Zayıflama İğneleri: Bedenimizi mi Değiştiriyoruz, Sağlığımızı mı Yoksa Kendimizle İlişkimizi mi?

Tip 2 diyabetin gelişiminde en önemli mekanizmalardan biri insülin direncidir.

İnsülin, kandaki glukozun hücrelere girmesine yardım eden bir hormondur. Ancak karaciğerde, kaslarda ve yağ dokusunda insülinin etkisi azaldığında pankreas daha fazla insülin üretmek zorunda kalır.

Başlangıçta pankreasın beta hücreleri bu yükü karşılayabilir. Fakat yıllar içinde yorulabilir ve artan ihtiyaca yeterli cevap veremez. Böylece kan şekeri yükselmeye başlar.

Özellikle visseral yağlanma ve karaciğer gibi organlarda biriken ektopik yağ, bu sürecin önemli parçalarıdır.

Anlamlı bir kilo kaybı gerçekleştiğinde insülin duyarlılığı artabilir, karaciğer yağlanması azalabilir ve pankreas üzerindeki metabolik yük hafifleyebilir. Bazı tip 2 diyabet hastalarında yeterli ve kalıcı kilo kaybıyla hastalığın remisyona girmesi, yani ilaç ihtiyacının azalması veya bir süre ortadan kalkması mümkün olabilir.

Ancak remisyon, hastalığın sonsuza kadar tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Kilo geri alındığında veya metabolik koşullar değiştiğinde diyabet yeniden ortaya çıkabilir.

Obezite yalnızca diyabetle de ilişkili değildir. Hipertansiyon, kan yağlarında bozulma, yağlı karaciğer hastalığı, uyku apnesi, eklem sorunları, kronik böbrek hastalığı ve kalp-damar hastalıklarıyla da bağlantılıdır.

Yani konu yalnızca aynadaki görüntü değildir.

Konu; uyku, nefes, hareket, ağrı ve yaşam kalitesidir.Peki zayıflama iğneleri vücutta ne yapıyor?

Bugün “zayıflama iğnesi” adıyla konuştuğumuz ilaçların önemli bir bölümü, vücudumuzda doğal olarak bulunan bağırsak hormonlarının etkilerini taklit eder.

Bunların en bilineni GLP-1’dir.

GLP-1, yemek yedikten sonra bağırsaklardan salgılanır. Pankreasa insülin salgılaması gerektiğini bildirir, beynin iştah merkezlerini etkiler, tokluk hissini artırır ve mide boşalmasını yavaşlatabilir.

Liraglutid ve semaglutid, GLP-1 reseptörü üzerinden etki gösterir. Tirzepatid ise hem GLP-1 hem de GIP yollarını hedefleyen ikili bir agonisttir.

Liraglutid genellikle günlük, semaglutid ve tirzepatid ise haftalık enjeksiyon şeklinde uygulanır. Mevcut araştırmalar, liraglutidin daha mütevazı, semaglutidin daha güçlü, tirzepatidin ise ortalama olarak daha yüksek kilo kaybı sağlama eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Bu ilaçların etkisi yalnızca “midenin geç boşalması” değildir.

Beyindeki iştah ve ödül sistemleri üzerinde de etkili olurlar. Bazı kullanıcılar daha önce gün boyunca zihinlerini meşgul eden yiyecek düşüncelerinin azaldığını ifade eder. Son yıllarda buna popüler olarak “food noise”, yani yiyecek gürültüsü adı veriliyor.

Kişi yemeği tamamen unutmaz. Ancak ne yiyeceğini, bir sonraki öğünün ne zaman geleceğini ya da tatlıya nasıl karşı koyacağını sürekli düşünmeyebilir.

Bu, birçok insan için ilk kez açlığın biyolojik gücünü fark ettiği bir deneyime dönüşebilir.Gerçekten ne kadar kilo verdiriyorlar?

Klinik araştırmalar, bu ilaçların etkili olduğunu açık biçimde gösteriyor. Fakat elde edilen sonuç kullanılan ilaca, doza, tedavi süresine, kişinin başlangıç kilosuna, diyabet durumuna ve yaşam tarzına göre değişiyor.

Semaglutid çalışmalarında davranışsal destekle birlikte ortalama kilo kaybının yaklaşık yüzde 15–16 düzeylerine ulaşabildiği bildirildi.

Tirzepatid çalışmalarında ise özellikle yüksek dozlarda bazı katılımcı gruplarında yüzde 20’yi aşan ortalama kilo kayıpları görülebildi. Yeni kuşak tedavilerle yaklaşık yüzde 15–25 aralığında kilo kaybının mümkün olabildiğini bildiren çalışmalar bulunuyor.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var:

Bu rakamlar ortalamadır.

Bazı kişiler çok daha fazla kilo verirken bazıları daha sınırlı yanıt alabilir. Bazı kişiler ise yan etkiler nedeniyle yeterli doza çıkamayabilir veya tedaviyi sürdüremeyebilir.

Üstelik başarı yalnızca kaybedilen kilo miktarıyla ölçülmemelidir.

Bel çevresinin azalması, merdiven çıkarken daha az yorulmak, uyku apnesinin hafiflemesi, kan şekerinin ve tansiyonun düzelmesi de klinik olarak önemli kazanımlardır.Tartının ötesinde bir fayda var mı?

Zayıflama iğnelerinin en önemli özelliği, yalnızca tartıdaki sayıyı değiştirmemeleridir.

Kan şekeri ve HbA1c düzeylerinde, insülin direncinde, trigliseritlerde ve kan basıncında iyileşmeler görülebilir.

Semaglutidin değerlendirildiği büyük SELECT araştırmasında; diyabeti olmayan, fazla kilolu veya obez ve kalp-damar hastalığı bulunan 17 binden fazla kişide majör kardiyovasküler olayların yaklaşık yüzde 20 azaldığı bildirildi.

Dört yıla yaklaşan takiplerde kilo ve bel çevresi azalmasının belirli ölçüde devam ettiği de gösterildi.

Böbrek hastalığı ve yağlı karaciğer açısından da umut verici sonuçlar var. Ancak her ilacın her hastalık üzerindeki kanıtı aynı güçte değildir.

Bu nedenle bir ilacın bir alanda gösterdiği faydayı, bütün ilaç grubuna otomatik olarak genellememek gerekir.Mucize ilaç mı, güçlü bir tıbbi araç mı?

“Mucize” kelimesi tıpta dikkatli kullanılması gereken bir kelimedir.

Bu ilaçlar güçlüdür. Fakat yan etkisiz, herkes için uygun ve sınırsız çözümler değildir.

En sık görülen yan etkiler bulantı, kusma, ishal, kabızlık, şişkinlik ve karın rahatsızlığıdır. Bu yakınmalar genellikle tedavinin başlangıcında veya doz artırıldığında daha belirgin olur. Zamanla azalabilir, ancak bazı kişilerde tedaviyi bırakmaya neden olabilir.

Safra kesesi hastalıkları, sıvı kaybı ve mide boşalmasının belirgin biçimde yavaşlaması daha dikkatli izlenmesi gereken durumlardır.

Pankreatitle ilişki uzun zamandır tartışılmaktadır. Eldeki veriler her durumda doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmaya yetmemektedir; ancak şiddetli ve geçmeyen karın ağrısı gibi belirtiler kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

Hamilelik ve emzirme döneminde, ciddi mide-bağırsak hareket bozukluğu bulunanlarda ve insülin ya da hipoglisemiye yol açabilen bazı diyabet ilaçlarıyla birlikte kullanımda özel değerlendirme gerekir.

Ameliyat veya anestezi planlanan kişilerin de ilacı kullandığını sağlık ekibine bildirmesi önemlidir.Kilo verirken kas da kaybedebilir miyiz?

Kilo verdiğimizde yalnızca yağ kaybetmeyiz.

Hangi yöntemle kilo verilirse verilsin, toplam kaybın bir bölümü yağsız vücut kütlesinden gelebilir. Zayıflama iğneleriyle yapılan bazı çalışmalarda toplam kilo kaybının yaklaşık dörtte biri ile daha yüksek oranlarının yağsız kütleden oluşabildiği bildirildi.

Ancak “yağsız kütle” yalnızca kas anlamına gelmez. Vücut sıvıları ve diğer dokular da bu ölçümün içinde yer alır. Dolayısıyla bu bulguyu “Bu ilaçlar kesinlikle kasları eritiyor” şeklinde yorumlamak doğru değildir.

Yine de özellikle ileri yaşta, hareketsiz kişilerde veya başlangıçta kas kütlesi düşük olanlarda bu konu önemlidir.

Zayıflarken yalnızca küçülmek değil, güçlü kalmak gerekir.

Yeterli protein alımı, direnç egzersizleri, uyku ve düzenli tıbbi takip bu nedenle tedavinin tamamlayıcı parçalarıdır.

Peki zayıflama iğneleri aslında vücutta ne yapıyor?

Bugün “zayıflama iğnesi” olarak adlandırılan ilaçların önemli bir bölümü, yemek sonrasında bağırsaklardan salgılanan bazı hormonların etkilerini taklit eder.

Bunların en bilineni GLP-1 hormonudur. GLP-1; pankreasın kan şekerine uygun biçimde insülin salgılamasına yardımcı olur, beynin iştahla ilgili merkezlerini etkiler, tokluk hissini güçlendirir ve mide boşalmasını yavaşlatabilir.

Liraglutid ve semaglutid, GLP-1 reseptörü üzerinden etki gösterir. Tirzepatid ise hem GLP-1 hem de GIP adı verilen başka bir hormonal yolu hedefler. Liraglutid genellikle günlük; semaglutid ve tirzepatid ise haftalık enjeksiyon biçiminde uygulanır.

Fakat burada sık yapılan bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek gerekir:

Bu ilaçlar doğrudan yağları eritmez.

Temel olarak açlık hissini azaltır, daha erken doymayı sağlar ve kişinin daha az yemekle yetinmesini kolaylaştırır. Yani kilo kaybı yine enerji alımının azalması üzerinden gerçekleşir; yalnızca bunu sürdürmek, bazı kişiler için biyolojik olarak daha kolay hâle gelir.

Bazı kullanıcılar gün boyunca zihinlerini meşgul eden yemek düşüncelerinin belirgin biçimde azaldığını anlatır. Sosyal medyada buna sıklıkla “food noise”, yani yiyecek gürültüsü deniliyor.

Ancak bu ifade tıbbi bir tanı değildir. Ayrıca yiyecek düşüncelerinin azalması, kişinin yemekle kurduğu ilişkinin, duygusal yeme nedenlerinin veya beden algısıyla ilgili sorunlarının bütünüyle çözüldüğü anlamına gelmez.

İlaç iştahın sesini kısabilir.

Fakat insanın neden stresliyken yediğini, neden bedeninden memnun olmadığını ya da neden kendisini sürekli başkalarıyla karşılaştırdığını tek başına açıklayamaz.

Gerçekten ne kadar kilo verdiriyorlar?

Bu ilaçların kilo kaybı sağlayabildiği artık bilimsel olarak gösterilmiş durumda. Ancak kamuoyunda yaratılan izlenim zaman zaman klinik araştırmaların gerçeğinden daha parlak olabiliyor.

Semaglutid çalışmalarında davranışsal destekle birlikte ortalama kilo kaybının yaklaşık yüzde 15–16 düzeylerine ulaşabildiği bildirildi. Tirzepatid çalışmalarında ise özellikle yüksek dozlarda bazı gruplarda yüzde 20’yi aşan ortalama kayıplar görüldü. Yeni kuşak ilaçlarla yüzde 15–25 arasında kilo kaybının mümkün olabileceğini bildiren araştırmalar bulunuyor.

Fakat bu rakamları okurken birkaç önemli ayrıntıyı unutmamak gerekir.

Birincisi, bunlar ortalama sonuçlardır. Herkes aynı miktarda kilo vermez. Bazı kişiler belirgin fayda görürken bazıları daha sınırlı yanıt verebilir. Bazıları ise bulantı, kusma, kabızlık veya diğer yan etkiler nedeniyle etkili kabul edilen doza ulaşamayabilir.

İkincisi, klinik araştırmalarda katılımcılar genellikle düzenli takip edilir, belirli bir tedavi protokolüne uyar ve beslenme ya da davranış desteği alır. Günlük hayatta ise ilaca erişim, maliyet, düzensiz kullanım, beslenme kalitesi ve tıbbi takip gibi koşullar çok daha değişkendir.

Bu nedenle araştırmalarda görülen sonuçların her kullanıcıda aynı biçimde ortaya çıkacağını düşünmek gerçekçi değildir.

Üçüncüsü, tartıdaki düşüşün tamamı yağ kaybı değildir. Kilo azalırken bir miktar sıvı ve yağsız vücut kütlesi de kaybedilebilir.

Dolayısıyla yalnızca “Kaç kilo verdi?” sorusu yeterli değildir.

Ne kaybetti, ne kazandı ve kaybettiği kiloyu hangi bedelle verdi? sorularını da sormak gerekir.

Tartının ötesinde faydaları var mı?

Zayıflama iğnelerinin yalnızca kozmetik araçlar olmadığını gösteren önemli veriler bulunuyor.

Bu tedaviler kan şekeri, HbA1c, insülin direnci, trigliseritler ve kan basıncı gibi metabolik göstergelerde iyileşme sağlayabilir. Semaglutidin incelendiği SELECT çalışmasında; diyabeti olmayan, fazla kilolu veya obez ve daha önceden kalp-damar hastalığı bulunan 17 binden fazla kişide ciddi kardiyovasküler olayların yaklaşık yüzde 20 azaldığı bildirildi.

Bu önemli bir sonuçtur. Ancak sonuçların kimlerde elde edildiğini doğru okumak gerekir.

SELECT çalışması, birkaç kilo vermek isteyen sağlıklı genç yetişkinlerde yapılmadı. Çalışmaya fazla kilolu veya obez olmanın yanında mevcut kalp-damar hastalığı bulunan yüksek riskli kişiler alındı.

Bu nedenle “Semaglutid kullanan herkesin kalp krizi riski yüzde 20 azalır” şeklinde bir yorum yapılamaz.

Aynı şekilde böbrek hastalıkları ve yağlı karaciğer açısından umut verici bulgular bulunmakla birlikte, her ilacın her hastalık üzerindeki kanıtı aynı derecede güçlü değildir.

Bir molekülün belirli bir hasta grubunda gösterdiği faydayı bütün kullanıcılara, bütün ilaçlara ve bütün sağlık sorunlarına genellemek bilimsel açıdan doğru olmaz.

İlaç mı, yaşam tarzı mı?

Zayıflama iğneleriyle ilgili tartışmalar bazen iki aşırı uç arasında sıkışıyor.

Bir grup, “İlaç kullanmadan kilo verilmeli” diyerek obezitenin biyolojik yönünü küçümsüyor. Diğer grup ise ilaçları, beslenme ve hareketten bağımsız çalışan neredeyse sihirli bir çözüm gibi sunuyor.

Gerçekte her iki yaklaşım da eksiktir.

Bu ilaçlar iştahın kontrol edilmesini kolaylaştırabilir; ancak beslenme kalitesini kendiliğinden düzeltmez. Kişi daha az yemek yiyebilir ama yediği besinler protein, lif, vitamin ve mineraller açısından yetersiz kalabilir.

Aynı şekilde ilaç kasları güçlendirmez, fiziksel kondisyonu artırmaz, uyku düzenini düzeltmez ve kişiye sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmaz.

Dolayısıyla ilaç, sağlıklı yaşamın yerine geçen bir araç değil; uygun kişide bu yaşam biçimini sürdürmeyi kolaylaştırabilecek bir destek olarak görülmelidir.

İlacın varlığı, yaşam tarzını gereksiz hâle getirmez. Tam tersine, daha az yemek yenilen bir dönemde beslenmenin niteliğini daha da önemli kılar.