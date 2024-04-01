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Gazeteci Ahmet Hakan’ın Seçim Yazısındaki Öngörülerinin Neredeyse Hiçbiri Tutmadı!

Gazeteci Ahmet Hakan’ın Seçim Yazısındaki Öngörülerinin Neredeyse Hiçbiri Tutmadı!

Ahmet Hakan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.04.2024 - 21:49

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan’ın 17 Mart tarihinde gazetedeki köşesinde yazdığı seçim öngörüleri sosyal medyada gündem oldu. 

Ahmet Hakan’ın 14 tahmininin 12 tanesi tutmadı…

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Seçim akşamının en çok konuşulan isimlerinden biri de gazeteci Ahmet Hakan olmuştu.

Seçim akşamının en çok konuşulan isimlerinden biri de gazeteci Ahmet Hakan olmuştu.

Hakan, CNN’deki program bitmeden yayından ayrılması ve saçları ile sosyal medyada gündem oldu.

Hakan, CNN’deki program bitmeden yayından ayrılması ve saçları ile sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Ahmet Hakan, şimdi de seçimden günler önce yazdığı seçim öngörüleri yazısı ile gündemde.

Gazeteci Ahmet Hakan, şimdi de seçimden günler önce yazdığı seçim öngörüleri yazısı ile gündemde.

Ahmet Hakan’ın yazısındaki 14 tahmininin 12 tanesi tutmadı. İşte o tahminler ve oluşan sonuçlar:

Ahmet Hakan’ın yazısındaki 14 tahmininin 12 tanesi tutmadı. İşte o tahminler ve oluşan sonuçlar:

İzmir'de herhangi bir sürpriz olmadı. CHP, yaklaşık yüzde 11'lik oy farkı ile kazandı.

İzmir'de herhangi bir sürpriz olmadı. CHP, yaklaşık yüzde 11'lik oy farkı ile kazandı.
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Bildi... Enver Yılmaz, İYİ Parti ile zorladı ama Hilmi Güler kazandı.

Bildi... Enver Yılmaz, İYİ Parti ile zorladı ama Hilmi Güler kazandı.

Doğru tahmin...

Doğru tahmin...

Yeniden Refah, AK Parti'yi yaklaşık yüzde 5 farkla geçerek Büyükşehir Belediyesini kazandı.

Yeniden Refah, AK Parti'yi yaklaşık yüzde 5 farkla geçerek Büyükşehir Belediyesini kazandı.

Maçoğlu, CHP'nin kalelerinden olan Kadıköy'de 3. isim oldu.

Maçoğlu, CHP'nin kalelerinden olan Kadıköy'de 3. isim oldu.

'Esaslı bir tokat' yemedi, resmi olmayan sonuçlara göre fark 0.50.

'Esaslı bir tokat' yemedi, resmi olmayan sonuçlara göre fark 0.50.
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CHP yaklaşık yüzde 14 farkla kazandı.

CHP yaklaşık yüzde 14 farkla kazandı.

Muhittin Böcek yine kazandı...

Muhittin Böcek yine kazandı...

Üsküdar'da da Tuzla'da da CHP kazandı.

Üsküdar'da da Tuzla'da da CHP kazandı.

Ekrem İmamoğlu, ortalama yüzde 12 farkla kazandı. 

Aydın Ayaydın şaşırtması yaşanmadı. CHP adayı yüzde 22 farkla kazandı. 

Türkiye genelinde 3. parti Yeniden Refah Partisi oldu. 

DEM Parti 'yine' oy kaybetmedi. 

Yeniden Refah 'keşke' demedi, 'iyi ki' dedi...

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