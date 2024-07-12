12 Temmuz Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
12 Temmuz Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 12 Temmuz Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Geçtiğimiz yıl tarihe karışan soyadı meselesi yine gün yüzüne çıktı. Kadınlar, isterse kendi soyadını, eşininkini ya da ikisini birden kullanabiliyordu. Ancak Türk Medeni Kanunu’nda düzenlemeye gidilerek yeni bir tartışmanın ateşi fitillenmiş oldu. Konuya ilişkin İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü Onedio'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Bursa’da Çakal mahlaslı tanınan rapçi Emirhan Çakal, bir ilkokulda düzenlenen eğlencede şarkı söylemesi sonrsı soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Sakarya'da yolda kalan bir aracın imdadına bir polis memuru tek başına yetişti. Polis memuru, aracı itmeye çalıştığı sırada sürcü ise telefonla konuştu.
Uçak seyahatleri, pek çok kişi üzerinde fobi oluşturan bir durum. Bu durum, birçok kişinin uçakları tercih etmemesine ve alternatif ulaşım yöntemlerini seçmesine yol açıyor. Bir yolculuk öncesi, seyahat edecekleri şirket ile ilgili geniş araştırmalara girişebiliyorlar.
Uzun bir süredir sessizliğini koruyan eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ilk kez anlattı.
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Erkek ve kız çocukları arasındaki ayrım, net bir biçimde görülüyor. Her iki cinsiyetin de kendine özgü özellikleri ve yetenekleri bulunuyor. Eğlenme anlayışları, zevkleri ve davranışları net bir şekilde ayrılıyor.
Free Web Turkey 2023 İnternet Sansürü Raporu’na göre, geçen yıl 219 bin 59 URL’e erişim engeli getirildi. Engellenen haber sayısı 14 bin 680 olurken en çok yolsuzluk ve usulsüzlük konulu haberler engellendi.
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' içerisinde ötanazi maddesi de yer aldı. "Kuduz riski taşıyan, sahiplendirme imkanı olmayan köpeklere ötanazi uygulanacak" söylemine ise sosyal medyada vatandaşlardan tepki yağdı.
Adana'dan herkesi mutlu edecek bir haber geldi. Adana’nın Saimbeyli ilçesinde hem çobanlık yapan hem de derslerine çalışan Zeynep Kaytancı, LGS’de 87 net yaparak 485,9 puan alıp, ilçe birincisi oldu.
Sokak köpeklerinin uyutulması kararı, geniş kitlelerden yoğun tepkileri beraberinde getirdi. Karara pek çok ünlü isim de fakrlı biçimlerde tepkisini gösterdi.
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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Beşar Esad ile görüşmeyle ilgili görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdiğini söyledi.
Son dönemde sık sık bakışlarıyla gündeme gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çekmişti. Popüler kültüre adını altın harflerle yazdırmaya kararlı Meloni'nin bakışlarından nasibini alan isim bu kez Macar mevkidaşı Viktor Orban'dan başkası değildi!
Vize kâbusu bitmiyor. Vize başvurusu yapanlara bir kötü haber daha geldi. Yapılan açıklamaya göre yalnızca geçtiğimiz yıl, reddedilen vizeler için gerçekleştirilen harcamalar 13 milyon Euro'yu buldu. Vize başvurusu yapanları yakından ilgilendiren bir olay yaşandı.
Yazın gelmesiyle birlikte, kara sinek kabusu da başladı. Bu minik canlıların yarattığı kabus, geceleri uykularımızı bölüyor, gün içinde de huzurumuzu kaçırıyor. Sıcak hava ve nem, sineklerin çoğalmasına zemin hazırlıyor ve bu durum, yaşam kalitemizi ciddi anlamda düşürüyor. Sadece fiziksel rahatsızlık değil, bakteriyel sorunları da beraberinde getiriyor.
Kahramanmaraş depremin döneminde karıştığı skandallarla ismini duyduğumuz eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobil, İstanbul Beykoz'da bir motosiklet ile çarpıştı.
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