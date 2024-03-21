Johnny Depp, Lola Glaudini'nin 'Blow' Filmini Çekerken Onu Azarladığı İddiasına Yanıt Verdi

Ünlü aktör ve yapımcı Johnny Depp hakkında geçtiğimiz ay kan donduran iddialar ortaya atıldı. Bir podcast'in yeni yeni ortaya çıkan bir bölümünde Amerikalı aktris Lola Glaudini, Johnny Depp'le beraber rol aldığı 'Blow' filminde, kendisine sözlü istismarda bulunduğunu ve zorbalandığını iddia etti. Detaylar.👇