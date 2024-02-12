Zindelik Seviyeni Ölçüyoruz!

Öncelikle seni tebrik ediyoruz çünkü senin gibi kaliteli yaşayan çok az insan kaldı. Sen; uyku düzeninden beslenme alışkanlıklarına, spordan sosyal aktivitelere kadar kendine iyi gelebilecek her şeyi yapıyor ve her daim zinde oluyorsun. Bunları o kadar iyi planlamışsın ki hayatında strese bile yer yok. Böyle devam!