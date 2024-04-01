1 Nisan Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
1 Nisan Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 1 Nisan Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, partinin il binasında düzenlenen basın açıklamasında konuştu. Altınöz, erken seçimle ilgili olarak “Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Çünkü mutfakta yangın var. İnsanların cebinde para kalmamış, esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz” dedi.
AKP'li Belediye Başkanının "Ondan Çoban Bile Olmaz" Dediği Emrullah Akpunar Seçimi Kazanınca Kepenekle Gezdi
31 Mart Yerel Seçimleri şüphesiz muhalif seçmen için mutluluk verici siyasi olaylardan biriydi. Ancak işin bir de iktidar tarafı var. Bakalım ünlü ve ünsüz isimlerin yenilgiye tepkileri neler olmuş?
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan’ın 17 Mart tarihinde gazetedeki köşesinde yazdığı seçim öngörüleri sosyal medyada gündem oldu.
Seçimin Sonuçlanmasının Ardından Ekrem İmamoğlu'nun Süleyman Çakır'lı İstanbul Paylaşımı Yeniden Gündem Oldu
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Bestemsu Özdemir yine ve yeniden estetik herhangi bir müdahalesi olmadığını söyledi. Biz de Özdemir'in değişimini sene sene inceleyelim dedik... 🤨
İzmir Selçuk’ta Belediye Başkanı Seçilen Filiz Ceritoğlu Zaferini Zeybek Oynayarak Kutladı
Medyanın Amber Heard karşısında savunup pamuklara sardığı oyuncu Johnny Depp'i bilmeyen yok. Medyanın göz ardı ettiği Johnny Depp gerçeklerine bir de siz bakın. 👇
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, yaklaşık dokuz ay önce sekiz yıllık evliliklerini sonlandırdığında çiftin neden boşanmaya karar verdiği büyük bir sır perdesi olarak kalmıştı. Gazeteci Seyhan Erdağ'ın haberine göre ikilinin boşanma nedeni nihayet ortaya çıktı. Üstelik pek de kaossuz bir boşanma sebebi değil bu...
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.
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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'le evlenen Görkem daha ilk günden Pembe'nin karşısına dikilip Ferhundeliğini konuşturmuştu. Dizinin 58. bölümünden gelen ilk fragmanda Pembe'nin altta kalmamak için soluğu Fatih'in yanında almasıyla ağzının payını alması bir oldu!
Ülkemizi Gezen Bir Turist Şehirlerimizi Puanladı: Verdiği Puan İzmirlileri Kızdırdı
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