13 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün yoğun bir tempo ile bolca sorumluluk alman gerekebilir. Aile ve dostlar arasında organizasyonların vazgeçilmezi olduğunu biliyoruz. Her özel davet ve organizasyonda son ve en şık dokunuşu sen yapıyorsun. Bu Cumartesi de bu konuda bir hayli çaba harcaman gerekebilir.

Belki de kendi davetin için özel bir hazırlık yapıyorsundur! Nişan, nikah ve düğün gibi tatlı telaşlar içerisinde olabilirsin. Bulunduğun her yeri güzelleştirdiğin, övgüleri topladığın bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...