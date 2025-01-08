Yves Rocher’de Büyük Kış İndirimi Kampanyası Başladı! Bakımınızın Temel Parçalarını Oluşturacak Ürünler
Yves Rocher’de Büyük Kış İndirimi Kampanyası Başladı! Bakımınızın Temel Parçalarını Oluşturacak Ürünler
Bakımına önem veren, etkin, bitkisel içerikli ürünler kullanmaya özen gösteren biri misiniz? Yves Rocher'in çok satan ve kullananlar tarafından çok beğenilen ürünleri şimdi %50'ye varan indirimde! Cildiniz, parfümünüz, saçlarınız ve makyajınız için en iyisini arıyorsanız sizin için derlediğimiz ürünlere mutlaka göz atın.
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Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.' __Bu içerik 06.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Saç oluşumunu destekleyen ve dökülmenin engellenmesinde yardımcı: Yves Rocher Dökülme Karşıtı Prebiyotik Şampuan
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Kuru ve yıpranmış saçlar için ideal olan Yves Rocher Onarıcı Prebiyotik Şampuan
Gözenekleri derinlemesine arındıran siyah nokta karşıtı kömür maske
Zamansız bir koku arayanlara özel Comme une Evidence
Çift fazlı formülü sayesinde yağlı bir his bırakmadan suya dayanıklı makyajın izlerini dahi silen Yves Rocher Çift Fazlı Göz Makyaj Temizleyici
Cildinizin temizlenmesi ve nefes almasına yardımcı olacak bir detoks etkisi: Yves Rocher Pure Menthe Yüz Temizleme Jeli
Yıpranmış saçlara özel Kırılma Karşıtı Prebiyotik Serum
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