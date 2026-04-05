6 - 12 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.04.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 6 Nisan - 12 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Nisan - 12 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta yaratıcılığın ve yeteneklerinle parlıyorsun! Haftaya Güneş ve Jüpiter arasındaki enerjik açıyla başlıyorsun. Bu durum hobilerini işe dönüştürmek veya sahne ışıklarının altında olmak için sana devasa bir şans veriyor. Ancak risk alırken matematiksel titizliğini elden bırakmamalı, bütçe sınırlarını zorlamamalısın.

Salı günü Güneş ile Satürn arasındaki uyumlu bağ, yaratıcı fikirlerini nasıl kazanca dönüştürebileceğini sana gösterecek. Disiplinli bir çalışma yöntemiyle beklediğin o başarıya ulaşabilirsin. Hafta sonuna doğru ise iş yerinde köklü bir değişim veya bir ekip değişikliği gündeme gelebilir. Detaylara olan hakimiyetin seni krizin lideri yapacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında flörtöz ve heyecanlı bir hafta seni bekliyor! Bekar bir Başak isen, zekasıyla seni büyüleyen biriyle ani bir çekim yaşayabilirsin. İlişkisi olan Başaklar için ise çocuklarla ilgili konular veya ortak heyecanlar ilişkiye yeni bir soluk getirecek. Partnerinle birlikte yeni bir şeyler üretmek aranızdaki buzları eritecek. Şimdi parlamaya hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Reklam

