Zindelik Seviyeni Ölçüyoruz!
Zindelik Seviyeni Ölçüyoruz!
Bakalım fiziksel olarak yeteri kadar aktif biri misin yoksa tam tersi mi? Testi çöz ve cevabı öğren!
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1. İlk olarak söyle bakalım ne sıklıkla spor yapıyorsun?
2. Peki gün içinde kendini nasıl hissediyorsun?
3. Beslenme düzenin nasıl?
4. Devam edelim, en çok stres yaptığın konu ne?
5. Sence gün içinde yeteri kadar su içiyor musun?
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6. Uyku düzenin nasıl?
7. Haftada kaç gün esneklik egzersizleri yapıyorsun?
8. Son olarak, stresle nasıl başa çıkıyorsun?
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