YKS Şampiyonları 9. Kez Medipol’ü Tercih Etti
YKS Şampiyonları 9. Kez Medipol’ü Tercih Etti
2016’dan beri aralıksız şekilde YKS 1.’lerinin adresi olan Medipol’ü, bu sene de 2 birinci birden tercih etti. TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye 1.leri olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş Medipol’ün İngilizce tıp eğitimi veren Uluslararası Tıp Fakültesi’ni kazandı. Çöne ve Özateş’in yanı sıra Türkiye 3.’sü, 5.’si, 6.’sı, 8.’si ve 9.’su da dâhil olmak üzere ilk yüze giren 25 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesinde eğitim alacak. YKS şampiyonları, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.
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