YouTube'un İlk Zamanlarından Hafızamızda Kalan 12 Video
YouTube 2005'te hayatımıza girdiğinde kimse bu platformun dünya çapında bir fenomene dönüşeceğini tahmin etmiyordu. O yıllarda yüklenen videolar, düşük çözünürlüklü olsa da çok eğlenceliydi. YouTube’un ilk dönemlerinde internet kültürünü şekillendiren ve bugün hala adını duyunca hatırladığımız o videoları senin için derledik. Hazırsan biraz nostalji yapalım. 👇
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1. İki kardeşin en tatlı halini bu videoda izlemiştik.
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2. Ama kafamız nasıl güzel! 😂
3. Çocuklarda dişçi travması yaratan o video!
4. Bir dönemin ikonik repliği: "Artiz ne arar la bazarda?''
5. İnternetin ilk dans içeriği diyebilir miyiz?
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6. Sütü seven kamyoncu? Şarkının orijinalini unutturan o videoya gelin bir daha bakalım. 👇
7. YouTube'un sesi olan o video!
8. Gündüz kuşağı programlarını tek bir videoyla özetleyecek olursak: Uçan Adam Sabri!
9. Kediler her zaman sosyal medyanın başrolüymüş!
10. İsmail YK bile kendi şarkısını bu kadar iyi tanıtamazdı herhalde! 😂
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11. İnternet çağının ilk ünlü savunuculuğu! 🙄
12. Mario oynarken çıldıran bu küçük kızı hatırlamayan var mı?
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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