Oğlu Sınıf Tekrarı Yapan Veli, Okul Müdürüne Ateş Etti: Silah Tutukluk Yaptı
Oğlu Sınıf Tekrarı Yapan Veli, Okul Müdürüne Ateş Etti: Silah Tutukluk Yaptı
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Oğlunun sınıf tekrarı yapmasına sinirlenen baba, dehşet saçtı. Sait Tan, okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti, ardından aracıyla okulun önüne geldi.
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Sait Tan, yanında getirdiği tabancayı müdür Örnek'e doğrulttu. Tan'ın silahı tutukluk yaptı. Bir süre otomobilde oturan Sait Tan, okul önünde bir el ateş ettikten sonra okul önünden uzaklaştı. Okul müdürü Örnek, silahın tutukluk yapmasıyla ölümden döndü.
İşte o anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı:
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ank primitif amipleri,ama olsun yerlikaya cokertir.