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Zafer Partisi İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu Zarfıyla Sandığa Değil Görevliye Gitti

Zafer Partisi İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu Zarfıyla Sandığa Değil Görevliye Gitti

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
31.03.2024 - 16:30

Yerel seçimler için oy verme süreci devam ederken adaylar ve siyasiler de sandık başında. Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu ise oyunu kullanırken heyecanına yenik düştü.

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Siyasi parti liderleri ve adaylar da yerel seçimler için oylarını kullanmak üzere sandık başına gittiler.

Siyasi parti liderleri ve adaylar da yerel seçimler için oylarını kullanmak üzere sandık başına gittiler.

Adreslerine bağlı okullarda oy kullanan adaylar ve liderler hem basın hem de vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Seçimin çekişmeli geçmesi beklenen İstanbul'da da adayların telaşı vardı.

Seçimin çekişmeli geçmesi beklenen İstanbul'da da adayların telaşı vardı.

Oyunu kullanmak üzere sandık başına giden adaylardan olan Zafer Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu kabinden çıktıktan sonra heyecanının azizliğine uğradı.

Oyunu kullandıktan sonra kabinden çıkan Karamahmutoğlu zarfıyla birlikte sandığa değil görevlilere yöneldi.

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