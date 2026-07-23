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Zayıflama İğneleri: Bedenimizi mi Değiştiriyoruz, Sağlığımızı mı Yoksa Kendimizle İlişkimizi mi?

etiket Zayıflama İğneleri: Bedenimizi mi Değiştiriyoruz, Sağlığımızı mı Yoksa Kendimizle İlişkimizi mi?

Prof. Dr. Tunç Akkoç
Prof. Dr. Tunç Akkoç - yazio
23.07.2026 - 12:26
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Zayıflamalı mı yoksa zayıflamamalı mı?

Neyse ve kime göre şişmanım?

Bu soruları teknolojinin artan ferahlığı içinde, sadenter yaşamı tercih etmiş, elinden cep telefonunu düşürmeyen, TV karşısında yaşam süresini doldurmaya çalışan herkes zaman içinde eninde sonunda soracaktır. Belki de bu sorulara kendileri maruz kalacaklardır. 

Sonra da en kestirme çözüm yolu aranmaya başlanacak ve kılını bile kıpırdatmadan, eski güzel alışkanlıklarından ödün vermeden üç beş popular “zayıflama iğnesi” ile kilolarına veda edeceklerdir.

Kilo vermek, fit olmak, sağlıklı olmak ve uzun yaşama formülü bu kadar basit bir enjeksiyonda aramak bence büyük bir hata.

Unutmayın ki  “gidilmeye değer yolların kestirmesi olmaz” ve hatta “ zahmet olmadan rahmet olmaz” 

Neyse çok yüklenmeden biraz işin içine girip kendimiz görelim,

Zayıflama, kilo vermek son yıllarda yalnızca tıp dünyasının değil, sosyal medyanın (özellikle fenomen geçinen birkaç zayıflama kampı meraklısından tutun hiçbir bilimsel veriye dayanmayan ve danışanları görmeden reçete verenlere kadar), magazinin ve gündelik sohbetlerin konusu oluyor

Zayıflamam isteğinin içinde yatan motivasyon nedir? 

Sabah aynanın karşısına geçtiğinizde hiç “Biraz daha zayıf olsam hayatım daha mı güzel olurdu?” diye hepimiz düşünmüşüzdür. 

Belki daha rahat hareket etmek istiyoruz. Belki yıllardır üzerinize olmayan bir kıyafeti yeniden giymek… Belki kan şekerimizi, tansiyonumuzu ya da karaciğer yağlanmamızı düzelmesini arzuluyoruz. 

Ama bazen mesele yalnızca sağlık değildir.

Biraz daha genç görünmek, başkalarının bakışında daha çekici bulunmak, daha disiplinli ve kontrollü biri gibi algılanmak da bu isteğin içinde olabilir. Çünkü günümüzde incelik, yalnızca bir beden ölçüsü olarak sunulmuyor. Başarı, özdenetim, gençlik ve hatta mutlulukla yan yana getiriliyor.

Zayıflama iğnelerine gösterilen büyük ilginin arkasında da yalnızca birkaç kilo verme arzusu bulunmuyor. Bu ilaçlar bize çok eski bir hayali yeniden fısıldıyor:

“Bedenini değiştirirsen, belki hayatını da değiştirebilirsin.”

Peki gerçekten öyle mi?

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İdeal beden fikri ne zaman başladı?

İdeal beden fikri ne zaman başladı?

Aslında insanın ideal beden arayışı yeni değil.

Her çağ, kendi “güzel”, “sağlıklı” ve “makbul” bedenini üretti. Bir dönem dolgunluk; bereketin, gücün ve zenginliğin göstergesiydi. Yiyeceğin zor bulunduğu toplumlarda kilolu olmak, kişinin kaynaklara ulaşabildiğini gösteriyordu.

Bugün ise özellikle Batı kültürünün etkisi altında şekillenen dünyada ince beden; gençlik, hareketlilik, disiplin ve başarıyla ilişkilendiriliyor.

Mitoloji bu konuda bize ilginç bir ayna tutuyor.

Apollon; düzeni, oranı, dengeyi ve ölçülülüğü temsil eder. Dionysos ise iştahı, coşkuyu, taşkınlığı ve hazzı… Bir yanımız Apollon gibi kontrollü olmak isterken diğer yanımız Dionysos gibi hayatın tadını çıkarmak ister.

Bir tarafta salata tabağı, diğer tarafta gece yarısı açılan buzdolabı…

İnsanlık binlerce yıldır bu iki dürtünün arasında gidip geliyor.

Bir de Narkissos var. Kendi görüntüsüne öylesine kapılır ki dış dünyanın geri kalanını unutur. 

Bedenimize bakıyor muyuz, yoksa bedenimizin görüntüsüne mi hapsoluyoruz?

Mitoloji elbette bilimsel kanıt değildir. Fakat insanın bedeniyle ilişkisinin yalnızca biyolojiden ibaret olmadığını anlamamıza yardımcı olur. Günümüzde beden, yaşadığımız bir yuva olmaktan çıkıp sürekli yenilenmesi, düzeltilmesi ve optimize edilmesi gereken bir projeye dönüşebiliyor.Obezite gerçekten yalnızca irade meselesi mi?

Obezitesi olan bir kişiye söylenen en yaygın cümlelerden biri şudur:

“Biraz az ye, kalori açığı oluştur, akşam yeme ve lütfen  biraz hareket et.”

Cümle son derece basit görünür. Fakat insan metabolizması bu kadar basit değildir.

Modern tıp obeziteyi tembellik, karakter zayıflığı ya da irade eksikliği olarak görmez. Pozitif bilim yaklaşımında genetik, hormonal, nörolojik, psikolojik, çevresel ve sosyoekonomik faktörlerin birlikte rol oynadığı kronik ve tekrarlama eğilimli bir hastalık olarak değerlendirilir.

Yani iştahımız sadece gözümüzün önündeki yemekle belirlenmez. Tüm organlarımız beyin, bağırsaklar, pankreas ve yağ dokusu sürekli olarak birbirleriyle haberleşir.

Leptin, ghrelin, insülin, GLP-1 ve daha birçok sinyal beynimize aç mı yoksa tok mu olduğumuzu anlatmaya çalışır. Fakat bu sinyaller her zaman kusursuz çalışmaz. Örneğin obezitede leptin düzeyi yüksek olsa bile beyin bu tokluk sinyaline yeterince cevap vermeyebilir. 

Burada terminolojiyi biraz daha açmak istiyorum;

Leptin : Vücut ağırlığının düzenlenmesinde rol oynayan yağ hücreleri tarafından üretilen bir peptit hormonudur. Aynı zamanda “tokluk hormonu” olarak da adlandırılır. Leptin hormonu iştahı azaltır ve açlığı düzenler.

Ghrelin : Açlık hissinin tetiklenmesini sağlayarak uyarıcı görevi gören bir hormon

İnsülin : Pankreas tarafından üretilen, vücuda enerji sağlamak için glikozun kullanılmasını sağlayan ve kan şekerinin düzenlenmesinde rol alan önemli bir hormondur.

GLP-1 : kan şekerinin dengelenmesi ile iştahın kontrol edilmesine yardımcı olan bir hormondur.

Kilo verdiğimizde bedenimiz bunu her zaman bir başarı olarak görmez.

Bazen tam tersine, bir kıtlık başlamış gibi davranır. Açlık hissini artırır, enerji harcamasını azaltır ve kişiyi eski kilosuna geri döndürmeye çalışır. Bu nedenle kilo verip yeniden kilo alan birçok insan, iradesiz olduğu için değil, biyolojisi eski ağırlığını savunduğu için zorlanır. Burada kas kütlesi arttırmadan verilen her kilo geri gelme adayıdır. 

Burada önemli bir ayrım yapmalıyız:

İrade elbette davranışlarımızda rol oynar. Fakat yalnızca iradeye dayanan bir açıklama; genetiği, hormonları, uyku düzenini, stresi, kullanılan ilaçları, ekonomik koşulları ve yaşadığımız besin çevresini yok sayar.

Kilo utandırması da insanları kalıcı olarak zayıflatmıyor. Tam tersine kaygıyı, depresif duyguları, sosyal geri çekilmeyi ve düzensiz yeme davranışlarını artırabiliyor.

“Biraz iradeli ol” cümlesi bu nedenle bilimsel bir açıklamadan çok ahlaki bir yargıya dönüşüyor.Yağ dokusu yalnızca bir enerji deposu değildir

Yağ dokusunu çoğu zaman vücudumuzun istemediğimiz bir köşesinde biriken pasif bir depo gibi düşünürüz.

Oysa yağ dokusu biyolojik olarak oldukça aktiftir. Hormonlar, adipokinler ve bağışıklık sistemini etkileyen çeşitli moleküller salgılar. Başka bir deyişle yağ dokusu, metabolizma ve bağışıklık sistemiyle sürekli konuşan bir organdır.

Özellikle karın içindeki organların çevresinde biriken visseral yağ, metabolik açıdan daha sorunlu kabul edilir.

Deri altındaki yağ dokusu bazı koşullarda nispeten daha güvenli bir depolama alanı oluşturabilir. Ancak yağ karaciğer, pankreas, kas ve diğer organların çevresinde birikmeye başladığında insülin direnci, kronik düşük düzeyli iltihap ve metabolik bozulma ortaya çıkabilir.

Bu nedenle obeziteyi yalnızca tartıdaki sayı üzerinden değerlendirmek eksik kalır. Kuvvet antremanı yapanlarda kilo kaybının. Beklendiği gibi olaması aslında eriyen yağın yerine kas kütlesinin artıyor olmasıdır. 

Bel çevresi, yağın vücuttaki dağılımı, kan şekeri, tansiyon, karaciğer sağlığı, kas kütlesi ve kişinin günlük yaşam kapasitesi de önemlidir.

Aynı kilodaki iki insanın metabolik durumu birbirinden oldukça farklı olabilir. Bu tabiki yap ve kas oranı, kütle indeksine bağlıdır.

Obezite ile diyabet arasındaki ilişki nasıl kuruluyor?

Obezite ile diyabet arasındaki ilişki nasıl kuruluyor?

Tip 2 diyabetin gelişiminde en önemli mekanizmalardan biri insülin direncidir.

İnsülin, kandaki glukozun hücrelere girmesine yardım eden bir hormondur. Ancak karaciğerde, kaslarda ve yağ dokusunda insülinin etkisi azaldığında pankreas daha fazla insülin üretmek zorunda kalır.

Başlangıçta pankreasın beta hücreleri bu yükü karşılayabilir. Fakat yıllar içinde yorulabilir ve artan ihtiyaca yeterli cevap veremez. Böylece kan şekeri yükselmeye başlar.

Özellikle visseral yağlanma ve karaciğer gibi organlarda biriken ektopik yağ, bu sürecin önemli parçalarıdır.

Anlamlı bir kilo kaybı gerçekleştiğinde insülin duyarlılığı artabilir, karaciğer yağlanması azalabilir ve pankreas üzerindeki metabolik yük hafifleyebilir. Bazı tip 2 diyabet hastalarında yeterli ve kalıcı kilo kaybıyla hastalığın remisyona girmesi, yani ilaç ihtiyacının azalması veya bir süre ortadan kalkması mümkün olabilir.

Ancak remisyon, hastalığın sonsuza kadar tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Kilo geri alındığında veya metabolik koşullar değiştiğinde diyabet yeniden ortaya çıkabilir.

Obezite yalnızca diyabetle de ilişkili değildir. Hipertansiyon, kan yağlarında bozulma, yağlı karaciğer hastalığı, uyku apnesi, eklem sorunları, kronik böbrek hastalığı ve kalp-damar hastalıklarıyla da bağlantılıdır.

Yani konu yalnızca aynadaki görüntü değildir.

Konu; uyku, nefes, hareket, ağrı ve yaşam kalitesidir.Peki zayıflama iğneleri vücutta ne yapıyor?

Bugün “zayıflama iğnesi” adıyla konuştuğumuz ilaçların önemli bir bölümü, vücudumuzda doğal olarak bulunan bağırsak hormonlarının etkilerini taklit eder.

Bunların en bilineni GLP-1’dir.

GLP-1, yemek yedikten sonra bağırsaklardan salgılanır. Pankreasa insülin salgılaması gerektiğini bildirir, beynin iştah merkezlerini etkiler, tokluk hissini artırır ve mide boşalmasını yavaşlatabilir.

Liraglutid ve semaglutid, GLP-1 reseptörü üzerinden etki gösterir. Tirzepatid ise hem GLP-1 hem de GIP yollarını hedefleyen ikili bir agonisttir.

Liraglutid genellikle günlük, semaglutid ve tirzepatid ise haftalık enjeksiyon şeklinde uygulanır. Mevcut araştırmalar, liraglutidin daha mütevazı, semaglutidin daha güçlü, tirzepatidin ise ortalama olarak daha yüksek kilo kaybı sağlama eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Bu ilaçların etkisi yalnızca “midenin geç boşalması” değildir.

Beyindeki iştah ve ödül sistemleri üzerinde de etkili olurlar. Bazı kullanıcılar daha önce gün boyunca zihinlerini meşgul eden yiyecek düşüncelerinin azaldığını ifade eder. Son yıllarda buna popüler olarak “food noise”, yani yiyecek gürültüsü adı veriliyor.

Kişi yemeği tamamen unutmaz. Ancak ne yiyeceğini, bir sonraki öğünün ne zaman geleceğini ya da tatlıya nasıl karşı koyacağını sürekli düşünmeyebilir.

Bu, birçok insan için ilk kez açlığın biyolojik gücünü fark ettiği bir deneyime dönüşebilir.Gerçekten ne kadar kilo verdiriyorlar?

Klinik araştırmalar, bu ilaçların etkili olduğunu açık biçimde gösteriyor. Fakat elde edilen sonuç kullanılan ilaca, doza, tedavi süresine, kişinin başlangıç kilosuna, diyabet durumuna ve yaşam tarzına göre değişiyor.

Semaglutid çalışmalarında davranışsal destekle birlikte ortalama kilo kaybının yaklaşık yüzde 15–16 düzeylerine ulaşabildiği bildirildi.

Tirzepatid çalışmalarında ise özellikle yüksek dozlarda bazı katılımcı gruplarında yüzde 20’yi aşan ortalama kilo kayıpları görülebildi. Yeni kuşak tedavilerle yaklaşık yüzde 15–25 aralığında kilo kaybının mümkün olabildiğini bildiren çalışmalar bulunuyor.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var:

Bu rakamlar ortalamadır.

Bazı kişiler çok daha fazla kilo verirken bazıları daha sınırlı yanıt alabilir. Bazı kişiler ise yan etkiler nedeniyle yeterli doza çıkamayabilir veya tedaviyi sürdüremeyebilir.

Üstelik başarı yalnızca kaybedilen kilo miktarıyla ölçülmemelidir.

Bel çevresinin azalması, merdiven çıkarken daha az yorulmak, uyku apnesinin hafiflemesi, kan şekerinin ve tansiyonun düzelmesi de klinik olarak önemli kazanımlardır.Tartının ötesinde bir fayda var mı?

Zayıflama iğnelerinin en önemli özelliği, yalnızca tartıdaki sayıyı değiştirmemeleridir.

Kan şekeri ve HbA1c düzeylerinde, insülin direncinde, trigliseritlerde ve kan basıncında iyileşmeler görülebilir.

Semaglutidin değerlendirildiği büyük SELECT araştırmasında; diyabeti olmayan, fazla kilolu veya obez ve kalp-damar hastalığı bulunan 17 binden fazla kişide majör kardiyovasküler olayların yaklaşık yüzde 20 azaldığı bildirildi.

Dört yıla yaklaşan takiplerde kilo ve bel çevresi azalmasının belirli ölçüde devam ettiği de gösterildi.

Böbrek hastalığı ve yağlı karaciğer açısından da umut verici sonuçlar var. Ancak her ilacın her hastalık üzerindeki kanıtı aynı güçte değildir.

Bu nedenle bir ilacın bir alanda gösterdiği faydayı, bütün ilaç grubuna otomatik olarak genellememek gerekir.Mucize ilaç mı, güçlü bir tıbbi araç mı?

“Mucize” kelimesi tıpta dikkatli kullanılması gereken bir kelimedir.

Bu ilaçlar güçlüdür. Fakat yan etkisiz, herkes için uygun ve sınırsız çözümler değildir.

En sık görülen yan etkiler bulantı, kusma, ishal, kabızlık, şişkinlik ve karın rahatsızlığıdır. Bu yakınmalar genellikle tedavinin başlangıcında veya doz artırıldığında daha belirgin olur. Zamanla azalabilir, ancak bazı kişilerde tedaviyi bırakmaya neden olabilir.

Safra kesesi hastalıkları, sıvı kaybı ve mide boşalmasının belirgin biçimde yavaşlaması daha dikkatli izlenmesi gereken durumlardır.

Pankreatitle ilişki uzun zamandır tartışılmaktadır. Eldeki veriler her durumda doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmaya yetmemektedir; ancak şiddetli ve geçmeyen karın ağrısı gibi belirtiler kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

Hamilelik ve emzirme döneminde, ciddi mide-bağırsak hareket bozukluğu bulunanlarda ve insülin ya da hipoglisemiye yol açabilen bazı diyabet ilaçlarıyla birlikte kullanımda özel değerlendirme gerekir.

Ameliyat veya anestezi planlanan kişilerin de ilacı kullandığını sağlık ekibine bildirmesi önemlidir.Kilo verirken kas da kaybedebilir miyiz?

Kilo verdiğimizde yalnızca yağ kaybetmeyiz.

Hangi yöntemle kilo verilirse verilsin, toplam kaybın bir bölümü yağsız vücut kütlesinden gelebilir. Zayıflama iğneleriyle yapılan bazı çalışmalarda toplam kilo kaybının yaklaşık dörtte biri ile daha yüksek oranlarının yağsız kütleden oluşabildiği bildirildi.

Ancak “yağsız kütle” yalnızca kas anlamına gelmez. Vücut sıvıları ve diğer dokular da bu ölçümün içinde yer alır. Dolayısıyla bu bulguyu “Bu ilaçlar kesinlikle kasları eritiyor” şeklinde yorumlamak doğru değildir.

Yine de özellikle ileri yaşta, hareketsiz kişilerde veya başlangıçta kas kütlesi düşük olanlarda bu konu önemlidir.

Zayıflarken yalnızca küçülmek değil, güçlü kalmak gerekir.

Yeterli protein alımı, direnç egzersizleri, uyku ve düzenli tıbbi takip bu nedenle tedavinin tamamlayıcı parçalarıdır.

Peki zayıflama iğneleri aslında vücutta ne yapıyor?

Bugün “zayıflama iğnesi” olarak adlandırılan ilaçların önemli bir bölümü, yemek sonrasında bağırsaklardan salgılanan bazı hormonların etkilerini taklit eder.

Bunların en bilineni GLP-1 hormonudur. GLP-1; pankreasın kan şekerine uygun biçimde insülin salgılamasına yardımcı olur, beynin iştahla ilgili merkezlerini etkiler, tokluk hissini güçlendirir ve mide boşalmasını yavaşlatabilir.

Liraglutid ve semaglutid, GLP-1 reseptörü üzerinden etki gösterir. Tirzepatid ise hem GLP-1 hem de GIP adı verilen başka bir hormonal yolu hedefler. Liraglutid genellikle günlük; semaglutid ve tirzepatid ise haftalık enjeksiyon biçiminde uygulanır. 

Fakat burada sık yapılan bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek gerekir:

Bu ilaçlar doğrudan yağları eritmez.

Temel olarak açlık hissini azaltır, daha erken doymayı sağlar ve kişinin daha az yemekle yetinmesini kolaylaştırır. Yani kilo kaybı yine enerji alımının azalması üzerinden gerçekleşir; yalnızca bunu sürdürmek, bazı kişiler için biyolojik olarak daha kolay hâle gelir.

Bazı kullanıcılar gün boyunca zihinlerini meşgul eden yemek düşüncelerinin belirgin biçimde azaldığını anlatır. Sosyal medyada buna sıklıkla “food noise”, yani yiyecek gürültüsü deniliyor.

Ancak bu ifade tıbbi bir tanı değildir. Ayrıca yiyecek düşüncelerinin azalması, kişinin yemekle kurduğu ilişkinin, duygusal yeme nedenlerinin veya beden algısıyla ilgili sorunlarının bütünüyle çözüldüğü anlamına gelmez.

İlaç iştahın sesini kısabilir.

Fakat insanın neden stresliyken yediğini, neden bedeninden memnun olmadığını ya da neden kendisini sürekli başkalarıyla karşılaştırdığını tek başına açıklayamaz.

Gerçekten ne kadar kilo verdiriyorlar?

Bu ilaçların kilo kaybı sağlayabildiği artık bilimsel olarak gösterilmiş durumda. Ancak kamuoyunda yaratılan izlenim zaman zaman klinik araştırmaların gerçeğinden daha parlak olabiliyor.

Semaglutid çalışmalarında davranışsal destekle birlikte ortalama kilo kaybının yaklaşık yüzde 15–16 düzeylerine ulaşabildiği bildirildi. Tirzepatid çalışmalarında ise özellikle yüksek dozlarda bazı gruplarda yüzde 20’yi aşan ortalama kayıplar görüldü. Yeni kuşak ilaçlarla yüzde 15–25 arasında kilo kaybının mümkün olabileceğini bildiren araştırmalar bulunuyor. 

Fakat bu rakamları okurken birkaç önemli ayrıntıyı unutmamak gerekir.

Birincisi, bunlar ortalama sonuçlardır. Herkes aynı miktarda kilo vermez. Bazı kişiler belirgin fayda görürken bazıları daha sınırlı yanıt verebilir. Bazıları ise bulantı, kusma, kabızlık veya diğer yan etkiler nedeniyle etkili kabul edilen doza ulaşamayabilir.

İkincisi, klinik araştırmalarda katılımcılar genellikle düzenli takip edilir, belirli bir tedavi protokolüne uyar ve beslenme ya da davranış desteği alır. Günlük hayatta ise ilaca erişim, maliyet, düzensiz kullanım, beslenme kalitesi ve tıbbi takip gibi koşullar çok daha değişkendir.

Bu nedenle araştırmalarda görülen sonuçların her kullanıcıda aynı biçimde ortaya çıkacağını düşünmek gerçekçi değildir.

Üçüncüsü, tartıdaki düşüşün tamamı yağ kaybı değildir. Kilo azalırken bir miktar sıvı ve yağsız vücut kütlesi de kaybedilebilir.

Dolayısıyla yalnızca “Kaç kilo verdi?” sorusu yeterli değildir.

Ne kaybetti, ne kazandı ve kaybettiği kiloyu hangi bedelle verdi? sorularını da sormak gerekir.

Tartının ötesinde faydaları var mı?

Zayıflama iğnelerinin yalnızca kozmetik araçlar olmadığını gösteren önemli veriler bulunuyor.

Bu tedaviler kan şekeri, HbA1c, insülin direnci, trigliseritler ve kan basıncı gibi metabolik göstergelerde iyileşme sağlayabilir. Semaglutidin incelendiği SELECT çalışmasında; diyabeti olmayan, fazla kilolu veya obez ve daha önceden kalp-damar hastalığı bulunan 17 binden fazla kişide ciddi kardiyovasküler olayların yaklaşık yüzde 20 azaldığı bildirildi. 

Bu önemli bir sonuçtur. Ancak sonuçların kimlerde elde edildiğini doğru okumak gerekir.

SELECT çalışması, birkaç kilo vermek isteyen sağlıklı genç yetişkinlerde yapılmadı. Çalışmaya fazla kilolu veya obez olmanın yanında mevcut kalp-damar hastalığı bulunan yüksek riskli kişiler alındı.

Bu nedenle “Semaglutid kullanan herkesin kalp krizi riski yüzde 20 azalır” şeklinde bir yorum yapılamaz.

Aynı şekilde böbrek hastalıkları ve yağlı karaciğer açısından umut verici bulgular bulunmakla birlikte, her ilacın her hastalık üzerindeki kanıtı aynı derecede güçlü değildir.

Bir molekülün belirli bir hasta grubunda gösterdiği faydayı bütün kullanıcılara, bütün ilaçlara ve bütün sağlık sorunlarına genellemek bilimsel açıdan doğru olmaz.

İlaç mı, yaşam tarzı mı?

Zayıflama iğneleriyle ilgili tartışmalar bazen iki aşırı uç arasında sıkışıyor.

Bir grup, “İlaç kullanmadan kilo verilmeli” diyerek obezitenin biyolojik yönünü küçümsüyor. Diğer grup ise ilaçları, beslenme ve hareketten bağımsız çalışan neredeyse sihirli bir çözüm gibi sunuyor.

Gerçekte her iki yaklaşım da eksiktir.

Bu ilaçlar iştahın kontrol edilmesini kolaylaştırabilir; ancak beslenme kalitesini kendiliğinden düzeltmez. Kişi daha az yemek yiyebilir ama yediği besinler protein, lif, vitamin ve mineraller açısından yetersiz kalabilir.

Aynı şekilde ilaç kasları güçlendirmez, fiziksel kondisyonu artırmaz, uyku düzenini düzeltmez ve kişiye sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmaz.

Dolayısıyla ilaç, sağlıklı yaşamın yerine geçen bir araç değil; uygun kişide bu yaşam biçimini sürdürmeyi kolaylaştırabilecek bir destek olarak görülmelidir.

İlacın varlığı, yaşam tarzını gereksiz hâle getirmez. Tam tersine, daha az yemek yenilen bir dönemde beslenmenin niteliğini daha da önemli kılar.

Mucize anlatısının gölgesinde kalan yan etkiler

Mucize anlatısının gölgesinde kalan yan etkiler

“Mucize ilaç” ifadesi tıpta her zaman dikkatle karşılanmalıdır.

Çünkü bir tedavi ne kadar güçlü etki gösteriyorsa, bedende o kadar belirgin biyolojik değişiklik oluşturuyor demektir. Bu değişikliklerin faydaları olduğu gibi bedelleri de olabilir.

En sık görülen yan etkiler şunlardır:

  • Bulantı 

  • Kusma 

  • İshal 

  • Kabızlık 

  • Şişkinlik 

  • Karın ağrısı ve rahatsızlık hissi 

Bu belirtiler özellikle tedavinin başlangıcında veya doz yükseltildiğinde daha belirgin olabilir. Bazı kişilerde zamanla azalırken bazılarında tedavinin bırakılmasına yol açabilir. 

Kusma ve ishal yeterince şiddetliyse sıvı kaybı gelişebilir. Özellikle ileri yaştaki kişilerde veya böbrek fonksiyonları hassas olanlarda bu durum daha önemli hâle gelebilir.

Safra taşı ve safra kesesi hastalıkları da dikkat edilmesi gereken konular arasındadır. Burada sorun yalnızca ilacın doğrudan etkisi olmayabilir; hızlı kilo kaybının kendisi de safra taşı gelişme riskini artırabilir.

Pankreatit konusu ise yıllardır tartışılmaktadır. Mevcut veriler her durumda kesin bir neden-sonuç ilişkisi göstermese de şiddetli, sürekli ve sırta vurabilen karın ağrısı gibi belirtiler hafife alınmamalıdır.

Bu noktada iki uçtan da kaçınmak gerekir:

İlaçların pankreatite kesin olarak neden olduğunu söylemek de, böyle bir ihtimali bütünüyle önemsiz görmek de doğru değildir.

Mide boşalmasının yavaşlaması neden önemlidir?

Bu ilaçların tokluk sağlamasının yollarından biri mide boşalmasını yavaşlatmalarıdır. Ancak fayda olarak görülen aynı etki, bazı kişilerde sorun oluşturabilir.

Yemeklerin midede daha uzun süre kalması; aşırı doluluk, bulantı, reflü ve kusmaya yol açabilir. Ciddi mide-bağırsak hareket bozukluğu bulunan kişilerde yakınmalar ağırlaşabilir.

Bu durum ameliyat ve anestezi açısından da önemlidir. Midenin boş olduğu düşünülen bir hastada gerçekte besin kalmış olması, anestezi sırasında mide içeriğinin solunum yollarına kaçması riskini gündeme getirebilir.

Bu nedenle ameliyat, endoskopi veya anestezi planlanan kişilerin kullandıkları ilacı sağlık ekibine açıkça bildirmeleri gerekir.

Hamilelik ve emzirme dönemindeki kullanım da ayrı değerlendirilmelidir. Bu ilaçlar hamilelik sırasında kilo verme amacıyla kullanılabilecek sıradan ürünler değildir.

Ayrıca insülin veya kan şekerini düşüren bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında hipoglisemi riski artabileceğinden tedavi mutlaka bireysel olarak düzenlenmelidir. 

Zayıflarken kaslarımızı da kaybediyor olabilir miyiz?

Kilo kaybı her zaman yalnızca yağ kaybı anlamına gelmez.

Vücut ağırlığı azalırken yağ dokusunun yanında yağsız vücut kütlesinde de azalma görülebilir. Araştırmalarda toplam kilo kaybının yaklaşık dörtte birinden daha yüksek oranlara kadar çıkan bölümünün yağsız kütleden gelebileceği bildiriliyor. 

Burada “yağsız kütle” ile “kas” kavramlarını tamamen eş anlamlı kullanmamak gerekir. Yağsız kütle ölçümleri kasın yanı sıra vücut sıvılarını ve başka dokuları da kapsar.

Yine de sonuç göz ardı edilmemelidir.

Özellikle ileri yaşta, hareketsiz kişilerde, başlangıçta kas kütlesi düşük olanlarda veya çok hızlı kilo verenlerde kas gücü kaybı önemli bir sorun hâline gelebilir.

Tartıdaki sayı düşerken kişinin merdiven çıkma gücü, dengesi ve hareket kapasitesi de azalıyorsa buna sağlıklı bir başarı demek zordur.

Bu nedenle yeterli protein alımı ve direnç egzersizleri yalnızca estetik amaçlı öneriler değildir. Kasların ve günlük yaşam bağımsızlığının korunması açısından tedavinin temel parçalarıdır.

Burada da ilacın tek başına yeterli olmadığı görülür.

İştahı azaltan bir tedavi, kişi yeterince ve dengeli beslenemiyorsa zamanla yeni bir soruna dönüşebilir.

İlaç bırakıldığında kilolar neden geri geliyor?

Zayıflama iğneleriyle ilgili en rahatsız edici sorulardan biri şudur:

İlaç bırakıldığında ne olacak?

Semaglutid tedavisinin kesilmesinden sonraki bir yıllık dönemi inceleyen çalışmada katılımcılar, verdikleri kilonun yaklaşık üçte ikisini yeniden aldı. Kan basıncı, kan şekeri ve diğer kardiyometabolik kazanımların önemli bir bölümü de başlangıç değerlerine doğru geri döndü. 

Bu sonucu yalnızca “İlaç metabolizmayı bozuyor” şeklinde açıklamak doğru değildir. İlaç kesildiğinde açlığı baskılayan etki ortadan kalkar ve obeziteye katkıda bulunan biyolojik mekanizmalar yeniden belirginleşebilir.

Ancak bunun tersinden şu soruyu sormak da gerekir:

Bir tedavinin etkisini korumak için yıllarca, belki çok daha uzun süre kullanılması gerekiyorsa; maliyetini, yan etkilerini ve sürdürülebilirliğini nasıl değerlendireceğiz?

Obezitenin kronik bir hastalık olması, uzun dönem tedaviyi bilimsel olarak anlaşılır kılabilir. Fakat bu durum herkese ömür boyu ilaç başlanmasının otomatik olarak doğru olduğu anlamına gelmez.

Uzun süreli tedavi;

  • düzenli tıbbi izlem, 

  • sürekli maliyet, 

  • ilaca erişimin devam etmesi, 

  • yan etkilerin yönetilmesi, 

  • kas ve beslenme durumunun takip edilmesi 

gibi koşullar gerektirir.

Ayrıca klinik çalışmalarda birkaç yıllık verilerin bulunması, onlarca yıllık kullanımın bütün sonuçlarını bildiğimiz anlamına gelmez. Yeni kuşak ilaçların uzun dönem güvenliğiyle ilgili bilgiler zaman içinde daha da netleşecektir.

İlaç kesilince geri kilo almak başarısızlık mıdır?

Hayır. Ancak bu durum tedavinin sınırlarını gösterir.

İlaç, kullanıldığı dönemde iştahı ve metabolik mekanizmaları etkiler. Kesildiğinde bu destek azalır. Bu nedenle kilo geri alımı, kişinin yeniden “iradesizleştiği” anlamına gelmez.

Fakat öte yandan, ilaca başlanırken hastaya yalnızca ilk aylardaki kilo kaybı anlatılıp tedavinin uzun dönemli olabileceği söylenmiyorsa, gerçekçi bir bilgilendirme yapılmış sayılmaz.

Bir kişinin tedaviye başlarken şu soruların yanıtını bilmesi gerekir:

  • Bu ilacı ne kadar süre kullanmam bekleniyor? 

  • İlacı bırakırsam ne olabilir? 

  • Yan etkiler ortaya çıkarsa alternatifim var mı? 

  • Kas kaybını nasıl önleyeceğim? 

  • İlaca ekonomik olarak uzun süre ulaşabilir miyim? 

  • Kilo vermenin yanı sıra genel sağlığım gerçekten iyileşiyor mu? 

Bunlar tedavi karşıtlığı değildir. Bunlar, güçlü bir ilacı bilinçli kullanmanın gerektirdiği sorulardır.

Sonuçta bu ilaçlara nasıl bakmalıyız?

Zayıflama iğneleri ne tamamen küçümsenecek bir moda ne de sorgulanmadan kabul edilecek bir mucizedir.

Uygun hastalarda obezite, tip 2 diyabet ve kalp-damar riski açısından önemli yararlar sağlayabilirler. Bazı insanlar için yıllardır sonuç vermeyen mücadelelerin ardından gerçek bir tedavi seçeneği oluşturabilirler.

Ancak aynı ilaçların birkaç kilo vermek isteyen kişilerde kontrolsüz biçimde kullanılması, normal beden çeşitliliğinin hastalık gibi gösterilmesi ve tedavinin sosyal medya üzerinden pazarlanan bir güzellik aracına dönüşmesi eleştirilmelidir.

Bilimsel yaklaşım, bir ilacı ne koşulsuz biçimde yüceltir ne de faydalarını yok sayar.

Şu soruyu sorar:

Bu ilaç, bu kişi için, bu koşullarda ve bu süre boyunca gerçekten faydası riskinden daha yüksek bir seçenek mi?

Zayıflama iğnelerini değerlendirirken mesele yalnızca “Kaç kilo verdiriyor?” olmamalıdır.

Asıl sorular şunlardır:

Kime veriliyor, neden veriliyor, ne kadar süre kullanılacak ve kişi bu süreçte sağlığından ne kazanırken neleri kaybetme riski taşıyor?

Zayıflama iğneleri hakkında doğru bilinen yanlışlar

“Bu ilaçlar iradesiz insanlar içindir.” Hayır. İlaçlar, iştah ve metabolizma biyolojisini hedefler. Tedavi kullanmak karakter zayıflığı değildir.

İğne kullanırsam istediğim her şeyi yiyebilirim.” Hayır. Kaliteli beslenme, yeterli protein, lif, sıvı ve fiziksel aktivite önemini korur.

“İğneyi birkaç ay kullanır, sonra bırakırım; kilo kalıcı olur.” Her zaman değil. Tedavi bırakıldığında kilo geri alımı sık görülür.

“Bu ilaçlar herkeste aynı sonucu verir.” Hayır. Yanıt ve yan etkiler kişiden kişiye değişir.

“Ne kadar hızlı kilo verirsem o kadar sağlıklı olurum.” Hayır. Çok hızlı kilo kaybı kas kaybı, yetersiz beslenme ve safra kesesi sorunları riskini artırabilir.

“Zayıflama iğneleri yalnızca estetik amaçlıdır.” Hayır. Uygun hastalarda diyabet, kalp-damar riski ve diğer metabolik sorunlar açısından önemli klinik faydalar sağlayabilir.

Kimlerin özellikle dikkatli olması gerekir?

Hamilelik ve emzirme: Bu dönemlerde ilaç kullanımı için özel tıbbi değerlendirme gerekir.

Ciddi mide-bağırsak hareket bozukluğu: Mide boşalmasının yavaşlaması mevcut yakınmaları ağırlaştırabilir.

Safra kesesi veya pankreas öyküsü: Riskler kişiye özel değerlendirilmelidir.

İnsülin veya hipoglisemi yapabilen ilaçlar: Kan şekeri düşüklüğü riski nedeniyle dozların birlikte düzenlenmesi gerekebilir.

Ameliyat ve anestezi planı: İlacın kullanıldığı mutlaka sağlık ekibine bildirilmelidir.

İleri yaş veya düşük kas kütlesi: Kas kaybını önlemek için protein alımı ve direnç egzersizi ayrıca önem taşır.

Belki de mesele daha az yer kaplamak değildir

Zayıflama iğneleri ne yalnızca bir güzellik iksiridir ne de bütün sorunları çözen sihirli bir tıp mucizesi.

Onlar güçlü, etkili ve doğru kişide çok değerli olabilecek tıbbi araçlardır.

Ancak hiçbir ilaç bize güzel bedenin ne olduğunu söyleyemez.

Hiçbir hormon, neden kabul görmek istediğimizi açıklayamaz. Hiçbir enjeksiyon yaşlanma korkumuzu, kendimizi başkalarıyla karşılaştırma alışkanlığımızı ya da kendi bedenimizle kurduğumuz ilişkinin bütün yaralarını tek başına iyileştiremez.

İnsan bazen sağlığı için zayıflamak ister.

Bazen daha rahat hareket etmek için…

Bazen yıllardır taşıdığı bedensel ve duygusal yükten kurtulmak için…

Bazen de başkalarının bakışında daha değerli hissedeceğine inandığı için.

Bütün bu nedenler insana aittir. Ancak tedaviye başlamadan önce kendimize dürüstçe şu soruyu sormamız gerekir:

Ben yalnızca kilomu mu değiştirmek istiyorum, yoksa hayatımla ilgili başka bir eksikliği bedenim üzerinden mi çözmeye çalışıyorum?

Apollon bize ölçüyü, Dionysos hazzı hatırlatır. Belki sağlıklı yaşam, birini tamamen susturup diğerini yüceltmek değil; ikisinin arasında sürdürülebilir bir denge kurabilmektir.

Çünkü asıl amaç, mümkün olduğu kadar az yer kaplamak olmamalıdır.

Asıl amaç; bedenimizin içinde daha sağlıklı, daha hareketli, daha özgür ve daha anlamlı bir hayat yaşayabilmektir.

Not: Bu yazı genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Zayıflama ilaçlarının kullanımı; kişinin hastalıkları, kullandığı diğer ilaçlar, beslenme durumu ve bireysel riskleri değerlendirilerek hekimle birlikte planlanmalıdır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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