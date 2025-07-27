10 Soruda Bu Test Yaza Hazır Olup Olmadığını Söylüyor!

Sen yazı sadece bir mevsim olarak görmüyorsun; senin için bu bir ruh hâli, bir yaşam biçimi! Plaj çantan zaten kapının yanında hazır bekliyordur. Deniz kokusunu duyduğunda yüzünde beliren o koca gülümsemeyle yazın başrolünü oynuyorsun.

Karpuzun en tatlısını bulursun, dondurmanın en serinleteni sende olur. Senin için “tatil modu” sadece bir ayarla değil, kalpten başlar. Yaza hazırsın, yaz da sana hazır!