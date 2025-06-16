14-15-16 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

29 kiloya kadar düşen Nihal Candan hakkında açıklama yapan Pınar Kerimoğlu, 'Durumu çok kritik. Acil vasi atanması gerekiyor aileden, annesinin. Hemen Adalet Bakanlığı'na hatta Hande Yener yazmış. Acil hem de çok acil vasi atanıp bir tedavi uygulanması gerekiyor. Yani zaman kaybı olmadan bir şey yapılması gerekiyor. Çok, çok kritik durumu.' açıklamasında bulundu.