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Yoğurduğu Çiğ Köfte ile Şov Yapmak İsterken Dumura Uğrayan Usta

Yoğurduğu Çiğ Köfte ile Şov Yapmak İsterken Dumura Uğrayan Usta

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 15:59

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Şanlıurfa'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, bir usta yoğurduğu çiğ köfte ile şov yapmak isterken dumura uğradı.

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Yoğurduğu çiğ köftenin tepsinin tabanından ayrılmayacağını düşünerek şov yapan usta, tepsiyi ters çevirerek başının üzerinde dolaştırdı.

Yoğurduğu çiğ köftenin tepsinin tabanından ayrılmayacağını düşünerek şov yapan usta, tepsiyi ters çevirerek başının üzerinde dolaştırdı.

Ancak çiğ köftenin tepsi tabanından ayrılmasıyla tüm emek boşa gitti. Ustanın şovu da hüsranla bitti.

Ancak çiğ köftenin tepsi tabanından ayrılmasıyla tüm emek boşa gitti. Ustanın şovu da hüsranla bitti.

İşte o görüntüler: 👇

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Engin Türk

Fizik bilmemenin sonuçları. Âdet üzere bir sıkımı tavana atsaydı yapışırdı, bilmem kaç kiloluk malzeme nası yapışıp dursun tepsiye

Erkin esenn

Bu yaptığın oldu mu şimdi acılı sığır, ne gerek var şova tamam en iyi sensin