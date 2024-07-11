11 Temmuz Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
11 Temmuz Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 11 Temmuz Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir düğün düşünün; asıl tören yapılmadan 4 ay önce kutlamalar başlıyor. Ama ne kutlamalar! Asıl düğüne çok az bir zaman kaldı ancak şu ana kadar harcanan para ortalama olarak 155 milyon dolar. Ve öyle boş kutlama değil. Şimdiye kadar düğün için The Backstreet Boys, şarkıcı Katy Perry ve İtalyan tenor Andrea Bocelli, Rihanna ve Justin Bieber konser verdi, Mark Zukerberg, Bill Gates gibi isimler konuk olarak katıldı. Ve şimdi sırada asıl düğün var, Adele’in konser vereceği ve tüm dünyanın ‘konuşmaya devam edeceği’ bir düğün olacağı söyleniyor. Şimdi sizleri Asya'nın en zengin iş insanı Reliance Industries adlı holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani ile ilaç devi Encore'un sahipleri olan Viren ve Shaila Merchant çiftinin kızı Radhika Merchant’ın düğününün akıl ve mantık ötesi detayları ile baş başa bırakıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaynana Şükran Polat paylaştı, 8 aydır cezaevinde olan Dilan Polat'tan uzun bir aranın ardından mektup geldi!
2025 sezonu için hazırlıklara başlanan Survivor'da Adem, Hikmet ve Sema'dan sonra dördüncü yarışmacıyla da anlaşma sağlandığı iddia edildi.
Doğum günleri birçoğumuz için özel anlardan bir tanesi. Peki yakın arkadaşınızın doğum gününü kutlamayı unutsaydınız nasıl bir tepki alırdınız? Birazdan okuyacağınız hikaye tam anlamıyla ibretlik!
Geçtiğimiz hafta adı Mahir Ağva ile anılan Hafsanur Sancaktutan'ın ismi şimdilerin gözde futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile de aşk dedikodularına karıştı. Bu aşk iddialarının arasında kendisinden ''Adam kalmadı'' açıklaması gelince Sancaktutan gündeme bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde. Dün akşam ise kendisinden yeni bir açıklama daha geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İş birliği yaptığı markanın reklam çekimi için Özge Özpirinçci ve Meriç Aral'ın da içinde yer aldığı bir arkadaş grubuyla İtalya, Sorrento tatiline giden Başak Dizer, ülkeye dönüş yaptı! Koşarak oğluyla vakit geçirmeye giden Dizer, bugünü ailece spor günü ilan etti, Kurt Efe'yle yarınlar yokmuş gibi dans etti!
MasterChef'te düellolar sürerken tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz yarışmaya damgasını vurmuştu. Ana kadro öncesi final turuna yükselmeyi başaran Ayşe'nin hayvanlarıyla çektiği başvuru videosu içimizi ısıttı!
Yalnızca Türkiye değil, Survivor Meksika, Romanya ve Yunanistan'ın da Acun Medya tarafından yapıldığını artık hepimiz biliyoruz. Ancak bilmediğimiz bir şey ortaya çıktı! Tüm Survivor çekimlerinin Dominik'te yapıldığını sansak da gerçek pek de öyle değilmiş.
CHP'nin İstanbul'da indirimli akbillere 30 yaş sınırı getirmesi, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, hayat pahalılığı ve yüksek ulaşım giderlerine isyan etti, bazı kullanıcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
Son zamanlarda her paylaşımı ve her cümlesi olay olan Cem Yılmaz, @muhabironline'a röportaj verdi. Bu sefer de 55 milyon TL'ye sattığı iddia edilen teknesi hakkındaki fiyat sorusuna verdiği tuhaf cevapla gündeme oturdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@astrologatiye kullanıcı adına sahip bir astrolog, 10-11-12 Temmuz tarihleri için 'Savaşmayın, sevişin' çağrısında bulundu! Görenlerin ise kafasında birden fazla soru işareti oluştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın