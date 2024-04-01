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Yeniden Refah Partisi’nden Erken Seçim Çağrısı: “Erken Seçim Mecburiyeti Vardır”

Yeniden Refah Partisi’nden Erken Seçim Çağrısı: “Erken Seçim Mecburiyeti Vardır”

Yeniden Refah Partisi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.04.2024 - 23:11

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, partinin il binasında düzenlenen basın açıklamasında konuştu. Altınöz, erken seçimle ilgili olarak “Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Çünkü mutfakta yangın var. İnsanların cebinde para kalmamış, esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz” dedi.

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Mehmet Altınöz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirmek üzere Zeytinburnu’nda bulunan il binasında basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Mehmet Altınöz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirmek üzere Zeytinburnu’nda bulunan il binasında basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili şunları söyledi:

Yeniden Refah Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili şunları söyledi:

“Bütün ambargolara tehditlere, şantajlara, yalan haberlere rağmen bizimle birlikte yol yürüyen, bize inanan tüm İstanbullu hemşerilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Bu süreçte bize çok ağır hakaretler eden, 14 Mayıs seçimlerinde ittifak yaptığımız ama bu süreçte her partinin kendi adayları ile girmiş olduğu yerel seçimde bizim kesinlikle layık olmadığımız hakaretleri yapan AK Parti yöneticilerine de seslenmek istiyorum; lütfen gelin bizimle helalleşin, bizimle helalleşmeniz gerekiyor. Bu helalleşmeyi yapmadan lütfen Türkiye’de siyaset yapmaya devam etmeyin. Sizin yapmış olduğunuz bu yanlış yöntemle, aynı zamanda bizim içimizden 3-5 kendini bilmezi sizin yandaş televizyon kanallarınıza çıkartma suretiyle bizlere söylenmedik hakaret bırakmadınız. Kaldı ki siz 16 milyon İstanbullunun ve 85 milyonun ferasetine güvenmediniz. Her şeyi bildiğinizi zannettiniz. Yapılacak ilk erken seçimde de Genel Başkanımız sayın Fatih Erbakan Bey’i inşallah Cumhurbaşkanı yapacağız.”

Türkiye’de erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirten Altınöz şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirten Altınöz şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye şu anda Bangladeş şartlarında yaşıyor. Hatta bazı yerlerde de Somali şartlarında yaşıyor. Bunları bilerek anlatıyoruz. Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Erken seçime giderken de elbette halkımız bizi şu anda üçüncü parti konumuna getirdi. Biz de üçüncü parti konumuna gelmiş bir partinin yöneticileri ve bu partinin sorumluluk sahibi olan insanları olarak bu iradeyi ortaya koymak zorundayız. Vatandaşımızın bize vermiş olduğu oyların karşılığını, bize gösterilen teveccühü onların bize vermiş olduğu yetkiyi parlamentoda kullanmak durumundayız. Erken seçim olacağı an itibariyle en hızlı bir şekilde bunu isteyen parti biz olacağız. Çünkü mutfakta yangın var. İnsanların cebinde para kalmamış esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz.”

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