7 Haziran Cumartesi Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün senin için biraz karmaşık geçebilir. Zihninde sürekli dönen düşünceler ve planlar, sindirim sistemine değil de sinirlerine yük bindiriyor olabilir. Biliyoruz ki bu tür durumlar, tüm enerjini alıp götürebilir. Ancak endişelenme, çünkü sana harika bir önerimiz var!

Yemeklerinden önce, hafif bir yürüyüş yapmayı düşündün mü hiç? Hem enerjini toplaman hem de sindirim sistemini rahatlatman için harika bir yöntem olabilir. Belki de bir parkta, ağaçların altında, kuş cıvıltıları eşliğinde hafif bir yürüyüş... Kulağa hoş gelmiyor mu?

Eğer yürüyüş yapmak için zamanın yoksa, belki de bir sessizlik molası verebilirsin. Kendi başına, sessiz ve huzurlu bir ortamda birkaç dakika geçirmek, hem zihnini hem de bedenini rahatlatabilir. Bu molaları gün içinde birkaç kez tekrarlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…