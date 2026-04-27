27 Nisan - 3 Mayıs 2026 Haftanın Kristali: Bergama Oniks

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
27.04.2026 - 18:54

Bu hafta gökyüzü sadece duyguları değil, enerjisel alanı da derin şekilde dönüştürüyor. Venüs ve Plüton arasındaki güçlü etkileşimler, hem ilişkilerde hem de iç dünyada köklü değişimleri tetiklerken; bu süreçte sizi koruyacak, dengeleyecek ve merkezde tutacak bir taş ön plana çıkıyor: BERGAMA ONİKS.

Bu taş sıradan bir doğal taş değildir. Bergama bölgesinden çıkan oniks, yüzyıllardır hem koruyucu hem de güç verici özelliğiyle bilinir. Eski çağlarda savaşçılar, liderler ve ruhsal çalışmalar yapan kişiler bu taşı özellikle tercih etmiştir. Çünkü oniks, sadece yüzeyde değil, derin bilinçaltında çalışan bir frekans taşır.

Bergama Oniks Taşının En Güçlü Faydaları

Bu taşın en temel özelliği negatif enerjiyi emmesi ve sizi dış etkilere karşı koruma altına almasıdır. Özellikle nazar, kıskançlık, manipülasyon ve gizli düşmanlık enerjilerine karşı güçlü bir kalkan oluşturur.

Zihinsel olarak dağınık olduğunuzda sizi toparlar. Karar veremediğiniz durumlarda netlik kazandırır. Duygusal dalgalanmalarda sizi aşağı çekmez, aksine dengeye getirir. Bu nedenle özellikle yoğun stres altında çalışanlar, sürekli insanlarla iletişim halinde olanlar ve enerjisel hassasiyeti yüksek kişiler için vazgeçilmezdir.

Topraklayıcı etkisi sayesinde sizi gerçekliğe bağlar. Hayal ve korkular arasında sıkıştığınız anlarda zihninizi berraklaştırır. Özellikle bu hafta gibi güçlü dönüşüm enerjilerinde, ayağınızı yere sağlam basmanızı sağlar.

Fiziksel olarak ise vücut direncini desteklediği, enerjiyi dengelediği ve yorgunluk hissini azalttığı bilinmektedir. Uzun süreli kullanımlarda kişinin aura alanını güçlendirdiği gözlemlenir.

Bu Hafta Neden Bergema Oniks

26 Nisan – 3 Mayıs haftası, duygusal derinleşme ve içsel yüzleşmeler haftasıdır. İlişkilerde gerçekler açığa çıkabilir. Bastırılmış duygular yüzeye gelebilir. Bu süreçte sizi ayakta tutacak şey, içsel gücünüz ve enerjisel korumanızdır.

İşte tam bu noktada Bergama Oniks devreye girer. Sizi manipülasyonlardan uzak tutar, kendi merkezinizde kalmanızı sağlar ve başkalarının enerjisine kapılmadan net kararlar almanıza yardımcı olur.

Bergema Oniks Nasıl Arındırılır

Her doğal taş gibi oniks de zamanla üzerinde biriken enerjileri taşır ve temizlenmeye ihtiyaç duyar.

En etkili arındırma yöntemlerinden biri akan su ile temizlemektir. Taşı birkaç dakika boyunca akan suyun altında tutarak üzerindeki negatif yüklerden arındırabilirsiniz. Bu işlem, taşın enerjisini sıfırlar ve yeniden aktive eder.

Bir diğer güçlü yöntem ise adaçayı tütsüsüdür. Adaçayı yakarak çıkan dumanın içinden taşı birkaç kez geçirmeniz yeterlidir. Bu işlem taşın enerjisini hem temizler hem de yükseltir.

Arındırma işlemini haftada en az bir kez yapmanız önerilir. Özellikle yoğun kullanımdan sonra bu temizlik daha da önemlidir.

Nasıl Kullanmalısınız

Bergama Oniks’i üzerinizde taşımanız en etkili kullanım şeklidir. Bileklik, kolye ya da cepte taşınabilir formda kullanabilirsiniz. Gün içinde sizinle temas halinde olması, taşın enerjisinin sizin alanınıza daha güçlü etki etmesini sağlar.

Çalışma masanıza koyarak bulunduğunuz ortamı koruma altına alabilirsiniz. Özellikle iş yerinde yaşanan stres ve enerji yoğunluğu için oldukça etkilidir.

Uyku sırasında başucunuza koyarak bilinçaltı çalışmalarını destekleyebilirsiniz. Bu, daha sakin bir zihin ve daha kaliteli bir uyku süreci sağlar.

Astrodeha Yorumu

Bu hafta güçlü olan değil, merkezde kalan kazanır. Bergama Oniks size tam olarak bunu verir. Güçlü görünmek değil, gerçekten güçlü olmak.

Eğer bu hafta hayatınızda netlik, korunma ve içsel denge arıyorsanız; bu taş sizin için sadece bir aksesuar değil, bir enerji anahtarıdır.

Unutmayın, doğru taş doğru zamanda hayatınıza girer. Ve bazı taşlar sadece sizi süslemez, sizi dönüştürür.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

