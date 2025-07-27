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10 Soruda Bu Test Yaza Hazır Olup Olmadığını Söylüyor!

etiket 10 Soruda Bu Test Yaza Hazır Olup Olmadığını Söylüyor!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.07.2025 - 20:31

Havalar ısınıyor, sosyal medyada plaj story’leri artmaya başladı, dondurmacılar bile kış uykusundan uyandı… Peki sen yaza gerçekten hazır mısın?

Şimdi derin bir nefes al ve hayali bir limonata eşliğinde sorulara geçelim. Hazırsan başlayalım! 😎🍉

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1. Yaz senin için en çok hangisini çağrıştırıyor?

2. Kendine dürüst ol: Gardırobunu en son ne zaman yaza göre düzenledin?

3. Bir anda denize çağrılsan, çantanı toplayıp kaç dakikada hazır olursun?

4. Yaz akşamları mı, yaz sabahları mı? Hangisinin havasını daha çok seviyorsun?

5. Hangi yaz aktivitesi seni daha çok heyecanlandırıyor?

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6. Yaz akşamlarında dışarı çıkarken en çok hangisi seni zorlar?

7. Yazlık kombinlerinde en çok neye dikkat edersin?

8. Kıştan kalan “mod”lardan hangisini hala üzerinden atamadın?

9. Hangisi ruhunu dinlendirir?

10. Bu yaz kafanda açmak istediğin sekme hangisi?

Yaza çoktan hazırsın!

Sen yazı sadece bir mevsim olarak görmüyorsun; senin için bu bir ruh hâli, bir yaşam biçimi! Plaj çantan zaten kapının yanında hazır bekliyordur. Deniz kokusunu duyduğunda yüzünde beliren o koca gülümsemeyle yazın başrolünü oynuyorsun. 

Karpuzun en tatlısını bulursun, dondurmanın en serinleteni sende olur. Senin için “tatil modu” sadece bir ayarla değil, kalpten başlar. Yaza hazırsın, yaz da sana hazır!

Ruhen yazda değilsin, fiziken de pek sayılmaz...

Yaz senin için biraz fazla sıcak, biraz fazla terli ve bol sinekli bir dönem gibi... Tatile gitmeyi hayal ediyorsun ama gerçek şu ki evde klimaya sarılıp Netflix’te “tatil belgeseli” açmak daha çekici geliyor. Plaj mı? Güneş mi? Hmm... belki akşam serinliğinde. Ama kimse de seninle serin içecekler hazırlama, gölgede keyif yapma konusunda yarışamaz. Yazın gölge tarafını sen temsil ediyorsun ve bunda da sonuna kadar haklısın!

Yazın en şeker halini temsil ediyorsun!

Sen yazı yaşamaya değil, yaşatmaya gelmişsin! Her ortama neşe katıyorsun, dondurma gibi: rengiyle, tatlılığıyla ve sürpriz doluluğuyla. Plan yaparken enerjinle herkesi peşinden sürüklersin. Deniz kenarı, konser alanı, mangal partisi... Hepsine ayrı ayrı ruh katarsın. Yazlık kombinlerinle fark yaratırsın, story’lerinle de yazı yaz yapanlardan biri olursun. Kısacası, yaz varsa sen varsın. Hatta yaz seni kıskanıyor olabilir.

Yaza girmek üzere gibisin ama bir eksik var.

İçinde yazın enerjisi var ama sanki biraz tozlu... Plaj hayalleri kuruyorsun ama havluyu unuttuğun için şezlonga oturamıyorsun gibi bir halin var. Yazlık terliklerini hala bulamadın, ama akşam dondurması planına hazırsın. Bazen plansızlık, bazen ya boş ver ruh hali seni biraz geride tutsa da yavaş yavaş sen de o yaz coşkusunu yakalayacaksın. Biraz motive, biraz güneş, biraz da spontane bir plan yeter. Sonrası senin klasik coşma dönemine kalır.

Kafanda hala mayıs ayı var gibi...

Yaz gelmiş ama senin ruh halin hala 'bu hafta biraz yoğunum' evresinde. Tatil planları kulağına hoş geliyor ama harekete geçmek için biraz daha zamanın olsun istiyorsun. Sosyallik var ama dozunda, deniz isteği var ama “hadi haftaya” diye ertelenmiş. Ama dur! Kendine çok yüklenme. Belki bu yaz biraz yavaş açılacaksın ama emin ol, bir başladın mı dolu dolu yaşayacaksın. O an geldiğinde şezlongun en güzelini kaparsın, o kesin!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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