Sevgili Boğa, bu haftaya Mars ile Jüpiter altmışlığının getirdiği yüksek ve genişletici enerjiyle başlayarak aşk hayatında çekingenliği bütünüyle bir kenara bırakıyorsun. Kendi köşende beklemek yerine, duygularını net bir şekilde ortaya koymak ve sahneye çıkmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Gözü karalık arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, her şeyi karşı taraftan bekleme huyunu bırakıp partnerini şaşırtacak büyük bir sürpriz veya seyahat planı yaparak beraberliğinizi sarsılmaz bir coşkuyla sağlamlaştırıyorsunuz. İnisiyatif barındıran bu tavır aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, 'acaba ne der' korkusunu yok edip, ilgini çeken dinamik ve entelektüel kişiye doğrudan adım atıyorsun. Sana canlılık vadeden, hareketli ve dürüst bir karakter ruhunu bütünüyle canlandırarak kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…