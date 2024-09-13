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Oğlu Sınıf Tekrarı Yapan Veli, Okul Müdürüne Ateş Etti: Silah Tutukluk Yaptı

Oğlu Sınıf Tekrarı Yapan Veli, Okul Müdürüne Ateş Etti: Silah Tutukluk Yaptı

Manisa Silahlı Saldırı okul
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 23:49

Manisa'da oğlu sınıf tekrarı yapan Sait Tan, okul dışına çağırdığı okul müdürü Mustafa Örnek'e, tabanca ile ateş etti. Silahın tutukluluk yapmasıyla okul müdürü ölümden döndü.

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Oğlunun sınıf tekrarı yapmasına sinirlenen baba, dehşet saçtı. Sait Tan, okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti, ardından aracıyla okulun önüne geldi.

Oğlunun sınıf tekrarı yapmasına sinirlenen baba, dehşet saçtı. Sait Tan, okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti, ardından aracıyla okulun önüne geldi.

Sait Tan, yanında getirdiği tabancayı müdür Örnek'e doğrulttu. Tan'ın silahı tutukluk yaptı. Bir süre otomobilde oturan Sait Tan, okul önünde bir el ateş ettikten sonra okul önünden uzaklaştı. Okul müdürü Örnek, silahın tutukluk yapmasıyla ölümden döndü.

Sait Tan, yanında getirdiği tabancayı müdür Örnek'e doğrulttu. Tan'ın silahı tutukluk yaptı. Bir süre otomobilde oturan Sait Tan, okul önünde bir el ateş ettikten sonra okul önünden uzaklaştı. Okul müdürü Örnek, silahın tutukluk yapmasıyla ölümden döndü.

İşte o anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı:

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tom lee jones

ank primitif amipleri,ama olsun yerlikaya cokertir.