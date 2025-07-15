YouTube'un İlk Zamanlarından Hafızamızda Kalan 12 Video

YouTube 2005'te hayatımıza girdiğinde kimse bu platformun dünya çapında bir fenomene dönüşeceğini tahmin etmiyordu. O yıllarda yüklenen videolar, düşük çözünürlüklü olsa da çok eğlenceliydi. YouTube’un ilk dönemlerinde internet kültürünü şekillendiren ve bugün hala adını duyunca hatırladığımız o videoları senin için derledik. Hazırsan biraz nostalji yapalım. 👇