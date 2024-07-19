Zeynep Bastık'ın Tuhaf Gözlüğünden Aşkla Bakan Pelin Akil'e 19 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Zeynep Bastık'ın Tuhaf Gözlüğünden Aşkla Bakan Pelin Akil'e 19 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Zeynep Bastık sevenlerinin ricalarını geri çevirmedi.
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Özge Özpirinçci kocasını havuza atlarken çekti.
Berfu Yenenler kocasıyla spor fit check'i yaptı.
Hande Erçel yeni filminin çekimlerini tamamladı.
Şevval Şahin kebapçıya gitti.
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Şeyma subaşı gözlüklü hallerini paylaştı.
İdo Tatlıses, Emiriko'yla sıcaklardan dert yandı.
Pelin Akil fotoğraflardaki 'o' detayla birlikte aşk dolu bakışlar attı.
Gamze Erçel, kızı mavinin kombinini tanıttı.
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