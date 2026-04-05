Sevgili Başak, bu hafta yaratıcılığın ve yeteneklerinle parlıyorsun! Haftaya Güneş ve Jüpiter arasındaki enerjik açıyla başlıyorsun. Bu durum hobilerini işe dönüştürmek veya sahne ışıklarının altında olmak için sana devasa bir şans veriyor. Ancak risk alırken matematiksel titizliğini elden bırakmamalı, bütçe sınırlarını zorlamamalısın.

Salı günü Güneş ile Satürn arasındaki uyumlu bağ, yaratıcı fikirlerini nasıl kazanca dönüştürebileceğini sana gösterecek. Disiplinli bir çalışma yöntemiyle beklediğin o başarıya ulaşabilirsin. Hafta sonuna doğru ise iş yerinde köklü bir değişim veya bir ekip değişikliği gündeme gelebilir. Detaylara olan hakimiyetin seni krizin lideri yapacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında flörtöz ve heyecanlı bir hafta seni bekliyor! Bekar bir Başak isen, zekasıyla seni büyüleyen biriyle ani bir çekim yaşayabilirsin. İlişkisi olan Başaklar için ise çocuklarla ilgili konular veya ortak heyecanlar ilişkiye yeni bir soluk getirecek. Partnerinle birlikte yeni bir şeyler üretmek aranızdaki buzları eritecek. Şimdi parlamaya hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…