Johnny Depp, Lola Glaudini'nin 'Blow' Filmini Çekerken Onu Azarladığı İddiasına Yanıt Verdi
Johnny Depp, Lola Glaudini'nin 'Blow' Filmini Çekerken Onu Azarladığı İddiasına Yanıt Verdi
Kaynak: https://www.hollywoodreporter.com/mov...
Ünlü aktör ve yapımcı Johnny Depp hakkında geçtiğimiz ay kan donduran iddialar ortaya atıldı. Bir podcast'in yeni yeni ortaya çıkan bir bölümünde Amerikalı aktris Lola Glaudini, Johnny Depp'le beraber rol aldığı 'Blow' filminde, kendisine sözlü istismarda bulunduğunu ve zorbalandığını iddia etti. Detaylar.👇
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Amerikalı başarılı aktör Johnny Depp'i tanımayan yoktur. Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Karayip Korsanları ve Makas Eller gibi daha birçok filmde yer alarak yeteneğini tüm dünyaya kanıtlamış bulunuyor.
Oyunculuğu dışında gündeme geldiği konular epey olaylı diyebiliriz. Eski eşi Amber Heard ile davası mesela. Zamanında karşılıklı olarak fiziksel şiddete ve cinsel istismara uğradıkları iddiaları havada uçuşmuştu.
Depp bu sefer de 'sözlü istismar' iddiasıyla gündeme geldi. 2001 yılında gösterime giren "Blow", Türkçeye uyarlanmış ismi "Beyaz Şeytan" filmini belki izleyenler vardır.
Bu Amerikan yapımı biyografik suç filminde Depp, Penélope Cruz, Franka Potente ve Rachel Griffiths ile başrolü paylaşıyor.
Filmde Max Perlich'in canlandırdığı 'Kevin' karakterinin sevgilisi 'Rada'yı, Lola Glaudini oynuyor. Kendisi "Criminal Minds" dizisindeki Elle Greenaway rolüyle tanınıyor.
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52 yaşındaki aktris, geçen ay 'Powerful Truth Angels' isimli bir podcast'in konuğuydu. Glaudini, sunucu Alex ile sohbet ede ede podcast'i yapıp bitiriyor.
Bu podcastin 30 Ocaktaki bölümü ortaya çıkıyor ve Glaudini'nin "Blow" filminin çekimlerinde yaşadığı tatsız bir olayı anlatıyor.
Glaudini'nin dediğine göre Depp'in monolog yapacağı kısımda yönetmen Ted Demme ona, Depp'in belirli bir repliği söylediğinde bir anda gülmeye başlamasını söylemiş.
Sonra Glaudini birkaç kere çekim tekrarından dolayı bunu yaptığını söyledi. "İşareti duydum ve kocaman bir kahkaha attım falan." dedi.
İddiasına göre, Johnny Depp "kes" dediklerinde Glaudini'nin yanına gitmiş, "parmağını suratına sokmuş" ve ona bir anda bağırmaya başlamış.
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Lola o sırada bikinili bir şekilde yerde uzanırken Depp, "Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sen kimsin? Kapa çeneni. Ben burada s*ktiğimin repliğimi söylemeye çalışıyorum ve sen gelmiş dikkatimi dağıtıyorsun..."
"S*ktiğimin aptalı. Kim olduğunu... Ha şimdi komik değil öyle mi? Şimdi mi susuyorsun? Şimdi o s*ktiğimin çenesini kapatabiliyorsun öyle mi?... Şimdi ne kadar sessizsen öyle kalmaya devam ediyorsun." diyerek hakaretler yağdırmış.
Glaudini bu sırada kendi kendine içinden "Ağlama. Ağlama. Ağlama." diyormuş. Kendisinin sete ilk gelişi ve aynı zamanda Depp'le ilk buluşması olduğundan bu olaydan sonra gözleri dolmuş ve şaşırmış.
"Bu benim ilk stüdyo filmimdi, o zamana kadar sadece bağımsız filmler yaptım." dedi. "Ve idolleştirdiğim, birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyduğum yıldız beni resmen haşladı."
Bu olayın sonrasında Demme'nin, Depp'e açıklama yapmasını beklediğini ama yönetmenin 'ağzını açıp da bir şey söylemediğini' iddiasına ekledi.
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Bu podcast'in viral olmasının ardından Depp'in bir temsilcisi, The Hollywood Reporter'a şunları söyledi: "Johnny her zaman oyuncular ve ekiple iyi çalışma ilişkilerine öncelik verir ve bu anlatım o sırada sette bulunan diğer üyelerin hatırladıklarından büyük ölçüde farklıdır."
Temsilci, ekipte ses teknisyeni olarak anılan Sam Sarkar'ın bir açıklamasına dikkat çekti. Konuşmada Sarkar, "Aslında hem provalar hem de çekim sırasında parazit olup olmadığını kontrol etmek için özellikle Johnny'nin sesini dinlerdim. Hiç böyle bir şey duymadım ve bu dikkate değer bir olay olurdu." dedi.
O günün ilerleyen saatlerinde Glaudini, Depp'in kendisini karavana çağırdığını ve kendisine "özür dilemeden özür dilediğini" söyledi. Olaydan ve o günkü çekimler tamamlandıktan sonra "dışlanmış" hissetmiş, çünkü kimse onunla konuşmak istememiş.
Peki sizce kim haklı? Lola Glaudini'nin anlattığı olay gerçek mi yoksa uydurma mı? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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