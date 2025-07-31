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Ağustos Akrep Burcu Aylık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! Akrep ve yükselen Akrep burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay Akrep ve yükselen Akrep burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu ay senin için kariyerinde adeta bir deprem yaşanıyor. 9 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, ev ve iş yaşamındaki dengeyi yeniden kurmanı gerektirebilir. Aile çevrenden gelecek bir haber, belki de yeni bir taşınma planı ya da evde alınacak köklü bir karar, profesyonel hayatındaki planlarını tamamen değiştirebilir. Fakat endişelenme, 11 Ağustos'ta Merkür'ün retrosunun sona ermesiyle birlikte, sorumluluklarını daha mantıklı ve rahat bir şekilde yönetmeyi başaracaksın.

Sosyal yaşamında da güçlenmeye başlıyorsun. 22 Ağustos'ta Başak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte arkadaş çevrendeki değişimler gözlerden kaçmayacak. Yeni bir kulübe ya da topluluğa katılman, hatta belki de bir sosyal projede yer alman olası. Bu yeni sosyal çevre, seni hem ruhsal hem de zihinsel olarak besleyecek. Kim bilir, belki bir topluluk önünde konuşma fırsatı bulacak ya da etkileyici bir kişiyle birlikte bir projede yer alacaksın.

Aşk hayatında da gözler üzerinde olacak. Venüs'ün 25 Ağustos'ta Aslan burcuna geçişiyle birlikte, aşk hayatında daha görünür olacaksın. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle ilgili gurur duyacağın bir gelişme yaşanabilir; belki de sosyal medyada aşkınızı kutlama fırsatı bulabilirsiniz. Bekarsan, belki de güçlü bir figür, belki bir yönetici ya da sahne insanı kalbini çalabilir. Unutma, aşkta egoları değil, tutkuyu öne çıkarma zamanı geldi. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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