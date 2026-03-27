Sevgili Başak, bugün aşk hayatında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Bir dönüşüm ve kabullenme süreci içerisindesin. Eğer bekar bir Başak burcuysan, geçmişin gölgesinde kalan ve hala omuzlarında ağırlık olarak duran duygusal yüklerden kurtulmanın tam sırası. Belki de artık eski sevgilinle olan ilişkinin yarattığı duygusal yükleri bir kenara bırakmanın, eski eşine belirli sınırlar çizmenin ve kendine yeni bir yaşam alanı oluşturmanın zamanı gelmiştir.

Öte yandan, eğer bir ilişkin varsa ve sürekli olarak partnerini eleştirdiğini fark ediyorsan, belki de bu durumu biraz daha farklı bir perspektiften değerlendirmenin zamanı gelmiştir. Partnerini olduğu gibi kabullenmenin, onunla beraber olduğun için duyduğun sevgiyi ve mutluluğu daha yoğun bir şekilde yaşamanın tam sırası. Bu durum, ilişkinin daha huzurlu ve mutlu bir seviyeye ulaşmasına yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…