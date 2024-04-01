Yeniden Refah Partisi’nden Erken Seçim Çağrısı: “Erken Seçim Mecburiyeti Vardır”
Yeniden Refah Partisi’nden Erken Seçim Çağrısı: “Erken Seçim Mecburiyeti Vardır”
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, partinin il binasında düzenlenen basın açıklamasında konuştu. Altınöz, erken seçimle ilgili olarak “Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Çünkü mutfakta yangın var. İnsanların cebinde para kalmamış, esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz” dedi.
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Mehmet Altınöz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirmek üzere Zeytinburnu’nda bulunan il binasında basın toplantısı düzenledi.
Yeniden Refah Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili şunları söyledi:
Türkiye’de erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirten Altınöz şu ifadeleri kullandı:
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