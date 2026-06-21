Sevgili Boğa, bu haftaya Venüs ile Satürn üçgeninin getirdiği sarsılmaz finansal disiplinle başlayarak bütçende sınırları yeniden çiziyorsun. Ev masraflarını dengelemek, ek gelir kaynakları yaratmak veya küçük birikimlerini değerlendirmek için son derece planlı adımlar atıyorsun. Ekonomik gerçeklerle yüzleştiğin bu tasarruf planı, yaşam standartlarını ilerisi için güvence altına alarak kriz ihtimallerini sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise Güneş ile Neptün karesi zihinsel bir kafa karışıklığı yaratarak emeklerinin boşa gittiği hissine kapılmanı tetikliyor. İster öğrenci ol ister evden üretim yapan bir girişimci, kendi değerinden şüphe edip motivasyonunu kaybedebiliyorsun. Kendi içindeki asılsız yetersizlik duygusunu susturup gerçek başarılarına tutunman, karanlıktan çıkmanı sağlıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…