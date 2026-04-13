13 - 19 Nisan 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 21 - 26 - 25

Güneş, benlik, kimlik ve yaşam yönünü temsil ederken; Jüpiter genişleme, büyüme ve kader kapılarını açan gezegendir. 2’nin Ay enerjisi ile 1’in Güneş enerjisi birleştiğinde ortaya çıkan 3 frekansı ise Jüpiter ile rezonansa girer. Bu nedenle 21 sayısı, gökyüzünde Güneş’in aktif olduğu ve Jüpiter’in genişletici etkisinin hissedildiği zamanlarda çalışır. Bu hafta Güneş’in Koç burcundaki ilerleyişi, bireysel iradeyi ve yeni başlangıçları tetiklerken; Jüpiter etkisi bu başlangıçların sadece küçük adımlar değil, uzun vadeli kader kapıları olduğunu gösterir. Bu yüzden 21 sayısı bu hafta, “kendi yolunu seç ve büyü” mesajını verir.

26 sayısı ise çok daha karmaşık ve derin bir gezegensel kombinasyona sahiptir. 2’nin Ay enerjisi ile 6’nın Venüs enerjisi birleşir ve toplamda 8 frekansına ulaşır. 8 sayısı Satürn ile bağlantılıdır. Bu nedenle 26 sayısı, Ay – Venüs – Satürn üçgeninde çalışan bir enerji alanı oluşturur. Ay duyguları, Venüs ilişkileri ve maddi değerleri temsil ederken; Satürn bu alanlarda sınav, sorumluluk ve yapı kurma sürecini başlatır. Bu hafta özellikle ilişkilerde ve para konularında yaşanan baskı, gecikme ya da yüzleşmeler doğrudan Satürn etkisidir. Venüs sana neyi istediğini gösterir, Ay bunu hissettirir ama Satürn sana şunu sorar: Bunun sorumluluğunu alabilecek misin? 26 sayısı bu nedenle “duygu ve değerlerini yapılandır” mesajı taşır. Bu, geçici değil kalıcı bir düzen kurma zorunluluğudur.

25 sayısı ise Merkür ve Neptün frekansının birleştiği özel bir bilinç alanıdır. 2’nin Ay enerjisi ile 5’in Merkür enerjisi birleşerek 7 frekansını oluşturur ve 7 sayısı Neptün ile rezonansa girer. Bu kombinasyon, zihinsel analiz ile sezgisel bilginin birleşmesi anlamına gelir. Merkür düşünmeni sağlar, Neptün ise görünmeyeni hissettirir. Bu hafta özellikle içsel farkındalıkların artması, rüyaların yoğunlaşması ve “içime doğdu” dediğin bilgilerin doğruluğu bu gezegensel kombinasyondan kaynaklanır. 25 sayısı sana dış dünyadan gelen verilerle değil, iç dünyandan gelen sinyallerle hareket etmen gerektiğini söyler. Çünkü bu frekansta akıl tek başına yeterli değildir, sezgi ile birleşmek zorundadır.

Bu üç sayının gezegensel karşılıklarını birlikte okuduğunda ortaya çok net bir sistem çıkar. Güneş ve Jüpiter seni yeni bir yola başlatır. Satürn bu yolun sağlam olup olmadığını test eder. Merkür ve Neptün ise sana bu yolun gerçekten sana ait olup olmadığını hissettirir. Yani önce bir kapı açılır, sonra o kapının ne kadar gerçek olduğu sınanır ve en sonunda senin bu kapıdan geçip geçmeyeceğine içsel bilincin karar verir.

Bu nedenle bu hafta yaşanan olayları sadece yüzeyde değerlendirmek eksik kalır. Bir karar aldığında bu sadece senin tercihin değildir; Güneş seni itmiş, Jüpiter genişletmiş, Satürn test etmiş ve Neptün sana doğru yolu fısıldamıştır. Eğer bu sistemi doğru okursan, hayatındaki gelişmelerin rastgele değil, son derece organize bir kozmik planın parçası olduğunu net şekilde görürsün.

Bu haftanın özü şudur: Başlatılan her şey büyüme potansiyeli taşır, ancak sadece sorumlulukla yapılandırılanlar kalıcı olur ve sadece içsel olarak onaylananlar gerçek yoluna dönüşür.Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

