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Yves Rocher’de Büyük Kış İndirimi Kampanyası Başladı! Bakımınızın Temel Parçalarını Oluşturacak Ürünler

etiket Yves Rocher’de Büyük Kış İndirimi Kampanyası Başladı! Bakımınızın Temel Parçalarını Oluşturacak Ürünler

Yves Rocher Türkiye
Yves Rocher Türkiye - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 17:26

Bakımına önem veren, etkin, bitkisel içerikli ürünler kullanmaya özen gösteren biri misiniz? Yves Rocher'in çok satan ve kullananlar tarafından çok beğenilen ürünleri şimdi %50'ye varan indirimde! Cildiniz, parfümünüz, saçlarınız ve makyajınız için en iyisini arıyorsanız sizin için derlediğimiz ürünlere mutlaka göz atın.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.' __Bu içerik 06.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Saç oluşumunu destekleyen ve dökülmenin engellenmesinde yardımcı: Yves Rocher Dökülme Karşıtı Prebiyotik Şampuan

Saç oluşumunu destekleyen ve dökülmenin engellenmesinde yardımcı: Yves Rocher Dökülme Karşıtı Prebiyotik Şampuan

Organik Agav'ın gücünü kullanan ve Bitkisel Beyaz Acı Bakla tohumlarından elde edilen proteinlerle zenginleştirilmiş bu özel şampuan, saç köklerinizi derinlemesine besliyor. Saç dökülmesini hızlandıran sebum salgısının dengelenmesine yardımcı olup dökülmeye eğilimli ve zayıf saçları güçlendiriyor ve dökülme sürecini yavaşlatıyor.

Kısacası prebiyotik şampuanı düzenli kullandığınızda daha güçlü, daha yoğun ve capcanlı görünen saçlara kavuşuyorsunuz.

Üstelik %50'ye varan indirimle satın alabilirsiniz.

Yves Rocher Prebiyotik Şampuan - Saç Dökülmesine Karşı / Anti-Chute için tıklayın.

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Kuru ve yıpranmış saçlar için ideal olan Yves Rocher Onarıcı Prebiyotik Şampuan

Kuru ve yıpranmış saçlar için ideal olan Yves Rocher Onarıcı Prebiyotik Şampuan

Formülünde organik agav bulunan şampuan, saç köklerinin derinlemesine beslenmesini sağlıyor. Organik jojoba yağı ise saç tellerinin kendini onarmasını kolaylaştırıyor ve saçın kaybettiği nemi geri kazandırıyor. Opak sütlü jel dokusu, saçlarınızın daha güçlü, canlı, esnek ve kökten uca parlak olmasına yardımcı oluyor. Yves Rocher Onarıcı prebiyotik Şampuan etkili formülü sayesinde saçlarınızın %94 oranında daha az kırılmasına yardımcı oluyor.

Yves Rocher Onarıcı Prebiyotik Şampuan - Yıpranmış Saçlar / Reparation için tıklayın.

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Gözenekleri derinlemesine arındıran siyah nokta karşıtı kömür maske

Gözenekleri derinlemesine arındıran siyah nokta karşıtı kömür maske

Yves Rocher Kömür Maske, gözeneklerinizi derinlemesine arındırarak siyah noktaların azalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, cildinizi fazla sebumdan arındırıyor. Formülünde bulunan organik nane ve bitkisel kömürün ferahlatıcı etkisi, cildinize mat ve derinlemesine temizlenmiş bir his veriyor ve bu his gerçekten şahane!

Yves Rocher Kömür Maske - Karma, Yağlı ve Akneye Eğilimli Ciltler / Pure Menthe için tıklayın.

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Zamansız bir koku arayanlara özel Comme une Evidence

Zamansız bir koku arayanlara özel Comme une Evidence

İçeriğindeki Isparta Gülü, Bergamot ve Paçuli ile size adeta doğanın gizli bahçelerindeymişsiniz hissi veriyor. Çiçeksi şipre koku ailesi ve hafif odunsu koku detayı teninizde gezinen güneşi hissettiriyor.

Yves Rocher Comme une Evidence - EDP - 100 ml için tıklayın.

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Çift fazlı formülü sayesinde yağlı bir his bırakmadan suya dayanıklı makyajın izlerini dahi silen Yves Rocher Çift Fazlı Göz Makyaj Temizleyici

Çift fazlı formülü sayesinde yağlı bir his bırakmadan suya dayanıklı makyajın izlerini dahi silen Yves Rocher Çift Fazlı Göz Makyaj Temizleyici

Yves Rocher Çift Fazlı Göz Makyaj Temizleyici kirpiklerinize bakım yaparak canlanmasını sağlıyor ve cildinizin pH dengesini korumaya yardımcı oluyor. Mavi Kantaron çiçeği özü ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde, göz çevrenizi makyajdan arındırarak rahatlatıyor. Ayrıca, kontakt lens kullananlar için de uygun.

Yves Rocher Çift Fazlı Göz Makyaj Temizleyici Tüm Ciltler / Pur Bleuet için tıklayın.

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Cildinizin temizlenmesi ve nefes almasına yardımcı olacak bir detoks etkisi: Yves Rocher Pure Menthe Yüz Temizleme Jeli

Cildinizin temizlenmesi ve nefes almasına yardımcı olacak bir detoks etkisi: Yves Rocher Pure Menthe Yüz Temizleme Jeli

Cildinizi sebum fazlasından, kirden ve makyaj kalıntılarından arındırırken, içeriğinde bulunan Organik Tıbbi Nane özü ve ferah jel dokusu sayesinde cildinize temizlenmiş, rahatlamış ve mat bir görünüm kazandırıyor. Yves Rocher'nin Pure Menthe serisinden olan yüz temizleme jeli, karma ve yağlı ciltler için ideal.

Düzenli kullanımda farkı hissedeceğiniz bu ürünü %50'ye varan indirimdeyken kaçırmayın.

Yves Rocher Pure Menthe Yüz Temizleme Jeli için tıklayın.

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Yıpranmış saçlara özel Kırılma Karşıtı Prebiyotik Serum

Yıpranmış saçlara özel Kırılma Karşıtı Prebiyotik Serum

Saçlar zamanla çeşitli nedenlerle yıpranabilir ve canlılığını kaybedebilir. Bu durumda saçlar, onları yeniden canlandıracak özel bir bakıma ihtiyaç duyar. İşte bu noktada devreye Yves Rocher Kırılma Karşıtı Prebiyotik Serum giriyor. Bu serum, içeriğinde bulunan Organik Agav ile saç köklerini derinlemesine besliyor. Ayrıca serumun formülünde Organik Jojoba yağı da bulunuyor. Bu yağ, saç tellerinin onarılmasını sağlarken saçın kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı oluyor. Böylece saçlarınız hem sağlıklı hem de parlak görünüyor. Üstelik saçlarınızı 230 dereceye kadar olan ısıya karşı koruyor. Yani saçlarınızı düzleştirirken veya maşa yaparken bile saçlarınızın sağlığını korumaya devam ediyor. 

Kırılma Karşıtı Prebiyotik Serum - Yıpranmış Saçlar / Reparation için tıklayın.

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