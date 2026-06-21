Sevgili Boğa, bu hafta başı Venüs ile Satürn üçgeni ev ekonomisi ve kişisel bütçende uzun vadeli, disiplinli kararlar alman gerektiğini işaret ediyor. Birikimlerini koruma altına alıp gereksiz harcamaları keserek maddi yapını bütünüyle güvence altına alıyorsun. Kendi sınırlarını bilerek hareket etmek, hayat düzeninde sana büyük bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Güneş ile Neptün karesi ise kişisel yeteneklerinle ilgili zihnini bulandırarak yapabileceklerini küçümsemene neden oluyor. Evden yürüttüğün bir hobi, yarı zamanlı bir iş veya el becerilerin konusunda karamsarlığa kapılabiliyorsun. İllüzyonlardan sıyrılıp somut yeteneklerine odaklanmak, bu dönemi hasarsız atlatmanı sağlıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Mars ile Jüpiter altmışlığı duygusal alanında büyük bir cesaret patlaması yaratarak seni harekete geçiriyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki donuk ve rutin enerjiyi bütünüyle sarsıp, ilk günkü gibi tutkulu ve neşeli anlar yaratarak beraberliğinizi canlandırıyorsunuz. Bekarsan, uzun süredir uzaktan uzağa platonik olarak hisler beslediğin kişiye aniden duygularını açıp reddedilmeyi bile göze alarak belirsizliğe son veriyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…