Yolcuya Küsen İETT Şoförü “Bana Ne Ben Çalışmıyorum” Sözleriyle Yolun Ortasında Araçtan İndi

İstanbul Başakşehir’de bir İETT otobüsü şoförü yolcuyla tartıştı. Tartışma devam ederken sinirlenen şoför aracı durdurdu ve trip atarak yola devam etmeyi bıraktı. Yolcuların ısrarına şoförden “Bana ne ben çalışmıyorum, işi bıraktım” yanıtı geldi.