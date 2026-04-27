27 Nisan - 3 Mayıs 2026 Haftanın Kristali: Bergama Oniks

Bu taşın en temel özelliği negatif enerjiyi emmesi ve sizi dış etkilere karşı koruma altına almasıdır. Özellikle nazar, kıskançlık, manipülasyon ve gizli düşmanlık enerjilerine karşı güçlü bir kalkan oluşturur.

Zihinsel olarak dağınık olduğunuzda sizi toparlar. Karar veremediğiniz durumlarda netlik kazandırır. Duygusal dalgalanmalarda sizi aşağı çekmez, aksine dengeye getirir. Bu nedenle özellikle yoğun stres altında çalışanlar, sürekli insanlarla iletişim halinde olanlar ve enerjisel hassasiyeti yüksek kişiler için vazgeçilmezdir.

Topraklayıcı etkisi sayesinde sizi gerçekliğe bağlar. Hayal ve korkular arasında sıkıştığınız anlarda zihninizi berraklaştırır. Özellikle bu hafta gibi güçlü dönüşüm enerjilerinde, ayağınızı yere sağlam basmanızı sağlar.

Fiziksel olarak ise vücut direncini desteklediği, enerjiyi dengelediği ve yorgunluk hissini azalttığı bilinmektedir. Uzun süreli kullanımlarda kişinin aura alanını güçlendirdiği gözlemlenir.

Bu Hafta Neden Bergema Oniks

26 Nisan – 3 Mayıs haftası, duygusal derinleşme ve içsel yüzleşmeler haftasıdır. İlişkilerde gerçekler açığa çıkabilir. Bastırılmış duygular yüzeye gelebilir. Bu süreçte sizi ayakta tutacak şey, içsel gücünüz ve enerjisel korumanızdır.

İşte tam bu noktada Bergama Oniks devreye girer. Sizi manipülasyonlardan uzak tutar, kendi merkezinizde kalmanızı sağlar ve başkalarının enerjisine kapılmadan net kararlar almanıza yardımcı olur.