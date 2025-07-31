Ağustos Akrep Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu ay senin için kariyerinde adeta bir deprem yaşanıyor. 9 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, ev ve iş yaşamındaki dengeyi yeniden kurmanı gerektirebilir. Aile çevrenden gelecek bir haber, belki de yeni bir taşınma planı ya da evde alınacak köklü bir karar, profesyonel hayatındaki planlarını tamamen değiştirebilir. Fakat endişelenme, 11 Ağustos'ta Merkür'ün retrosunun sona ermesiyle birlikte, sorumluluklarını daha mantıklı ve rahat bir şekilde yönetmeyi başaracaksın.

Sosyal yaşamında da güçlenmeye başlıyorsun. 22 Ağustos'ta Başak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte arkadaş çevrendeki değişimler gözlerden kaçmayacak. Yeni bir kulübe ya da topluluğa katılman, hatta belki de bir sosyal projede yer alman olası. Bu yeni sosyal çevre, seni hem ruhsal hem de zihinsel olarak besleyecek. Kim bilir, belki bir topluluk önünde konuşma fırsatı bulacak ya da etkileyici bir kişiyle birlikte bir projede yer alacaksın.

Aşk hayatında da gözler üzerinde olacak. Venüs'ün 25 Ağustos'ta Aslan burcuna geçişiyle birlikte, aşk hayatında daha görünür olacaksın. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle ilgili gurur duyacağın bir gelişme yaşanabilir; belki de sosyal medyada aşkınızı kutlama fırsatı bulabilirsiniz. Bekarsan, belki de güçlü bir figür, belki bir yönetici ya da sahne insanı kalbini çalabilir. Unutma, aşkta egoları değil, tutkuyu öne çıkarma zamanı geldi. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...