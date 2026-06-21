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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Haziran - 28 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftaya Mars ile Jüpiter altmışlığının getirdiği yüksek ve genişletici enerjiyle başlayarak aşk hayatında çekingenliği bütünüyle bir kenara bırakıyorsun. Kendi köşende beklemek yerine, duygularını net bir şekilde ortaya koymak ve sahneye çıkmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Gözü karalık arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, her şeyi karşı taraftan bekleme huyunu bırakıp partnerini şaşırtacak büyük bir sürpriz veya seyahat planı yaparak beraberliğinizi sarsılmaz bir coşkuyla sağlamlaştırıyorsunuz. İnisiyatif barındıran bu tavır aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, 'acaba ne der' korkusunu yok edip, ilgini çeken dinamik ve entelektüel kişiye doğrudan adım atıyorsun. Sana canlılık vadeden, hareketli ve dürüst bir karakter ruhunu bütünüyle canlandırarak kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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