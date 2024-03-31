Zafer Partisi İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu Zarfıyla Sandığa Değil Görevliye Gitti
Zafer Partisi İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu Zarfıyla Sandığa Değil Görevliye Gitti
Yerel seçimler için oy verme süreci devam ederken adaylar ve siyasiler de sandık başında. Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu ise oyunu kullanırken heyecanına yenik düştü.
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Siyasi parti liderleri ve adaylar da yerel seçimler için oylarını kullanmak üzere sandık başına gittiler.
Seçimin çekişmeli geçmesi beklenen İstanbul'da da adayların telaşı vardı.
Oyunu kullandıktan sonra kabinden çıkan Karamahmutoğlu zarfıyla birlikte sandığa değil görevlilere yöneldi.
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