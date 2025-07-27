Günlük Para Burç Yorumuna Göre 28 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, haftanın ilk günü, senin için adeta bir Hollywood aksiyon filmi setine dönüşüyor. Güneş'in ilk ışıklarıyla birlikte, Ay'ın burcunda bulunan Mars ile kavuşması, seni adeta bir süper kahraman gibi hızla harekete geçirmeye hazırlanıyor. İşte bu sayede enerjin tavan yapacak, adeta bir enerji topu gibi her yere yetişebileceksin. Aynı zamanda, aşk ve güzellik tanrıçası Venüs ile yaralı savaşçı Chiron'un açılanması ise belki de uzun zamandır içinde sakladığın, üzerinde konuşmaktan kaçındığın bir öz değer meselesine dikkat çekebilir.

Özellikle iş hayatında, belki de bir süredir kendi içinde sakladığın, belki de biraz da göz ardı edilen fikirlerinle sahneye çıkmak için mükemmel bir zaman. Ofis koridorlarında adeta bir rock yıldızı gibi parlayabilirsin. Patronunla ya da takım arkadaşlarınla iletişim kurarken, bir yandan da nazik olmayı unutma. Ancak bu nazikliği, kendinden emin bir tutumla birleştir. Bugün belki de beklenmedik bir teklif alabilirsin ya da yeni bir hedef belirleyebilirsin. Bu durumda asla geri adım atma, cesaretini topla ve ilerle. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…