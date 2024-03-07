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Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Hakkında Her Şeyi Açıklıyoruz!

Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Hakkında Her Şeyi Açıklıyoruz!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
07.03.2024 - 16:26

Hangi sigorta mecburi hangisi isteğe bağlı? Sorularınızın tüm cevabı bu içerikte!

Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Nedir?

Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Nedir?

Zorunlu trafik sigortası, devlet tarafından araç sahiplerine zorunlu kılınan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, kaza durumunda karşı tarafın maddi ve bedensel zararlarını karşılar. Yani, kusurlu olan tarafın, kusursuz olan tarafın zararını ödemesini sağlar. Bu sayede, trafikteki kaza masraflarına karşı her iki taraf da korunmuş olur. Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmamanın cezai yaptırımı vardır. Bu yüzden, hem para cezası ödememek hem de trafikte güvenli olmak için bu sigortayı yaptırmak gerekir.

Kasko sigortası ise, isteğe bağlı olarak yaptırılan bir sigorta türüdür. Bu sigorta aracınızı çarpma, çarpılma, hırsızlık, yangın gibi birçok riske karşı koruma altına alır. Yani, kaza ya da hasar sonucu oluşabilecek tüm masrafları karşılamanızı sağlar. Günümüzde, hasar masraflarının yüksek çıkması durumunda, geniş bir güvence alanı sağlar. Bu yüzden, yaptırmak zorunlu olmasa da, bütçenizi korumak açısından bu sigortayı yaptırmak faydalıdır.

Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası arasındaki en temel fark, zorunluluk durumudur. Zorunlu trafik sigortası yaptırmak mecburi iken, kasko sigortası yaptırmak isteğe bağlıdır. Bu nedenle, zorunlu trafik sigortası fiyatları her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenirken, kasko sigortası fiyatları sigorta şirketleri tarafından belirlenir. Ayrıca, zorunlu trafik sigortası teminat ve limitleri de sabit iken, kasko sigortası teminat ve limitleri değişkendir. Yani, zorunlu trafik sigortası ile karşı tarafın hasarını belirli bir limite kadar karşılayabilirsiniz, ancak kasko sigortası ile tüm hasarı tamamen karşılayabilirsiniz.

Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası yaptırmak için, aracınızın ruhsatı, plakası, markası, modeli, km’si, sürücünün kimlik numarası, doğum tarihi, ehliyet süresi, kaza geçmişi gibi bilgileri hazır bulundurmanız gerekir. Bu bilgileri sigorta şirketlerine veya sigorta brokerlerine vererek, size en uygun teklifi alabilirsiniz. Ancak, bu işlemi yaparken hem zaman hem de para kaybetmek istemiyorsanız, size bir tavsiyemiz var: Dijipol.com!

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