heyecanlandıran Paylaşım!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti Babalar Günü'nde hayranlarını sevindirecek bir paylaşım yaptı. Deniz, Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutlarken oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü de ilk kez gösterdi.

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Galatasaraylı Yıldız Futbolcu Ahmed Kutucu Sevgilisi Asena Atalar'a Evlilik Teklifi Etti!

Galatasaraylı Yıldız Futbolcu Ahmed Kutucu Sevgilisi Asena Atalar'a Evlilik Teklifi Etti!

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Ahmed Kutucu bir süredir aşk yaşadığı Asena Atalar'a sürpriz bir organizasyonla evlilik teklif etti.

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Kıvanç Tatlıtuğ Yeni Projesi İçin İmaj Değişikliği Yaptı!

Kıvanç Tatlıtuğ Yeni Projesi İçin İmaj Değişikliği Yaptı!

Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da gönülleri fetheden Kıvanç Tatlıtuğ bu kez gündeme imaj değişikliğiyle geldi.

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Deniz Bulutsuz, Ozan Güven’in Hapis Cezasına Sessiz Kalmadı!

Deniz Bulutsuz, Ozan Güven’in Hapis Cezasına Sessiz Kalmadı!

Ozan Güven’e eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yıllardır devam eden davada karar çıktı. Sessizliğini bozan Deniz Bulutsuz, “Cezaevine gireceği günü bekliyorum” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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