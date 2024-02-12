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Zindelik Seviyeni Ölçüyoruz!

etiket Zindelik Seviyeni Ölçüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 18:01

Bakalım fiziksel olarak yeteri kadar aktif biri misin yoksa tam tersi mi? Testi çöz ve cevabı öğren!

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1. İlk olarak söyle bakalım ne sıklıkla spor yapıyorsun?

2. Peki gün içinde kendini nasıl hissediyorsun?

3. Beslenme düzenin nasıl?

4. Devam edelim, en çok stres yaptığın konu ne?

5. Sence gün içinde yeteri kadar su içiyor musun?

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6. Uyku düzenin nasıl?

7. Haftada kaç gün esneklik egzersizleri yapıyorsun?

8. Son olarak, stresle nasıl başa çıkıyorsun?

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Seni kimse durduramaz!

Öncelikle seni tebrik ediyoruz çünkü senin gibi kaliteli yaşayan çok az insan kaldı. Sen; uyku düzeninden beslenme alışkanlıklarına, spordan sosyal aktivitelere kadar kendine iyi gelebilecek her şeyi yapıyor ve her daim zinde oluyorsun. Bunları o kadar iyi planlamışsın ki hayatında strese bile yer yok. Böyle devam!

Sen bitmişsin yahu!

Senin enerjinin yiyip bitiren şey her neyse onu hemen bulup yok etmen lazım! Böyle devam edersen 'zinde' kelimesi senin hayatında hiç kullanamayacağın bir kelime olabilir. Ne spor yapıyor ne de sağlıklı besleniyorsun. Çoğu zaman streslisin ve hep yorgun hissediyorsun. Bizim önerimiz hayatına bir an önce hareket katıp hayatını düzene sokman!

Biraz daha gayret etsen en dinç sen olacaksın!

Aslında dinç olmak için yapman gereken çoğu şeyi yapıyorsun fakat yeteri kadar yapmıyor veya yarı yolda vazgeçiyorsun. Spor yapmak, sağlıklı beslenmek, stresten uzak durmak, yeteri kadar uyumak gibi şeyleri düzenli olarak yerine getirdiğin takdirde kendini daha iyi hissedeceksin!

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