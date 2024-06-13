Kozmetik Mağazasının İndirim Gününde Sinir Krizi Geçiren Kız Siccin 7’nin Galasına Katıldı
Kozmetik Mağazasının İndirim Gününde Sinir Krizi Geçiren Kız Siccin 7’nin Galasına Katıldı
Geçtiğimiz günlerde bir kozmetik mağazasının indirim gününde çekilen görüntüleri ile sosyal medyayı kasıp kavuran kız, korku filmi serisi Siccin 7’nin galasına davet edildi.
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Geçtiğimiz günlerde bir kozmetik mağazasının %70 indirim yapmasıyla birlikte ülkemizin dört bir yanında gergin anlar yaşanmıştı.
Kimileri son kalan ürün için birbirine girdi kimileriyse mağaza çalışanlarıyla tartıştı.
Görüntüler sosyal medyada bir bir gündeme gelirken bir video sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Bir kadın iddialarına göre mağaza çalışanının kendisine ‘gerizekalı’ demesi üzerine öfke kontrolü yaşadı. Kadının “Senin çalışan bana gerizekalı diyemez.” dediği anlar kayda yansırken çevresindekiler ise şok içerisinde izledi.
Genç kızın bu görüntüleri o günlerde sosyal medyada çok konuşulurken şimdi yeni bir görüntü daha geldi. Genç kız, davetli olarak korku filmi serisi Siccin 7’nin galasına davet edildi.
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