Bursa’da Yolcuyla Tartışan Otobüs Şoförü, “Psikolojim Bozuldu” Diyerek Yolcuları İndirdi!

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir belediye otobüsünde yaşanan ilginç olay, yolcuları hayrete düşürdü. Otobüs şoförü henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir yolcuyla tartışmaya başladı.
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Tartışmanın büyümesiyle birlikte şoför, aracı yol kenarına çekti ve tüm yolculardan inmelerini istedi. “Psikolojim bozuldu” diyerek otobüsü hareket ettirmeyi reddeden şoför, yolcuların tepkisine rağmen yaklaşık yarım saat boyunca mola verdi.
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Dinlendikten sonra yeniden direksiyon başına geçen şoför, seferine kaldığı yerden devam etti.
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Ülkede normal insan kalmadı.
kadir misir oglunu dinleyin. size soyler nedenini.