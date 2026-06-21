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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 22 Haziran - 28 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Haziran - 28 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta başı Venüs ile Satürn üçgeni ev ekonomisi ve kişisel bütçende uzun vadeli, disiplinli kararlar alman gerektiğini işaret ediyor. Birikimlerini koruma altına alıp gereksiz harcamaları keserek maddi yapını bütünüyle güvence altına alıyorsun. Kendi sınırlarını bilerek hareket etmek, hayat düzeninde sana büyük bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Güneş ile Neptün karesi ise kişisel yeteneklerinle ilgili zihnini bulandırarak yapabileceklerini küçümsemene neden oluyor. Evden yürüttüğün bir hobi, yarı zamanlı bir iş veya el becerilerin konusunda karamsarlığa kapılabiliyorsun. İllüzyonlardan sıyrılıp somut yeteneklerine odaklanmak, bu dönemi hasarsız atlatmanı sağlıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Mars ile Jüpiter altmışlığı duygusal alanında büyük bir cesaret patlaması yaratarak seni harekete geçiriyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki donuk ve rutin enerjiyi bütünüyle sarsıp, ilk günkü gibi tutkulu ve neşeli anlar yaratarak beraberliğinizi canlandırıyorsunuz. Bekarsan, uzun süredir uzaktan uzağa platonik olarak hisler beslediğin kişiye aniden duygularını açıp reddedilmeyi bile göze alarak belirsizliğe son veriyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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