10 Soruda Bu Test Yaza Hazır Olup Olmadığını Söylüyor!
Havalar ısınıyor, sosyal medyada plaj story’leri artmaya başladı, dondurmacılar bile kış uykusundan uyandı… Peki sen yaza gerçekten hazır mısın?
Şimdi derin bir nefes al ve hayali bir limonata eşliğinde sorulara geçelim. Hazırsan başlayalım! 😎🍉
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1. Yaz senin için en çok hangisini çağrıştırıyor?
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2. Kendine dürüst ol: Gardırobunu en son ne zaman yaza göre düzenledin?
3. Bir anda denize çağrılsan, çantanı toplayıp kaç dakikada hazır olursun?
4. Yaz akşamları mı, yaz sabahları mı? Hangisinin havasını daha çok seviyorsun?
5. Hangi yaz aktivitesi seni daha çok heyecanlandırıyor?
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6. Yaz akşamlarında dışarı çıkarken en çok hangisi seni zorlar?
7. Yazlık kombinlerinde en çok neye dikkat edersin?
8. Kıştan kalan “mod”lardan hangisini hala üzerinden atamadın?
9. Hangisi ruhunu dinlendirir?
10. Bu yaz kafanda açmak istediğin sekme hangisi?
Yaza çoktan hazırsın!
Ruhen yazda değilsin, fiziken de pek sayılmaz...
Yazın en şeker halini temsil ediyorsun!
Yaza girmek üzere gibisin ama bir eksik var.
Kafanda hala mayıs ayı var gibi...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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