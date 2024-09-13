13 Eylül Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
13 Eylül Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 13 Eylül Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Tutuklu yargılanan Narin'in amcası Salim Güran'ın, yeniden ifadesi alınmak üzere yeniden savcılığa getirildi. Serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. için yeniden gözaltı kararı verildi.
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Ercan Yıldız, aynı evde yaşadığı annesi Aysel Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdü. Ercan Yıldız, annesinin cesediyle iki gün aynı evde yaşadı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Jahrein’in gözaltına alındığını ve kendisine 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatıldığını açıklamıştı. Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Güran'ın ifadesinde "Ben olay günü Malatya'dan geldim. Akşam saat 19.11'de annem Narin nerede deyince kaybolduğunu fark ettik. üzüntüden kendime yumruk attım. Kolumu üzüntüden ısırdım Arama çalışmaları sırasında kimseden bir şey duymadım. Narin'i çok severdim " dediği görüldü.
İfadelerde sıkça adı geçen Narin Güran'ın amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran gözaltına alındı.
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris ilçesinde yer alan villası mühürlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yıkım için destek vereceğini açıklamıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği ülkelerine göçmen politikaları nedeniyle yüklendi.
Manisa'da oğlu sınıf tekrarı yapan Sait Tan, okul dışına çağırdığı okul müdürü Mustafa Örnek'e, tabanca ile ateş etti. Silahın tutukluluk yapmasıyla okul müdürü ölümden döndü.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde tutuklanan amca Salim Güran'ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Ekol TV'nin haberine göre, Güran ilk kez Whatsapp mesajlarını neden sildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 3 bakan yardımcısı görevden alındı.
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Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan Ramazan Atasoy, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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