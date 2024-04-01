Medyanın Amber Heard'e Karşı Savunup Pamuklara Sardığı Johnny Depp Hakkında Bilinmeyenler
Medyanın Amber Heard'e Karşı Savunup Pamuklara Sardığı Johnny Depp Hakkında Bilinmeyenler
Kaynak: https://twitter.com/xogossipgirlyy/st...
Medyanın Amber Heard karşısında savunup pamuklara sardığı oyuncu Johnny Depp'i bilmeyen yok. Medyanın göz ardı ettiği Johnny Depp gerçeklerine bir de siz bakın. 👇
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Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'i tanımayan yoktur: Sayısız unutulmaz filmin başrolünü üstlenen ünlü oyuncunun sevmeyeni neredeyse yok.
Johnny Depp ve Amber Heard boşanmasıyla ünlü aktörün seveni de epey arttı: Malum dava haftalarca magazin gündemini adeta esir almıştı.
Amber Heard şiddet gördüğünü söyleyerek ilk davayı açmış, ardından mahkemede yüzleşen ikili tüm kanıtlarıyla birbirleriyle mücadele etmişti.
İkili de bir sürü iddia ortaya atmış ve kanıtlarıyla iddialarını desteklemişti: Ancak tek gerçek iki tarafın da sütten çıkmış ak kaşık olmadığıydı...
Şimdilerde Johnny Depp yeniden gündemde: Depp'in eski rol arkadaşı Lola Glaudini, sette ünlü aktörün sözlü istismarına ve zorbalığına maruz kaldığını anlattı.
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Gündeme gelen son skandalının ardından Johnny Depp'in bu zamana kadar medyanın göz ardı ettiği skandalları tekrar hatırlatıldı...
Johnny Depp 1989 yılında sesini alçaltmasını rica eden 19 yaşındaki otel çalışanını darp etti.
Medyanın hep romantize ettiği Winona & Johnny ilişkisini bilirsiniz: İkili çıkmaya başladığında Winona 17, Johnny ise 26 yaşındaydı.
Bir de Johnny Depp'in cinsel istismar suçlusu dostları var: Roman Polanski, Marilyn Manson, ve Harvey Weinstein gibi isimler için çok kez desteğini gösterdi.
Amber Heard ile Johnny Depp davasına damgasını vuran kanıtlardan biri de ünlü aktörün eski eşi hakkındaki mesajlarıydı.
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Ortada birbirlerine her bakımdan zarar veren bir çift vardı, ayrıldı: Bir yanda medyanın sektörden sildiği Amber Heard, bir yanda her hatası affedilen Johnny Depp.
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