Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Hakkında Her Şeyi Açıklıyoruz!

Zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası yaptırmak için, aracınızın ruhsatı, plakası, markası, modeli, km’si, sürücünün kimlik numarası, doğum tarihi, ehliyet süresi, kaza geçmişi gibi bilgileri hazır bulundurmanız gerekir. Bu bilgileri sigorta şirketlerine veya sigorta brokerlerine vererek, size en uygun teklifi alabilirsiniz. Ancak, bu işlemi yaparken hem zaman hem de para kaybetmek istemiyorsanız, size bir tavsiyemiz var: Dijipol.com!

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