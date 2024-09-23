Zeynep Demirel'in Çıkmayan Göbeğinden Fake Atan Danla Bilic'e 23 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Zeynep Demirel'in Çıkmayan Göbeğinden Fake Atan Danla Bilic'e 23 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı sporunu ihmal etmedi.
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Demet Akalın, arkadaşı Mahsun Kırmızıgül'ün dizisine düştü.
Yasemin Tatlıses'i bebeğini tutan İdo'nun fotoğrafta kolunun çıkmadığını sanması güldürdü.
Nazlı Sabancı, Sima Tarkan'ın düğününden kalma fotoğraflarla şov yaptı.
Zeynep Sever Demirel, bir türlü çıkmayan göbeğiyle poz kesti.
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Pelin Akil setteydi, ışığı güzel buldu.
Gamze Erçel de güne sporla başladı.
Merve Boluğur yine bildiğiniz gibiydi.
Sinem Kobal, güneşi batırdı.
Ezgi Mola, şehit edilen kadın polisimizin ölümüne isyan etti.
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Danla Bilic'in fake attığı hikaye kahkaha attırdı.
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