YKS Şampiyonları 9. Kez Medipol’ü Tercih Etti

YKS şampiyonları, İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs’te düzenlenen basın toplantısında Rektör Prof. Dr. Ömer Ceran tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Moderatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç’un yaptığı toplantıda konuşan Prof. Ceran, Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin 9. kez Medipol’ü tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul Medipol Üniversitesinin yaklaşık 50 bin öğrenciyle Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olduğunu kaydeden Ceran, şöyle dedi: “YKS’yi en ön sırada tamamlayan öğrencilerimize, Mütevelli Heyetimizin desteği ile tam burslu eğitim vermekle kalmıyor, hazırlık eğitimlerinin 2. yarıyılını ABD’de yine tam bursla sağlıyor ve Harvard-MIT gibi dünyanın en prestijli okullarında staj yapma ve gözlemci olma hakkı sunuyoruz. Tüm bunlarla amacımız; araştırmacı doktor ve bilim insanı yetiştirmek. Bu amacımızın meyvelerini almaya başladık. 2016 Türkiye 1.'si İbrahim Ethem Hamamcı hem tıp hem bilgisayar mühendisliği programlarımızdan mezun oldu. İbrahim hâlihazırda tıbbi görüntü işleme ve yapay zekâ alanında doktora çalışmalarını ETH Zürih Üniversitesinde sürdürüyor. Hem tıp hem bilgisayar mühendisliğinden mezun olan 2017 Türkiye 3.’sü Muhammed Furkan Daşdelen ise Cambridge ve Münih Teknik üniversitesinde stajlar yaptı, şimdi ise Münih’te tıp ve yapay zekâ doktorasına başlayacak. İbrahim ve Furkan dışında pek çok başarılı temsilcimiz ABD’den Japonya’ya, Almanya’dan İsviçre’ye, İtalya’dan İspanya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada staj ve araştırmacı olarak dünyanın en saygın üniversitelerinde çalışma imkânı buluyor. Amacımız, bugün aramıza katılan mezunlarımız arasından da yeni Aziz Sancar’ların çıkması. Tüm öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum.”