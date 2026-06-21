Sevgili Boğa, bu hafta başı Merkür'ün durağan konumu sindirim sistemi ve bağırsak florası üzerinde yavaşlatıcı bir etki göstererek şişkinlik gibi problemlere zemin hazırlayabiliyor. Probiyotik açısından zengin gıdalar tüketerek metabolizmana taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir beslenme uzmanı randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Güneş ile Chiron altmışlığı ise tiroid veya boğaz hassasiyetlerinde şifalanma enerjisini devreye sokarak doğru tedaviye ulaşmanı destekliyor. Bedenini dinleyerek hareket etmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…