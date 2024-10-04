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Yolcuya Küsen İETT Şoförü “Bana Ne Ben Çalışmıyorum” Sözleriyle Yolun Ortasında Araçtan İndi

Yolcuya Küsen İETT Şoförü “Bana Ne Ben Çalışmıyorum” Sözleriyle Yolun Ortasında Araçtan İndi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
04.10.2024 - 21:35

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İstanbul Başakşehir’de bir İETT otobüsü şoförü yolcuyla tartıştı. Tartışma devam ederken sinirlenen şoför aracı durdurdu ve trip atarak yola devam etmeyi bıraktı. Yolcuların ısrarına şoförden “Bana ne ben çalışmıyorum, işi bıraktım” yanıtı geldi.

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İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde ilginç bir olay gerçekleşti. 78E isimli seferi yapan otobüs şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı.

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde ilginç bir olay gerçekleşti. 78E isimli seferi yapan otobüs şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı.

İHA’da yer alan habere göre tartışma esnasında sinirlenen şoför aracı durdurup aşağı inerek tavır yaptı.

İHA’da yer alan habere göre tartışma esnasında sinirlenen şoför aracı durdurup aşağı inerek tavır yaptı.

Yolcular neye uğradığı şaşırırken şoförden yola devam etmesini istedi. Ancak küsen şoför “Çalışmıyorum abla işi bıraktım. Bana ne ben çalışmıyorum” yanıtını verdi.

Yolcular neye uğradığı şaşırırken şoförden yola devam etmesini istedi. Ancak küsen şoför “Çalışmıyorum abla işi bıraktım. Bana ne ben çalışmıyorum” yanıtını verdi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi👇🏻

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