Günlük Burç Yorumuna Göre 12 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün günaydın dediğin anda, kariyerinde uzun süredir göz ardı ettiğin bir sorumluluk seninle yeniden buluşabilir. Hani o, bir türlü üzerine gitmekten çekindiğin, belki de biraz korktuğun ya da sadece unuttuğun o sorumluluk... İşte o, bugün seninle yeniden yüzleşmek için karşına çıkabilir ve 'Beni neden unuttun?' diye fısıldayabilir.

Tam da bu noktada, Merkür ile Satürn arasındaki kare açının da etkisiyle hedeflerine ulaşmak için disiplinli ve düşünülmüş bir strateji kurma ihtiyacı içinde olacaksın. Ancak unutma, aceleyle atılan adımlar, dikkatle yerleştirdiğin yapı taşlarını sarsabilir. Bugün, iş hayatında patron figürleriyle arandaki iletişim test edilebilir. İletişimde net olmanın önemini biliyorsun, ancak esnek de olman gerektiğini unutma. İkisi bir arada olduğunda kazanç senin olacaktır.

Aşk hayatında ise, bugün bir suskunluk hakim olabilir. Ancak bu suskunluk, aslında iki kişilik bir oyunun parçası olabilir. Partnerin senden belki bir adım bekliyor, sen ise ondan bir bakış... Bu sessizliğin altında aslında yumuşacık bir özlem yatıyor olabilir. Ve unutma ki küçük bir dokunuşla büyük bir buz dağını eritebilirsin. Bu dokunuş, belki bir gülümseme, belki bir bakış, belki de bir kelime olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…