13 Haziran Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
13 Haziran Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 13 Haziran Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Aylardır merakla takip edilen Dilan Polat ve Engin Polat davasına iki tahliye birden geldi. Emrullah Erdinç'in haberine göre, Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başka davadan tutukluluğu olmayan kardeşler cezaevinden tahliye edilecekler.
Geçtiğimiz günlerde bir kozmetik mağazasının indirim gününde çekilen görüntüleri ile sosyal medyayı kasıp kavuran kız, korku filmi serisi Siccin 7’nin galasına davet edildi.
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre Nuri Alço ve Cihat Tamer, Murat Soydan'ın cenazesine gelmeyen meslektaşlarına ateş püskürdü.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Yalı Çapkını dizilerinin tamamı reytinglerde zirveye oturmayı başarmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda Kral Kaybederse kitabından uyarlama aynı isimli dizi ekranlarda olacak. Dizide rol alması için iki oyuncuya çoktan teklif gitti bile!
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Kocaeli’nde bir lisede öğrencilerin okul yönetimi tarafından “uygusuz kıyafet” nedeniyle mezuniyet törenine alınmaması iddiasının yankıları sürüyor. Kocaeli Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, konuya ilişkin bir açıklama da en yetkili mercii olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi: “Okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış.”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsada kazanca gelecek vergi çalışmasını ertelediklerini duyurdu. Bakan Şimşek ayrıca, yeni vergilerin içinde bulunacağı yargı paketinin yakın zamanda TBMM’ye geleceğini de ifade etti.
İstanbul'da Kadıköy'de kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarpan motorsikletli, sosyal medyayı ikiye böldü. Motorsikletlinin kask kamerasına yansıyan kaza anında kimin haklı olduğuna dair tartışmaya Jahrein ve Pintipanda da dahil oldu.
Yüzü olduğu markanın davetinde ışıl ışıl görüntülenen Pınar Deniz, muallakta kalan Kaan Yıldırım'la evlilik sorularına cevap verdi...
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